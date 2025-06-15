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По мотивам «Доктора Кто» снимут анимационный сериал

15 июня
2025 год

Новости кино >>
15 июня 2025
BBC планирует расширить вселенную «Доктора Кто» анимационным сериалом для дошкольников. Об этом сообщает Deadline.

По мотивам «Доктора Кто» снимут анимационный сериал
фото: кадр из «Доктора Кто»

В шоу Доктор будет путешествовать во времени и пространстве, разгадывая тайны и проблемы вместе со своими друзьями. Сейчас BBC находится в поисках продюсерской команды для шоу, которое будет транслироваться отдельно от основного.

«Эта горячо любимая франшиза развлекает миллионы людей по всему миру, поэтому правильно, что наша юная аудитория сможет ощутить чудо и магию Доктора в совершенно новом формате», — отметила директор детской и образовательной службы BBC Патрисия Идальго.

Недавно завершился очередной сезон сериала, в котором главную роль играл Шути Гатва, покинувший на этом проект. Также по «Доктору» готовится спин-офф — «Война между сушей и морем».
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№ 1
Мария_2191   15.06.2025 - 18:27
Без Шути Гатвы "Доктор кто" уже не будет прежним, смена главных героев всегда болезненно переносится зрителем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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