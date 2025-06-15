Битва с экстрасенсом, кенгуру-убийца и «Формула-1»: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Укради мою мечту»
14 августа в прокат выйдет история о чудодейственной силе любви, способной спасти от любого проклятия. Полина, скептик по натуре, решает разоблачить экстрасенса, но после магического пророчества её жизнь рушится. Чтобы вернуть всё обратно и обрести любовь, ей предстоит бросить вызов высшим силам. Главные роли в фильме сыграли Софья Каштанова
и Константин Крюков
.
«Укради мою мечту»
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«Короче, план такой» с Софьей Каштановой
«Anna Asti. Царица»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального фильма о создании стадионного концерта ANNA ASTI. Зритель сможет пройти все этапы подготовки представления вместе с певицей
и её музыкантами, хореографами, танцорами балета и дизайнерами. В фильме прозвучат как известные хиты исполнительницы, так и совершенно новые композиции.
«Anna Asti. Царица»
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«Anna Asti. Путь Феникса»
«Про людей и про войну»
19 июня на больших экранах стартует пронзительный альманах о судьбах людей, созданный по материалам одноимённого проекта с мировым профессиональным и зрительским признанием. Основой короткометражных фильмов из цикла стали реальные истории людей, прошедших ВОВ, бережно переработанные в сценарии. Главные роли сыграли Егор Бероев
, Фёдор Федотов
, Антон Богданов
и другие.
«Про людей и про войну»
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«Прощаться не будем» с Егором Бероевым
«Маленький шеф»
В сети появился финальный трейлер семейной комедии о захватывающем гастрономическом приключении. Мальчик по имени Илья (Мирон Проворов
) пытается спасти брак своих родителей (Роман Курцын
и Ольга Лерман
), исполнив их давнюю мечту: купить фудтрак и уехать на Байкал. Отыскав старый фургон, он запускает кулинарный бизнес в надежде найти рецепт семейного счастья.
«Маленький Шеф». Трейлер №2
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«Капитан Крюк» с Романом Курцыным
«Я к тебе надолго»
Онлайн-кинотеатр «Иви» подготовил трейлер всего сезона романтического скетчкома к выходу финальных эпизодов — он напомнит зрителю о приключениях и курьёзах, в которые попали русская девушка Марина (Юлия Калашникова
) и её турецкий гость Бурак Озчивит
. Последние серии научат героев преодолевать различия менталитетов и покажут, что воспоминания хранятся не в вещах, а в сердцах.
«Я к тебе надолго». Трейлер №2
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«Я к тебе надолго»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Игра в кальмара: Перезагрузка»
Компания World Pictures поделилась трейлером тайского триллера со знакомым названием. По сюжету группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощрённые игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. В России премьера фильма состоится 19 июня.
«Игра в кальмара: Перезагрузка»
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Жизнь стоит того, чтобы жить. Но сколько это стоит? Почему «Игра в кальмара» так популярна
«Святая ночь: Охотники на демонов»
Корейский хоррор с Ма Дон Соком
(«Поезд в Пусан
») в главной роли обзавёлся дублированным трейлером. Криминальная сеть, поклоняющаяся дьяволу, погружает Сеул в хаос, и полиция обращается за помощью к команде охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхспособности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?
«Святая ночь. Охотники на демонов»
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«Поезд в Пусан» с Ма Дон Соком
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Гонка»
Спортивная экшн-драма о захватывающем соперничестве двух легендарных пилотов «Формулы-1» возвращается на большие экраны. В главных ролях — любимцы зрителей Крис Хемсворт
и Даниэль Брюль
. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и в новом дубляже. Впервые лента Рона Ховарда
вышла в прокат в 2013 году и получила номинации на «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии.
«Гонка»
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«Гонка»: Песнь льда и пламени
«Настоящие детективы»
Хитроумный триллер с Джеком Куэйдом
и Джеффри Дин Морганом
получил русскоязычный трейлер. Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки и обращается за помощью к бывшему копу Эду, страдающему манией преследования. Чтобы спасти девушку, им нужно разобраться в сознании Саймона и отличить галлюцинации от реальных улик.
«Настоящие детективы»
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«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» с Джеффри Дин Морганом
«Миссия: Взломать экзамен»
Комедия для всей семьи с Рэнди Кутюром
и Дженнифер Эспозито
появится в российском прокате 21 августа. Мастер розыгрышей Тед берётся за сложную миссию — взломать школьный экзамен, чтобы исправить плохие оценки. Вместе с друзьями он разрабатывает идеальный план проникновения в школу, но даже у самых гениальных схем бывают свои сюрпризы.
«Миссия: Взломать экзамен»
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«Подстава» с Рэнди Кутюром
«Хищник: Дожить до рассвета»
Локализованный трейлер австралийского фильма ужасов показала кинопрокатная компания «Про:взгляд». По сюжету в городке Эксхэд происходит серия загадочных убийств, и только офицер полиции Мэдди оказывается достаточно храброй для того, чтобы углубиться в чащу и сразиться с хищником-истребителем. Ведущие роли в картине исполнили Тесс Хобрич
и Майкл Бин
.
«Хищник: Дожить до рассвета»
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австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!»
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