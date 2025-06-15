Режиссер «Прошлых жизней» Селин Сон займется сериалом о киберспорте

Режиссер «Прошлых жизней
» и «Материалистки
» Селин Сон
разрабатывает новый сериал HBO и студии A24 о киберспорте. Проект получил название Damage
(«Урон»), уточняет IndieWire.
фото: Indie Wire
Селин Сон напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта, а также срежиссирует как минимум один эпизод. Крейг Мэйзин
(«Одни из нас
», «Чернобыль
») тоже станет исполнительным продюсером.
Сериал расскажет о талантливой киберспортсменке, попавшей в профессиональную команду. Ее наставником становится игрок постарше, с которым девушку связывает трагичное прошлое.
обсуждение >>