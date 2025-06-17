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«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз»

17 июня
2025 год

Новости кино >>
17 июня 2025
Кино-Театр.Ру представляет трейлер аниме-фильма «Дандадан: Злой Глаз» — специального кинотеатрального выпуска, куда вошла развязка первого сезона и три эпизода второго. Российская премьера состоится уже 19 июня.

«Дандадан: Злой глаз». Трейлер №2

Она верит в призраков, он — в инопланетян. Момо Аясэ выросла под крылом бабушки-медиума и с детства знакома с духами, а вот Кэн Такакура, по прозвищу Конспирун, с головой ушел в теории заговора и слухи о внеземных цивилизациях. Их спор о том, что реальнее — ёкаи или пришельцы — заканчивается катастрофой: каждый сталкивается с тем, что прежде считал выдумкой. После инопланетного похищения у Момо пробуждаются психокинетические способности, а Кэна настигает проклятие встреченной Турбо-бабки: он приобретает нечеловеческую скорость и боевую сноровку, но лишается тестикул. В новой арке «Злой Глаз» дуэт соглашается помочь Дзину Эндзёдзи — другу детства Момо (и её первой любви). Ребята отправляются в дом юноши, где сталкиваются с древним проклятием: внутри Дзина пробуждается зловещая сущность, превращающая жилище в смертельную западню.

Читать Путеводитель по яркому и абсурдному миру «Дандадана»
В ролях:

Момо — Сион Вакаяма (Ай Миэ из сериала «Моя возлюбленная забыла свои очки»).
Кэн — Нацуки Ханаэ (Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов»).
Злой Глаз — Муцуми Тамура (Таэ Наканосима из «Кайдзю №8»).
Дзин — Кайто Исикава (Генос из «Ванпанчмена»).
Сэйко Аясэ — Нана Мидзуки (Виола из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»).
Турбо-бабка — Маюми Танака (Монки Д. Луффи из «Ван-Писа»).

Фильм выйдет в прокат с профессиональной русской озвучкой, подготовленной «Студийной бандой». Режиссером дубляжа выступила Вероника Нефёдова, а голос Момо Аясэ подарила Анастасия ПортнаяТвой цвет»).

«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз»

Режиссером фильма выступает Фуга ЯмасироИну-о», «Повесть о доме Тайра»), а соавтором стал Абель Гонгора, работавший над опенингом сериала. Второй сезон «Дандадана» стартует 3 июля. В преддверии релиза студия Science SARUЧеловек-дьявол: Плакса», «Твой цвет») опубликовала два промо-ролика, где представлены опенинг и эндинг. Заглавную песню «Путь революции» (Kakumei Dochu) исполнила Aina The End, известная по саундтрекам к «Монологу фармацевта» и «Мононокэ: Зонтик». Финальную же композицию «Что-то не так» (Doukashiteru) написал WurtS — молодой инди-музыкант и автор вирусных хитов, стремительно набирающий популярность в Японии.

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обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 20:27
Лично мне хватило и трейлера, чтобы понять о чём будет продолжение и стоит ли его смотреть. Поклонники Дандадана обрадуются сюжету, а я пожалуй пас. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 20:52
Главное ещё, чтобы русская озвучка была на уровне. А то бывает такое, что анимэ бешено популярное, а приходится смотреть его еле-еле распознавая переводчик. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   19.06.2025 - 20:37
Японцы должны сайту неплохие бабки за рекламу)) Столько раз упомянуть за месяц)) читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   18.06.2025 - 20:43
И снова встречаем полюбившийся мультфильм, только уже в полнометражном кадре)) читать далее>>
№ 1
Angelika77   17.06.2025 - 20:32
Сколько отсылок на Дандан - наверное не хватит пальцев одной руки сосчитать. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Сион ВакаямаАбель ГонгораКайто ИсикаваНана МидзукиМуцуми ТамураМаюми ТанакаНацуки ХанаэФуга Ямасиро
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«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз» фотографии
«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз» фотографии
«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз» фотографии
«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз» фотографии
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