Дуэйн Джонсон поработает с Дарреном Аронофски

Дуэйн Джонсон
получил ключевую роль в психологическом триллере Даррена Аронофски
«Прорыв
» (Breakthrough), уверяет Deadline
.
События нового фильма студии A24 разворачиваются на рубеже тысячелетий в Южной Калифорнии. По сюжету молодой человек оказывается под влиянием мотивационного гуру (Джонсон), чье опьяняющее обаяние скрывает его морально сомнительные методы манипуляции и собственную темноту.
Сценаристом картины выступил Зик Гудман
. «Прорыв» станет для Аронофски и A24 второй совместной работой после «Кита
».
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