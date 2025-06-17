Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик

Режиссер Вера Сторожева приступила к работе над многосерийным художественным фильмом «Лиля». Согласно пресс-службе студии «Русский проект», съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Основная локация находится в кинопарке «Москино» в Троицке, где на площадке «Москва времен конструктивизма» построили просторные улицы с зданиями 1920-х годов, по которым курсируют трамваи, и воссоздана квартира Лили Брик с интерьером комнаты Владимира Маяковского.
«Поиск Лили Брик был долгим и мучительным: мы пересмотрели практически всех актрис Москвы и Петербурга. Мария Смольникова, за чьим талантом я следила со студенческих лет, изначально казалась слишком мягкой для роли, но пробы развеяли все сомнения. Ее уникальная способность передать многогранность Лили — силу и женственность, эротизм без стереотипной красоты — оказалась идеальной. Андрея Максимова (Маяковский) продюсеры предложили после долгих проб других актеров. Его удивительное внешнее сходство, особенно в кадре, и готовность к радикальным изменениям — похудению и сложному гриму — убедили нас. Оба актера блестяще справляются с задачей. Мы собрали сильный актерский ансамбль, но гнались не за именами, а за глубоким погружением в образ. Нам важно было, чтобы каждый актер не только внешне соответствовал историческому персонажу — будь то Маяковский, Горький или Луначарский — но и передавал сложность его натуры. Мы сознательно уходим от хрестоматийных, «бронзовых» героев с площадей. Наш подход — показать гениев живыми людьми, со страстями, слабостями и противоречиями. Именно так они становятся ближе и понятнее зрителю, вызывая подлинный интерес к своим судьбам», — говорит Вера Сторожева.
фото: пресс-служба студии «Русский проект»
В центре сюжета Лиля Брик – муза Владимира Маяковского. Непостижимая фам фаталь, в ее образе слились воедино тонкий художественный вкус и невероятная чувственность, женский магнетизм и вечная провокация, любовь к роскоши и несгибаемая жизнестойкость, даже в самые тяжелые времена. В окружении Лили всегда были самые яркие и талантливые люди своего времени. Маяковский стал главной фигурой в судьбе неординарной Брик. Вся его гениальная любовная лирика, (кроме двух стихотворений), посвящена именно ей — Лиле. История начинается в 1915 году во время Первой мировой войны. В Петрограде молодой поэт-футурист знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда. Сложные и противоречивые отношения этого «треугольника», наполненные то счастливыми моментами любви и радостью творчества, то остро драматическими поворотами событий и душевными терзаниями героев этой истории, в итоге приведут к трагической развязке – самоубийству поэта.
В 50-е годы в советских литературных и партийных кругах была развязана агрессивная компания, а по сути, травля Лили Брик, с целью «вычистить» из биографии Маяковского упоминания о Бриках. Сериал рассказывает, почему и как Лиле удалось выстоять в этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Завершается фильм событиями 1978 года — Лилиным уходом из жизни. «Лилю» создает студия «Русский проект» по заказу Первого канала. Оператором выступает Сергей Мачильский, а продюсерами — Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.
фото: пресс-служба студии «Русский проект»
Для съемок на территории кинопарка была построена атмосферная площадка Москвы первой трети XX века площадью порядка 19 000 кв.м. Всего для съемок было построено порядка 36 зданий. Некоторые сцены были сняты на площадках «Витебский вокзал» и «Театр Гонзаги». Были возведены доходные дома с интерьерами, здание «Моссельпрома», корпусы и башни завода, конторы, автобусный парк, кафе и множество других зданий и строений. Кроме того, был построен дом, в котором жила Лиля Брик, а также доподлинно воссоздан интерьер ее квартиры. «По локациям сериал "Лиля" – безусловно, сложный. Это Москва и Санкт-Петербург. Заграничные локации (Нью-Йорк, Париж, Берлин) искали очень тщательно в России, наш художник-постановщик Сергей Филенко проделал огромную работу для аутентичности Главная место съемок – "Москино" в Троицке. Там построен потрясающий павильон-город (даже с трамвайной веткой!), изначально задуманный под наш проект», — рассказала режиссер.
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