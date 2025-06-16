Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»

VII Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил участников конкурсной программы игровых сериалов, куда вошли 17 новых проектов онлайн-платформ и телеканалов. Смотр пройдет с 19 по 22 июня в городе Иваново.
фото: пресс-служба смотра
«Нынешний "Пилот" продолжает озвученную на прошлом фестивале тенденцию сотрудничества между телеканалами и платформами: почти половина сериалов игрового конкурса снята совместно. Большинство проектов сделаны с драматическим уклоном, а вовсе не с прицелом на эскапизм, который активно обсуждался как двигатель контента телеканалов и платформ. Даже конкурсные комедии – это скорее драмеди или трагикомедии. Мозаика частных жизней выстраивается в сериальную тенденцию как минимум на предстоящий телевизионный и онлайн-сезон, который ежегодно формируется именно на "Пилоте"», — отмечает программый директор фестиваля Мария Токмашева.
Так, в конкурсе драмеди «Дыши» (Okko) — сериальный дебют режиссера фильма «Каникулы» Анны Кузнецовой с Мариной Александровой в роли звездной акушерки, жизнь которой рушится после осложнений во время родов юной любовницы влиятельного бизнесмена. Врач в исполнении Марии Лисовой в сериале «Фулл Хаус» (PREMIER) также спасает жизни – только уже в качестве трансплантолога, которую отправляют работать в Заполярье, где она сталкивается не только с суровой природой, но и нравами местных жителей и стоящих во главе больницы мужчин в исполнении Дмитрия Певцова и Петра Федорова.
В конкурсе нынешнего «Пилота» есть и другая преподавательница – последний «Учитель года СССР» в исполнении Марии Ароновой, которая пытается найти общий язык с современными подростками в мокьюментари-комедии «Олдскул» (START, PREMIER, ТНТ). Комедийный жанр представлен и в «Виноделах» (СТС) с Романом Маякиным и Еленой Подкаминской о челябинском шашлычнике, который неожиданно становится совладельцем винодельни на юге России. В драмеди «Виноград» (KION) с Павлом Прилучным герой тоже оказывается на винодельне, где пытается начать жизнь заново. Проект снял победитель фестиваля «Пилот»-2023 Владимир Щегольков («Цербер»). Он же выступил режиссером еще одного проекта нынешнего конкурса детектива «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ, KION, PREMIER), основанного на реальных исторических событиях и архивных интервью, касающихся тайного договора генсека СССР Леонида Брежнева (Сергей Маковецкий) и канцлера ФРГ Вилли Брандта (Кирилл Кяро).
фото: кадр из сериала «Дорогой Вилли»
Конкурс «Пилота» в этом году не лишен «Чуда» (PREMIER) – так называется сериальный режиссерский дебют Антона Богданова с Филиппом Янковским в роли бывшего бандита, а теперь главы общества анонимных алкоголиков, куда случайно попадает близкий к полиции мажор в исполнении Данила Стеклова. Жизненные метаморфозы происходят и с героями сериала «Нормальный» от студии KIONFILM, где молодой отец (Григорий Верник) случайно встречает в психбольнице не только популярного певца Шуру, но и обаятельного Костю с расстройством аутистического спектра в исполнении «Фишера» Андрея Максимова.
Реальность смешивается с фантастикой в прямом и переносном смысле и в других комедийных сериалах конкурса. Так, мужская трагикомедия «Инкассаторы» (ТНТ) с Вячеславом Чепурченко и Кириллом Мелеховым заставляет парней придумывать все более изощренные планы для обретения финансовой стабильности. По этой же причине «Мэр из ТЮЗа» (ТНТ) Игорь Хрипунов играет сразу две роли – собственно мэра небольшого городка и артиста захолустного театра. Максиму Лагашкину приходится погружаться в буквально инопланетное и человеческое в комедии «Планетяне» (ТНТ), а Эльдару Калимулину воплощать не только образ нерадивого влюбленного, но и собаки в проекте «Жека Рассел» (KION).
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