Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик

17 июня
2025 год

Новости кино >>
17 июня 2025
Режиссер Вера Сторожева приступила к работе над многосерийным художественным фильмом «Лиля». Согласно пресс-службе студии «Русский проект», съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Основная локация находится в кинопарке «Москино» в Троицке, где на площадке «Москва времен конструктивизма» построили просторные улицы с зданиями 1920-х годов, по которым курсируют трамваи, и воссоздана квартира Лили Брик с интерьером комнаты Владимира Маяковского.

Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик
фото: пресс-служба студии «Русский проект»

На фоне революционных событий и становления Советской власти в России первой трети ХХ века разворачивается захватывающая история жизни Лили Брик (Мария Смольникова), Осипа Брика (Евгений Стычкин) и гениального поэта-авангардиста Владимира Маяковского (Андрей Максимов). Лилину сестру Эльзу сыграет Ангелина Стречина, мать Эльзы и Лили – Агриппина Стеклова. Образ писателя и критика, одного из самых известных формалистов Виктора Шкловского воплотит Алексей Герман-младший. Максима Горького сыграет Андрей Смоляков, Анатолия ЛуначарскогоИван Агапов, русского поэта-футуриста Алексея Крученых – Михаил Крылов, поэтессу Софью Парнок – Мариэтта Цигаль-Полищук. В качестве Элли Джонс (американской любви Маяковского) предстанет Елизавета Арзамасова, а возлюбленной Татьяны Яковлевой, которой Маяковский посвятил два стихотворения, – Ксения Галибина. Также в сериале снимаются Виктор Добронравов, Анна Вартаньян, Карен Мартиросян, Дарья Коныжева, Дмитрий Ломакин, Нина Дворжецкая, Илья Малаков, Константин Мурзенко и другие актеры.

«Поиск Лили Брик был долгим и мучительным: мы пересмотрели практически всех актрис Москвы и Петербурга. Мария Смольникова, за чьим талантом я следила со студенческих лет, изначально казалась слишком мягкой для роли, но пробы развеяли все сомнения. Ее уникальная способность передать многогранность Лили — силу и женственность, эротизм без стереотипной красоты — оказалась идеальной. Андрея Максимова (Маяковский) продюсеры предложили после долгих проб других актеров. Его удивительное внешнее сходство, особенно в кадре, и готовность к радикальным изменениям — похудению и сложному гриму — убедили нас. Оба актера блестяще справляются с задачей. Мы собрали сильный актерский ансамбль, но гнались не за именами, а за глубоким погружением в образ. Нам важно было, чтобы каждый актер не только внешне соответствовал историческому персонажу — будь то Маяковский, Горький или Луначарский — но и передавал сложность его натуры. Мы сознательно уходим от хрестоматийных, «бронзовых» героев с площадей. Наш подход — показать гениев живыми людьми, со страстями, слабостями и противоречиями. Именно так они становятся ближе и понятнее зрителю, вызывая подлинный интерес к своим судьбам», — говорит Вера Сторожева.

Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик
фото: пресс-служба студии «Русский проект»

В центре сюжета Лиля Брик – муза Владимира Маяковского. Непостижимая фам фаталь, в ее образе слились воедино тонкий художественный вкус и невероятная чувственность, женский магнетизм и вечная провокация, любовь к роскоши и несгибаемая жизнестойкость, даже в самые тяжелые времена. В окружении Лили всегда были самые яркие и талантливые люди своего времени. Маяковский стал главной фигурой в судьбе неординарной Брик. Вся его гениальная любовная лирика, (кроме двух стихотворений), посвящена именно ей — Лиле. История начинается в 1915 году во время Первой мировой войны. В Петрограде молодой поэт-футурист знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда. Сложные и противоречивые отношения этого «треугольника», наполненные то счастливыми моментами любви и радостью творчества, то остро драматическими поворотами событий и душевными терзаниями героев этой истории, в итоге приведут к трагической развязке – самоубийству поэта.

В 50-е годы в советских литературных и партийных кругах была развязана агрессивная компания, а по сути, травля Лили Брик, с целью «вычистить» из биографии Маяковского упоминания о Бриках. Сериал рассказывает, почему и как Лиле удалось выстоять в этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Завершается фильм событиями 1978 года — Лилиным уходом из жизни. «Лилю» создает студия «Русский проект» по заказу Первого канала. Оператором выступает Сергей Мачильский, а продюсерами — Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик
фото: пресс-служба студии «Русский проект»

Для съемок на территории кинопарка была построена атмосферная площадка Москвы первой трети XX века площадью порядка 19 000 кв.м. Всего для съемок было построено порядка 36 зданий. Некоторые сцены были сняты на площадках «Витебский вокзал» и «Театр Гонзаги». Были возведены доходные дома с интерьерами, здание «Моссельпрома», корпусы и башни завода, конторы, автобусный парк, кафе и множество других зданий и строений. Кроме того, был построен дом, в котором жила Лиля Брик, а также доподлинно воссоздан интерьер ее квартиры. «По локациям сериал "Лиля" – безусловно, сложный. Это Москва и Санкт-Петербург. Заграничные локации (Нью-Йорк, Париж, Берлин) искали очень тщательно в России, наш художник-постановщик Сергей Филенко проделал огромную работу для аутентичности Главная место съемок – "Москино" в Троицке. Там построен потрясающий павильон-город (даже с трамвайной веткой!), изначально задуманный под наш проект», — рассказала режиссер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 15
IgorCello   21.06.2025 - 11:13
... Да неужели? Вот это, по-вашему, Маяковский? читать далее>>
№ 14
Тульский парень   20.06.2025 - 20:24
лучше про начало 20 века снимать чем про 90-ые и ВОВ. пусть так будет. читать далее>>
№ 13
Катерина Лагутина (МОСКВА)   20.06.2025 - 14:53
Кастинг Маяковского неудачный, на месте Андрея Максимова я лично вижу Петра Рыкова в его сегодняшней фактуре и с очень короткой стрижкой. читать далее>>
№ 12
Анастасия Ал. Благинина   20.06.2025 - 11:37
Я в интернете ради интереса нашла фото Лили Брик. И она даже по-моим критическим и циничным меркам, далеко не "уродлива", и критерии красоты в разные эпохи друг от друга отличаются. И там, где... читать далее>>
№ 11
IgorCello   20.06.2025 - 00:09
... Вполне даже похож, посмотрите читать далее>>
Всего сообщений: 14
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ирина Медведева сыграет Лилю Брик
Валерия Ланская и Теона Дольникова превратятся в Лилю Брик
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Иван АгаповЕлизавета АрзамасоваЛилия БрикОсип БрикАнна ВартаньянАлексей Герман (младший)Нина ДворжецкаяВиктор ДобронравовДенис ЕвстигнеевДарья КоныжеваМихаил КрыловДмитрий ЛомакинАнатолий ЛуначарскийАндрей Максимов (III)Илья МалаковКарен МартиросянСергей МачильскийВладимир МаяковскийКонстантин МурзенкоМария СмольниковаАндрей СмоляковАгриппина СтекловаВера СторожеваАнгелина СтречинаЕвгений СтычкинСергей ФиленкоМариэтта Цигаль-ПолищукВиктор ШкловскийКонстантин Эрнст
фильмы
Лиля

фотографии >>
Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик фотографии
Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик фотографии
Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик фотографии
Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.
Габриэль Адесокан
18 июня ушёл из жизни юный актёр Габриэль Адесокан.
Наталья Тенякова
18 июня ушла из жизни актриса Наталья Тенякова.
Камиль Валиев
18 июня ушёл из жизни актёр Камиль Валиев.

День рождения >>

Татьяна Бабенкова
Мария Возба
Кирилл Головко-Серский
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Максим Радугин
Дарья Румянцева
Кирилл Сафонов
Константин Чернокрылюк
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Дэвид Моррисси
Джейн Расселл
Ив Робер
Морин Стэплтон
Мэриетт Хартли
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Материалистка
комедия, мелодрама
США, Финляндия, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен