Мэттью МакКонахи и создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто вновь поработают вместе

15 июня
2025 год

15 июня 2025
Мэттью МакКонахи и создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто вновь поработают вместе. Актер ведет переговоры о съемках в полнометражном фильме студии Skydance, основанном на серии книг о частном сыщике Майке Хаммере, сообщает Deadline.

Мэттью МакКонахи и создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто вновь поработают вместе
фото: Deadline.com

Ник Пиццолатто займется сценарием, а вот кто выступит режиссером, пока неизвестно.

Серия книг про Майка Хаммера насчитывает более 250 миллионов проданных по всему миру экземпляров. Историю о жестком сыщике, который балансирует на грани закона, часто признают самой популярной американской серией детективов всех времен. Считается, что именно Хаммер послужил вдохновением для создания других культовых персонажей, включая Грязного Гарри, Джека Ричера и Джеймса Бонда, которого Ян Флеминг назвал «британским ответом Майку Хаммеру».
№ 5
Тульский парень   20.06.2025 - 21:17
Будем оценивать готовый продукт на выходе. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 21:02
Вот это так точно "настоящий детектив" - настоящий сыщик, розыск, слежка, убийства, мне такое нравится. читать далее>>
№ 3
Angelika77   17.06.2025 - 20:59
Макконахи давно пора начать сниматься в серьёзных детективах, а не бегать с голым торсом по пляжу. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 20:03
На здоровье, пускай придумают хороший детектив. Брутальность должна зашкаливать. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   15.06.2025 - 18:34
Удивительно, как это раньше о Майке Хаммере никто не снял фильм. Выбор актёра на главную роль меня радует. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Кто пробудился в полярную ночь: криминальная мистика в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
«Настоящий детектив». Второй сезон
персоны
Мэттью МакКонахиНик ПиццолаттоЯн Флеминг
фильмы
Настоящий детектив

