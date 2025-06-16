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Кирилл Плетнев станет «Темной лошадкой»

16 июня
2025 год

Новости кино >>
16 июня 2025
Премьера иронического детектива «Темная лошадка» состоится на НТВ 16 июня. В центре сюжета – аферист Дронов и принципиальный мент Кутик: их пути пересекаются, когда один хочет сорвать многомиллионный куш, а другой – посадить того за решетку. Главные роли в проекте исполнили Кирилл Плетнев, Владимир Селезнев и Екатерина Олькина, сообщает пресс-служба телеканала.

Кирилл Плетнев станет «Темной лошадкой»
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету Дронов (Кирилл Плетнев) считал себя самым хитрым дельцом отечественной рыночной экономики, за которым уже не первый год охотился следственный комитет. Капитан Кутик (Владимир Селезнев) был категорически принципиальным и патологически честным полицейским. Вероятность встречи двух противоположностей - одна на миллион, но она произошла из-за банальной случайности. Дронов въехал в полицейскую машину и тут же попал под статью о взятке за попытку «решить вопрос на месте».

«Мне очень понравился проект и моя роль. Я давно хотел сыграть подобного персонажа и рад, что сценарий попал ко мне. Мой герой такой плут, современный Остап Бендер, который занимается обналичиванием денег, финансовыми махинациями, но при этом абсолютный романтик с добрым сердцем, Робин Гуд в каком-то смысле», — отмечает Кирилл Плетнев.

Судьба намечающейся многомиллионной аферы оказалась под угрозой из-за честного полицейского и запустила цепь необратимых событий, в корне изменивших не только судьбы, но и самих героев. Тем более, когда между ними встает женщина – старший лейтенант Шевчук (Екатерина Олькина).

«В нашей истории есть оммаж к фильму "Берегись автомобиля", а вообще история о том, что герои, оказывается, стоят на одних и тех же человеческих позициях. Наши полицейский и преступник оба стремятся к добру, к восстановлению справедливости в нашей сложной и, порой, противоречивой жизни. Каждый из них по-своему пытается добиться правды, восстановить справедливость и нести добро людям. Но главная интрига фильма – кто же является той самой темной лошадкой? Вот с этим зрителям и предстоит разобраться», — добавляет режиссер Станислав Назиров.

«Тёмная лошадка». ТВ-ролик
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обсуждение >>
№ 3
nord   18.06.2025 - 13:37
На всех каналах одни детективы. читать далее>>
№ 2
Angelika77   17.06.2025 - 20:41
От игры Плетенева аж воротит - он везде какой-то одинаковый что ли. Хотя возможно роли просто такие достаются. Ему самому не надоело играть одинаковых героев? читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 18:14
НТВ и Домашний можно выделить в отдельный раздел, чтобы не мусолили глаза, своим "кино". читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Берегись автомобиляТёмная лошадка

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