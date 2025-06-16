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Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»

16 июня
2025 год

Новости кино >>
16 июня 2025
VII Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил участников конкурсной программы игровых сериалов, куда вошли 17 новых проектов онлайн-платформ и телеканалов. Смотр пройдет с 19 по 22 июня в городе Иваново.

Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»
фото: пресс-служба смотра

«Нынешний "Пилот" продолжает озвученную на прошлом фестивале тенденцию сотрудничества между телеканалами и платформами: почти половина сериалов игрового конкурса снята совместно. Большинство проектов сделаны с драматическим уклоном, а вовсе не с прицелом на эскапизм, который активно обсуждался как двигатель контента телеканалов и платформ. Даже конкурсные комедии – это скорее драмеди или трагикомедии. Мозаика частных жизней выстраивается в сериальную тенденцию как минимум на предстоящий телевизионный и онлайн-сезон, который ежегодно формируется именно на "Пилоте"», — отмечает программый директор фестиваля Мария Токмашева.

Так, в конкурсе драмеди «Дыши» (Okko) — сериальный дебют режиссера фильма «Каникулы» Анны Кузнецовой с Мариной Александровой в роли звездной акушерки, жизнь которой рушится после осложнений во время родов юной любовницы влиятельного бизнесмена. Врач в исполнении Марии Лисовой в сериале «Фулл Хаус» (PREMIER) также спасает жизни – только уже в качестве трансплантолога, которую отправляют работать в Заполярье, где она сталкивается не только с суровой природой, но и нравами местных жителей и стоящих во главе больницы мужчин в исполнении Дмитрия Певцова и Петра Федорова.

Блок программы игровых сериалов посвящен подросткам. Среди них «Нам покер» (Wink) от режиссера «Трудных подростков» Рустама Ильясова и «Попадос» Александра Собичевского (студия KIONFILM), где впервые после «Снегиря» встречаются в кадре Макар Хлебников и Тимофей Трибунцев, здесь играющие сына и отца. Также в конкурсе новая версия популярного в «нулевых» «Тайного знака» (ТВ-3) про школу и секты с молодыми звездами Олегом Чугуновым и Дианой Енакаевой и социальная драма «16 лет и 9 месяцев» (ТВ-3) с Дарьей Матвеевой, Олегом Савостюком, Юлией Александровой, Денисом Косиковым и другими. Главная героиня «Фейка» (Okko) – учительница биологии Рита сталкивается с киберсталкингом, и на роль «сталкера» подходят как ученики, так и их родители, и близкие знакомые Риты.

В конкурсе нынешнего «Пилота» есть и другая преподавательница – последний «Учитель года СССР» в исполнении Марии Ароновой, которая пытается найти общий язык с современными подростками в мокьюментари-комедии «Олдскул» (START, PREMIER, ТНТ). Комедийный жанр представлен и в «Виноделах» (СТС) с Романом Маякиным и Еленой Подкаминской о челябинском шашлычнике, который неожиданно становится совладельцем винодельни на юге России. В драмеди «Виноград» (KION) с Павлом Прилучным герой тоже оказывается на винодельне, где пытается начать жизнь заново. Проект снял победитель фестиваля «Пилот»-2023 Владимир ЩегольковЦербер»). Он же выступил режиссером еще одного проекта нынешнего конкурса детектива «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ, KION, PREMIER), основанного на реальных исторических событиях и архивных интервью, касающихся тайного договора генсека СССР Леонида Брежнева (Сергей Маковецкий) и канцлера ФРГ Вилли Брандта (Кирилл Кяро).

Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»
фото: кадр из сериала «Дорогой Вилли»

Конкурс «Пилота» в этом году не лишен «Чуда» (PREMIER) – так называется сериальный режиссерский дебют Антона Богданова с Филиппом Янковским в роли бывшего бандита, а теперь главы общества анонимных алкоголиков, куда случайно попадает близкий к полиции мажор в исполнении Данила Стеклова. Жизненные метаморфозы происходят и с героями сериала «Нормальный» от студии KIONFILM, где молодой отец (Григорий Верник) случайно встречает в психбольнице не только популярного певца Шуру, но и обаятельного Костю с расстройством аутистического спектра в исполнении «Фишера» Андрея Максимова.

Реальность смешивается с фантастикой в прямом и переносном смысле и в других комедийных сериалах конкурса. Так, мужская трагикомедия «Инкассаторы» (ТНТ) с Вячеславом Чепурченко и Кириллом Мелеховым заставляет парней придумывать все более изощренные планы для обретения финансовой стабильности. По этой же причине «Мэр из ТЮЗа» (ТНТ) Игорь Хрипунов играет сразу две роли – собственно мэра небольшого городка и артиста захолустного театра. Максиму Лагашкину приходится погружаться в буквально инопланетное и человеческое в комедии «Планетяне» (ТНТ), а Эльдару Калимулину воплощать не только образ нерадивого влюбленного, но и собаки в проекте «Жека Рассел» (KION).
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обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   18.06.2025 - 20:49
... Фу, вы так пишите, можно подумать что заслуженных учителей не надо уважать. Да они трудятся за гроши, много хороших кадров которые реально делают из детей людей, переучивая их, за что надо сказать... читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   17.06.2025 - 13:31
Ну что ж, будем ждать и посмотреть новинки VII фестиваля сериалов «Пилот», из которого можно будет посмотреть если не все, то многие из представленных на этом фесте проектов. ... + Ждем/посмотрим! читать далее>>
№ 3
Antea13 (Оренбург)   17.06.2025 - 08:02
... Про половину рассказывали ещё до съёмок. С Ароновой самое примитивное. Очередная заслуженная учителка с гонором и синдром вахтёра, которая аж закончила пед! поэтому ее обязаны уважать и ползать... читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:04
Очень много сериалов (да практически все) о которых я слышу впервые. Можно разве про учительницу с советскими понятиями посмотреть (роль которой досталась Ароновой). читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 18:52
Планетяне очень оригинально))))) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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