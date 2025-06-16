«Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлили на седьмой сезон

Шпионский детектив Apple TV+ «Медленные лошади» с Гэри Олдманом получит седьмой сезон. Об этом актер, недавно получивший рыцарское звание, рассказал в интервью Deadline.
фото: Film Updates
Сообщается, что пятая часть стартует в сентябре, а шестую уже снимают. Работа над седьмым сезоном начнется в Великобритании в конце сентября или начале октября.
Шоу повествует о группе агентов британской разведки MI6, которые совершили на службе серьезные ошибки, из-за чего были «сосланы» в наименее престижное подразделение. Руководит им Джексон Лэмб в исполнении Олдмана — талантливый и опытный шпион, карьера которого пострадала из-за вспыльчивого характера. В сериале также заняты Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Джек Лауден, Софи Оконедо, Саския Ривз, Сэмюэл Уэст и другие.
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