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Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»

16 июня
2025 год

Новости кино >>
16 июня 2025
Гоше Куценко досталась роль харизматичного злодея — безумного психоаналитика — в картине «Король и Шут. Навсегда». Фильм выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года.

Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»
фото: НМГ Кинопрокат

Для Куценко это не первая работа, связанная с творчеством панк-группы. В 2010-м году актер исполнил заглавную роль в клипе «Короля и Шута» на песню «Фокусник», сыграв иллюзиониста-маньяка. Образ героя Куценко в фильме «Король и Шут. Навсегда» является отсылкой к этому клипу.

«Меня восхищает в этом проекте — как в сериале, так и в полном метре — удивительно гармоничное сочетание двух реальностей, которые, казалось бы, несоединимы. Честно говоря, я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда Рустам Мосафир позвал меня в полный метр, я согласился сразу. У меня там не самая большая роль, но мы с Рустамом развили её, насколько это было возможно в теле картины. С этим режиссером мы прошли комедийный путь в смешном сериале "Яжотец" и понимаем друга с полуслова и с полушутки», — говорит Гоша Куценко.

«Король и Шут. Навсегда» — музыкальное приключенческое фэнтези в мире песен легендарной рок-группы. В нем появляется злодей Некромант, который воскрешает мертвецов, чтобы уничтожить сказочную вселенную «Короля и Шута». Ради спасения родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»
фото: НМГ Кинопрокат

К своим ролям вернутся актеры сериала «Король и Шут», к ним присоединится Илья Гришин, сыгравший главного антагониста сказочной вселенной — Некроманта. Режиссер фильма Рустам Мосафир также стал соавтором сценария вместе с Александром Бузиным. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм». Продюсерами значатся Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Дистрибьютором фильма выступает компания «НМГ Кинопрокат».
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обсуждение >>
№ 5
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 20:56
... От Джигурды наверное позаимствована борода и хриплый голос)) читать далее>>
№ 4
Киноман1985   19.06.2025 - 20:45
Вассерман и Джигурда - два в одном! читать далее>>
№ 3
Angelika77   17.06.2025 - 20:42
Иллюзионист-маньяк, теперь безумный психоаналитик....да уж, скоро Куценко будет играть бомжа. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:06
Загримировали конечно Куценко знатно, хотя прилепить пару волосин на лысую голову и бородку - много усилий не требуется. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.06.2025 - 16:45
О, круто! Будет интересно посмотреть на Безумного Психоаналитика в исполнении Гоши Куценко. Отметил проект Король и Шут. Навсегда в «хочу посмотреть». Жду премьеру! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
Король и ШутКороль и Шут. Навсегда

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Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда» фотографии
Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда» фотографии
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