Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Для Куценко это не первая работа, связанная с творчеством панк-группы. В 2010-м году актер исполнил заглавную роль в клипе «Короля и Шута» на песню «Фокусник», сыграв иллюзиониста-маньяка. Образ героя Куценко в фильме «Король и Шут. Навсегда» является отсылкой к этому клипу.
«Меня восхищает в этом проекте — как в сериале, так и в полном метре — удивительно гармоничное сочетание двух реальностей, которые, казалось бы, несоединимы. Честно говоря, я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда Рустам Мосафир позвал меня в полный метр, я согласился сразу. У меня там не самая большая роль, но мы с Рустамом развили её, насколько это было возможно в теле картины. С этим режиссером мы прошли комедийный путь в смешном сериале "Яжотец" и понимаем друга с полуслова и с полушутки», — говорит Гоша Куценко.
«Король и Шут. Навсегда» — музыкальное приключенческое фэнтези в мире песен легендарной рок-группы. В нем появляется злодей Некромант, который воскрешает мертвецов, чтобы уничтожить сказочную вселенную «Короля и Шута». Ради спасения родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.
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