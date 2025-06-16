Илья Соболев пошел в «Вечернюю школу»

Стартовали съемки нового комедийного сериала продюсерской компании Russian Code «Вечерняя школа». Сюжет ситкома разворачивается вокруг сотрудника патрульно-постовой службы в исполнении Ильи Соболева, который вынужден вновь сесть за парту, чтобы получить аттестат о среднем образовании и сохранить свою должность, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Russian Code
«Мой герой – хоть и предприимчивый, но очень простой парень. Он похож на многих моих знакомых, такой друг, наверное, есть у всех... Любит шутить, когда не нужно, любит дерзить, когда не нужно, любит показушничать, но тем не менее внутри он мягкий и ранимый. Мы уже приступили к съемкам и могу сказать, что я давно так не наслаждался процессом. Съемки мечты!», — говорит Илья Соболев.
Вместе с главным героем в вечернюю школу (по различным причинам) приходят люди самых разных возрастов и биографий, все они яркие комедийные образы. Их возвращение в учебный класс становится настоящим аттракционом из комичных жизненных сцен. Здесь они заново проживают знакомые школьные ситуации: первую двойку, первую драку и, конечно, первый поцелуй. Они снова услышат фразу: «а голову ты дома не забыл?», окажутся на Камчатке» учебного кабинета, закроют рты и откроют тетради.
«Вечерняя школа», как и культовые «Реальные пацаны», сочетает в себе формат мокьюментари – псевдодокументального кино и классического ситкома. Авторскую группу возглавил Владимир Морозов – один из ключевых сценаристов «Реальных пацанов» и креативный продюсер проекта. В сценарной группе также stand-up комик Егор Котыченко и Александр Синегузов («Реальные пацаны»). В режиссерском кресле – Жанна Кадникова, снявшая все сезоны «Реальных пацанов». За визуальную часть отвечает оператор-постановщик Денис Пачулия, который работал над «Патриотом».
фото: Russian Code
«"Вечерняя школа" – это история о возвращении в "детство". Этот проект интересен тем, что мы соединили популярных комиков "новой волны" (известные стендаперы и блогеры) и настоящих мэтров комедийного жанра в самом обычном школьном кабинете. Надеемся, зритель узнает в наших героях себя и с улыбкой вспомнит собственные школьные годы», — отмечает креативный продюсер и сценарист Владимир Морозов.
Одноклассниками Ильи Соболева станут водитель автобуса, всю жизнь отдавшая семье (Ксения Корнева), продавщица магазина (Екатерина Новикова), бывшая участница конкурсов красоты, которая решила «взяться за ум, потому что красота уходит» (Наталья Борисова), экс-заключенный (Илья Макаров), пенсионерка, желающая скрасить свои серые будни и заодно улучшить память (Наталья Гаранина), мигрант, посещающий занятия вместо своего начальника (Сержан Аманов), а также хулиганистые подростки, не окончившие обычную школу (Григорий Дудник и Радислав Куцов). Завуч вечерней школы – преподаватель точных наук Никита Сергеич (Дмитрий Соколов), увлеченный своим делом педагог, который иногда действует далеко нестандартными методами. Его коллеги – молодая и дерзкая учительница английского языка Катя (Ася Резник) и гуманитарий-идеалист Алена (Динара Курбанова). Школой руководит «железная леди» Татьяна Леонтьевна (Марина Богатова), а за порядок отвечает охранник с трудом выполняющий свои прямые обязанности (Кирилл Матюк).
Наряду с комедийными сюжетами, в сериале развивается и любовная линия. Герой Ильи Соболева постепенно увлекается одной из своих преподавательниц и в финале сезона ему предстоит сделать выбор между карьерой и чувствами.
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