Кирилл Плетнев станет «Темной лошадкой»

Премьера иронического детектива «Темная лошадка» состоится на НТВ 16 июня. В центре сюжета – аферист Дронов и принципиальный мент Кутик: их пути пересекаются, когда один хочет сорвать многомиллионный куш, а другой – посадить того за решетку. Главные роли в проекте исполнили Кирилл Плетнев, Владимир Селезнев и Екатерина Олькина, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
По сюжету Дронов (Кирилл Плетнев) считал себя самым хитрым дельцом отечественной рыночной экономики, за которым уже не первый год охотился следственный комитет. Капитан Кутик (Владимир Селезнев) был категорически принципиальным и патологически честным полицейским. Вероятность встречи двух противоположностей - одна на миллион, но она произошла из-за банальной случайности. Дронов въехал в полицейскую машину и тут же попал под статью о взятке за попытку «решить вопрос на месте».
«Мне очень понравился проект и моя роль. Я давно хотел сыграть подобного персонажа и рад, что сценарий попал ко мне. Мой герой такой плут, современный Остап Бендер, который занимается обналичиванием денег, финансовыми махинациями, но при этом абсолютный романтик с добрым сердцем, Робин Гуд в каком-то смысле», — отмечает Кирилл Плетнев.
Судьба намечающейся многомиллионной аферы оказалась под угрозой из-за честного полицейского и запустила цепь необратимых событий, в корне изменивших не только судьбы, но и самих героев. Тем более, когда между ними встает женщина – старший лейтенант Шевчук (Екатерина Олькина).
«В нашей истории есть оммаж к фильму "Берегись автомобиля", а вообще история о том, что герои, оказывается, стоят на одних и тех же человеческих позициях. Наши полицейский и преступник оба стремятся к добру, к восстановлению справедливости в нашей сложной и, порой, противоречивой жизни. Каждый из них по-своему пытается добиться правды, восстановить справедливость и нести добро людям. Но главная интрига фильма – кто же является той самой темной лошадкой? Вот с этим зрителям и предстоит разобраться», — добавляет режиссер Станислав Назиров.
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