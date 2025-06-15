Кино-Театр.Ру
Режиссер «Прошлых жизней» Селин Сон займется сериалом о киберспорте

15 июня
2025 год

15 июня 2025
Режиссер «Прошлых жизней» и «Материалистки» Селин Сон разрабатывает новый сериал HBO и студии A24 о киберспорте. Проект получил название Damage («Урон»), уточняет IndieWire.

фото: Indie Wire

Селин Сон напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта, а также срежиссирует как минимум один эпизод. Крейг МэйзинОдни из нас», «Чернобыль») тоже станет исполнительным продюсером.

Сериал расскажет о талантливой киберспортсменке, попавшей в профессиональную команду. Ее наставником становится игрок постарше, с которым девушку связывает трагичное прошлое.
№ 5
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 21:01
Хорошо что только одни эпизод срежиссирует, хотя может и больше, но лучше не надо. Пусть другой кто-то занимается этим, только не Селин. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   19.06.2025 - 20:54
Сон всякую чепуху снимает)) Одно хуже другого. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   18.06.2025 - 20:57
Так мы увидим больше драму скорее всего, чем сериал о спорте, если речь идёт о отношениях между игроками и их "прошлом". читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:11
Киберспорт, да ещё и сериал - что-то не особо хочется смотреть. Почему не придумать сюжет поинтересней. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 19:34
История что-то не ахти. Бежать сломя голову к компьютеру не хочется. читать далее>>
Ссылки по теме
Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы
Игры в кино: лучшие экранизации видеоигр
персоны
Крэйг МазинСелин Сон
фильмы
МатериалисткаОдни из насПрошлые жизниЧернобыль

