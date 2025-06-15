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Патрик Шварценеггер можеть стать новым «Американским психопатом»

15 июня
2025 год

Новости кино >>
15 июня 2025
Патрика Шварценеггера рассматривают на главную роль в ремейке «Американского психопата» режиссера Луки Гуаданьино, пишет The Hollywood Reporter. Ранее сообщалось, что в проекте может сыграть Остин Батлер, но договор с ним так и не был подписан.

Патрик Шварценеггер можеть стать новым «Американским психопатом»
фото: The Hollywood Reporter

Звезда «Белого лотоса» уже отреагировал на слухи, заявив, что ничего не хотел бы больше. Впрочем, как сообщают информированные источники, продюсеры Lionsgate сомневаются в кандидатуре Патрика Шварценеггера, так как у него еще не было главных ролей. С другой стороны, и Кристиан Бейл не был суперзвездой до культовой экранизации 2000-го года.

Роман Брета Истона Эллиса рассказывает о богатом жителе Манхэттена Патрике Бэйтмане, который детально описывает, как он пытает и убивает своих жертв.
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№ 1
Мария_2191   15.06.2025 - 18:24
А я то и думаю, что в последнее время заговорили о Патрике, частенько берут у него интервью..Не без оснований, теперь понятно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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