«От винта»: трейлер полнометражного аниме «Дандадан: Злой глаз»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер аниме-фильма «Дандадан: Злой Глаз
» — специального кинотеатрального выпуска, куда вошла развязка первого сезона и три эпизода второго. Российская премьера состоится уже 19 июня.
«Дандадан: Злой глаз». Трейлер №2
Она верит в призраков, он — в инопланетян. Момо Аясэ
выросла под крылом бабушки-медиума
и с детства знакома с духами, а вот Кэн Такакура
, по прозвищу Конспирун, с головой ушел в теории заговора и слухи о внеземных цивилизациях. Их спор о том, что реальнее — ёкаи
или пришельцы — заканчивается катастрофой: каждый сталкивается с тем, что прежде считал выдумкой. После инопланетного похищения у Момо пробуждаются психокинетические способности, а Кэна настигает проклятие встреченной Турбо-бабки
: он приобретает нечеловеческую скорость и боевую сноровку, но лишается тестикул. В новой арке «Злой Глаз» дуэт соглашается помочь Дзину Эндзёдзи
— другу детства Момо (и её первой любви). Ребята отправляются в дом юноши, где сталкиваются с древним проклятием: внутри Дзина пробуждается зловещая сущность, превращающая жилище в смертельную западню.
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Путеводитель по яркому и абсурдному миру «Дандадана»
В ролях:
Момо — Сион Вакаяма
(Ай Миэ
из сериала «Моя возлюбленная забыла свои очки
»).
Кэн — Нацуки Ханаэ
(Тандзиро Камадо
из «Истребителя демонов
»).
Злой Глаз — Муцуми Тамура
(Таэ Наканосима
из «Кайдзю №8
»).
Дзин — Кайто Исикава
(Генос
из «Ванпанчмена
»).
Сэйко Аясэ — Нана Мидзуки
(Виола
из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы
»).
Турбо-бабка — Маюми Танака
(Монки Д. Луффи
из «Ван-Писа
»).
Фильм выйдет в прокат с профессиональной русской озвучкой, подготовленной «Студийной бандой
». Режиссером дубляжа выступила Вероника Нефёдова
, а голос Момо Аясэ подарила Анастасия Портная
(«Твой цвет
»).
Режиссером фильма выступает Фуга Ямасиро
(«Ину-о
», «Повесть о доме Тайра
»), а соавтором стал Абель Гонгора
, работавший над опенингом
сериала. Второй сезон
«Дандадана
» стартует 3 июля. В преддверии релиза студия Science SARU
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Твой цвет
») опубликовала два промо-ролика, где представлены опенинг и эндинг. Заглавную песню «Путь революции
» (Kakumei Dochu) исполнила Aina The End
, известная по саундтрекам к «Монологу фармацевта
» и «Мононокэ: Зонтик
». Финальную же композицию «Что-то не так
» (Doukashiteru) написал WurtS
— молодой инди-музыкант и автор вирусных хитов, стремительно набирающий популярность в Японии.
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