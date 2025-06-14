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Дуэйн Джонсон поработает с Дарреном Аронофски

14 июня
2025 год

Новости кино >>
14 июня 2025
Дуэйн Джонсон получил ключевую роль в психологическом триллере Даррена Аронофски «Прорыв» (Breakthrough), уверяет Deadline.

Дуэйн Джонсон поработает с Дарреном Аронофски
фото: deadline.com

События нового фильма студии A24 разворачиваются на рубеже тысячелетий в Южной Калифорнии. По сюжету молодой человек оказывается под влиянием мотивационного гуру (Джонсон), чье опьяняющее обаяние скрывает его морально сомнительные методы манипуляции и собственную темноту.

Сценаристом картины выступил Зик Гудман. «Прорыв» станет для Аронофски и A24 второй совместной работой после «Кита».
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обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:13
Это чисто доя галочки, то я работал с Аронофски? Сюжет ну очень натянут, Дуэйн может просто запороть фильм. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 20:05
Аранофски начал снимать всех оставшихся актеров, которые не играли раньше, при чем не важно с какой страны. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   14.06.2025 - 18:53
совершенно не роль Скалы. он не драматический актер, выдавить из себя слезу сделать соответствующее лицо не так и просто. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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