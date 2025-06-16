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Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля

16 июня
2025 год

Новости кино >>
16 июня 2025
Премьера комедийного сериала «Театральная зона» с Борисом Дергачевым и Никитой Кологривым состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре KION. Режиссером проекта производства студии KIONFILM и Кинокомпании братьев Андреасян выступает Ашот Кещян, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Культурно-воспитательная комедия «Театральная зона» – сериал о том, как бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира «по понятиям». В комедии также сыграли Семен Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие.

«Я играю Червонцева, художественного руководителя театра. Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в "Электротеатр Станиславский" и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме. Плюс, если посмотреть на подбор актеров, то каждый из них — профессионал в жанре юмора. В сериале есть и любовная история, и история отцов и детей. В общем, если говорить про темы, которые поднимают авторы, то их очень много, и они вечные», — рассказывает Борис Дергачев.

«Театральная зона»


По сюжету режиссер тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег.

«Мой персонаж Рома — местный авторитет, но при этом большой романтик. Я его так назвал. Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него. Юмор у сериала прекрасный, чувствуется почерк опытных авторов. Авторы комедии говорят со зрителем о том, что не надо забывать: везде есть люди. И любой человек стремится исправиться, он стремится к любви, к хорошему отношению. А мои партнеры — все мастера комедийного жанра, поэтому я в их компании себя чувствовал очень хорошо», — говорит Никита Кологривый.
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обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   19.06.2025 - 20:39
... Тогда и Наша Раша матерная фраза))) Обе фразы стоят рядом. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   18.06.2025 - 20:45
Кологривый "чувствовал себя хорошо" в актёрской компании сериала просто потому, что он тоже более комедийный актёр, а не драматичный. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   17.06.2025 - 13:13
... XD ... +, очень даже. ;-) Останется только посмотреть на него уже в самом сериале и как он справится с постановкой «по понятиям»... читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:00
А Дергачёву кстати викингский шлем идёт. Только при чёт тут Шекспир тогда, не понятно. читать далее>>
№ 1
Никита Е. Никитин   16.06.2025 - 19:49
— Руссиш культуриш? — А х... Нет, нельзя. Забанят. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Театральная зона

фотографии >>
Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля фотографии
Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля фотографии
Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля фотографии
Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля фотографии
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