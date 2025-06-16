Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»

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Народной артистке было 80 лет

Не стало актрисы Натальи Теняковой

Линда Лапиньш и Денис Никифоров отправятся на поиски «Золота скифов»

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Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

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«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер»

Премьера комедии с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова состоится в онлайн-кинотеатре KION