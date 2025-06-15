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Битва с экстрасенсом, кенгуру-убийца и «Формула-1»: главные трейлеры за неделю

15 июня
2025 год

Новости кино >>
15 июня 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Укради мою мечту»
14 августа в прокат выйдет история о чудодейственной силе любви, способной спасти от любого проклятия. Полина, скептик по натуре, решает разоблачить экстрасенса, но после магического пророчества её жизнь рушится. Чтобы вернуть всё обратно и обрести любовь, ей предстоит бросить вызов высшим силам. Главные роли в фильме сыграли Софья Каштанова и Константин Крюков.

«Укради мою мечту»

Смотреть онлайн «Короче, план такой» с Софьей Каштановой

«Anna Asti. Царица»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального фильма о создании стадионного концерта ANNA ASTI. Зритель сможет пройти все этапы подготовки представления вместе с певицей и её музыкантами, хореографами, танцорами балета и дизайнерами. В фильме прозвучат как известные хиты исполнительницы, так и совершенно новые композиции.

«Anna Asti. Царица»

Смотреть онлайн «Anna Asti. Путь Феникса»

«Про людей и про войну»
19 июня на больших экранах стартует пронзительный альманах о судьбах людей, созданный по материалам одноимённого проекта с мировым профессиональным и зрительским признанием. Основой короткометражных фильмов из цикла стали реальные истории людей, прошедших ВОВ, бережно переработанные в сценарии. Главные роли сыграли Егор Бероев, Фёдор Федотов, Антон Богданов и другие.

«Про людей и про войну»

Смотреть онлайн «Прощаться не будем» с Егором Бероевым

«Маленький шеф»
В сети появился финальный трейлер семейной комедии о захватывающем гастрономическом приключении. Мальчик по имени Илья (Мирон Проворов) пытается спасти брак своих родителей (Роман Курцын и Ольга Лерман), исполнив их давнюю мечту: купить фудтрак и уехать на Байкал. Отыскав старый фургон, он запускает кулинарный бизнес в надежде найти рецепт семейного счастья.

«Маленький Шеф». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Капитан Крюк» с Романом Курцыным

«Я к тебе надолго»
Онлайн-кинотеатр «Иви» подготовил трейлер всего сезона романтического скетчкома к выходу финальных эпизодов — он напомнит зрителю о приключениях и курьёзах, в которые попали русская девушка Марина (Юлия Калашникова) и её турецкий гость Бурак Озчивит. Последние серии научат героев преодолевать различия менталитетов и покажут, что воспоминания хранятся не в вещах, а в сердцах.

«Я к тебе надолго». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Я к тебе надолго»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Игра в кальмара: Перезагрузка»
Компания World Pictures поделилась трейлером тайского триллера со знакомым названием. По сюжету группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощрённые игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. В России премьера фильма состоится 19 июня.

«Игра в кальмара: Перезагрузка»

Читать Жизнь стоит того, чтобы жить. Но сколько это стоит? Почему «Игра в кальмара» так популярна

«Святая ночь: Охотники на демонов»
Корейский хоррор с Ма Дон СокомПоезд в Пусан») в главной роли обзавёлся дублированным трейлером. Криминальная сеть, поклоняющаяся дьяволу, погружает Сеул в хаос, и полиция обращается за помощью к команде охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхспособности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?

«Святая ночь. Охотники на демонов»

Смотреть онлайн «Поезд в Пусан» с Ма Дон Соком

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Гонка»
Спортивная экшн-драма о захватывающем соперничестве двух легендарных пилотов «Формулы-1» возвращается на большие экраны. В главных ролях — любимцы зрителей Крис Хемсворт и Даниэль Брюль. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и в новом дубляже. Впервые лента Рона Ховарда вышла в прокат в 2013 году и получила номинации на «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии.

«Гонка»

Читать «Гонка»: Песнь льда и пламени

«Настоящие детективы»
Хитроумный триллер с Джеком Куэйдом и Джеффри Дин Морганом получил русскоязычный трейлер. Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки и обращается за помощью к бывшему копу Эду, страдающему манией преследования. Чтобы спасти девушку, им нужно разобраться в сознании Саймона и отличить галлюцинации от реальных улик.

«Настоящие детективы»

Смотреть онлайн «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» с Джеффри Дин Морганом

«Миссия: Взломать экзамен»
Комедия для всей семьи с Рэнди Кутюром и Дженнифер Эспозито появится в российском прокате 21 августа. Мастер розыгрышей Тед берётся за сложную миссию — взломать школьный экзамен, чтобы исправить плохие оценки. Вместе с друзьями он разрабатывает идеальный план проникновения в школу, но даже у самых гениальных схем бывают свои сюрпризы.

«Миссия: Взломать экзамен»

Смотреть онлайн «Подстава» с Рэнди Кутюром

«Хищник: Дожить до рассвета»
Локализованный трейлер австралийского фильма ужасов показала кинопрокатная компания «Про:взгляд». По сюжету в городке Эксхэд происходит серия загадочных убийств, и только офицер полиции Мэдди оказывается достаточно храброй для того, чтобы углубиться в чащу и сразиться с хищником-истребителем. Ведущие роли в картине исполнили Тесс Хобрич и Майкл Бин.

«Хищник: Дожить до рассвета»

Смотреть онлайн австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!»
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   17.06.2025 - 20:54
Дожились, теперь будет снимать и показывать документальные фильмы про недопевиц 21 века. Скорее продюсированием фильма «Anna Asti. Царица» как раз таки Асти и занималась. Кому такое интересно будет, непонятно. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 19:26
... С трейлерами так и должно быть)) читать далее>>
№ 2
Мария_2191   15.06.2025 - 20:51
Много работ, которые я вижу впервые. Посмотрела б наших про экстрасенса, там где играет Каштанова и Крюков. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   15.06.2025 - 20:02
В анонсирующих и подогревающих интерес к предстоящим цифровым релизам и кинопрокату трейлерах недели будет что посмотреть, как и из свежих новых русских, будет что отметить и из Восточного экспресса (за... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
Anna Asti. ЦарицаГонкаИгра в кальмара: ПерезагрузкаМаленький ШефМиссия: Взломать экзаменНастоящие детективыПро людей и про войну (фильм)Святая ночь: Охотники на демоновУкради мою мечтуХищник: Дожить до рассветаЯ к тебе надолго

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