По мотивам «Доктора Кто» снимут анимационный сериал

BBC планирует расширить вселенную «Доктора Кто» анимационным сериалом для дошкольников. Об этом сообщает Deadline.
фото: кадр из «Доктора Кто»
В шоу Доктор будет путешествовать во времени и пространстве, разгадывая тайны и проблемы вместе со своими друзьями. Сейчас BBC находится в поисках продюсерской команды для шоу, которое будет транслироваться отдельно от основного.
«Эта горячо любимая франшиза развлекает миллионы людей по всему миру, поэтому правильно, что наша юная аудитория сможет ощутить чудо и магию Доктора в совершенно новом формате», — отметила директор детской и образовательной службы BBC Патрисия Идальго.
Недавно завершился очередной сезон сериала, в котором главную роль играл Шути Гатва, покинувший на этом проект. Также по «Доктору» готовится спин-офф — «Война между сушей и морем».
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