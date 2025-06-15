Мэттью МакКонахи и создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто вновь поработают вместе

Ник Пиццолатто займется сценарием, а вот кто выступит режиссером, пока неизвестно.
Серия книг про Майка Хаммера насчитывает более 250 миллионов проданных по всему миру экземпляров. Историю о жестком сыщике, который балансирует на грани закона, часто признают самой популярной американской серией детективов всех времен. Считается, что именно Хаммер послужил вдохновением для создания других культовых персонажей, включая Грязного Гарри, Джека Ричера и Джеймса Бонда, которого Ян Флеминг назвал «британским ответом Майку Хаммеру».
обсуждение >>