Патрик Шварценеггер можеть стать новым «Американским психопатом»

Патрика Шварценеггера рассматривают на главную роль в ремейке «Американского психопата» режиссера Луки Гуаданьино, пишет The Hollywood Reporter. Ранее сообщалось, что в проекте может сыграть Остин Батлер, но договор с ним так и не был подписан.
фото: The Hollywood Reporter
Звезда «Белого лотоса» уже отреагировал на слухи, заявив, что ничего не хотел бы больше. Впрочем, как сообщают информированные источники, продюсеры Lionsgate сомневаются в кандидатуре Патрика Шварценеггера, так как у него еще не было главных ролей. С другой стороны, и Кристиан Бейл не был суперзвездой до культовой экранизации 2000-го года.
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