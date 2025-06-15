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Райан Рейнолдс расскажет историю навозного жука

15 июня
2025 год

Новости кино >>
15 июня 2025
Студия Paramount Animation и продюсерская компания Райана Рейнолдса разрабатывают фильм «Я ем какашки: История навозного жука» по мотивам популярной детской книги Марка Петта. Об этом сообщает Deadline.

Райан Рейнолдс расскажет историю навозного жука
фото: Avclub.com

Адаптацией сценария и постановкой картины займется режиссер Джош Кули, обладатель премии «Оскар» за фильм «История игрушек 4». Музыку напишут Бендж Пасек и Джастин Пол, создавшие песни для «Ла-Ла Ленда».

Фильм рассказывает историю навозного жука Дагги, который начинает учиться в новой школе. Там он изо всех сил пытается скрыть, кто он такой — и что он ест. Но когда череда таинственных исчезновений захлестывает город, Дагги и его друзья понимают, что их особенности могут быть суперсилами.
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№ 1
lurana   15.06.2025 - 16:23
Переходите уж сразу к навозу, чего уж там... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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