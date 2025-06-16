Борис Дергачев и Никита Кологривый поставят пьесу Шекспира «по понятиям» 1 июля

«Я играю Червонцева, художественного руководителя театра. Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в "Электротеатр Станиславский" и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме. Плюс, если посмотреть на подбор актеров, то каждый из них — профессионал в жанре юмора. В сериале есть и любовная история, и история отцов и детей. В общем, если говорить про темы, которые поднимают авторы, то их очень много, и они вечные», — рассказывает Борис Дергачев.
«Театральная зона»
По сюжету режиссер тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег.
«Мой персонаж Рома — местный авторитет, но при этом большой романтик. Я его так назвал. Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него. Юмор у сериала прекрасный, чувствуется почерк опытных авторов. Авторы комедии говорят со зрителем о том, что не надо забывать: везде есть люди. И любой человек стремится исправиться, он стремится к любви, к хорошему отношению. А мои партнеры — все мастера комедийного жанра, поэтому я в их компании себя чувствовал очень хорошо», — говорит Никита Кологривый.
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