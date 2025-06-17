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«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер»

17 июня
2025 год

Новости кино >>
17 июня 2025
Опубликован тизерный трейлер сериала Марии Трубниковой «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.

«Три сестры». Тизер-трейлер

Премьера комедии с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова сначала состоится в онлайн-кинотеатре KION, а затем — на ТНТ. Главную роль сыграет Лариса Гузеева, молодого бойфренда ее героини — Павел Деревянко, а трех сестер Ирину, Ольгу и Марию — Юля Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Также в сериале снимаются Павел Попов, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, Жанна Эппле и Алиса Юнусова — дочка Тимати и Алены Шишковой. Сценарий написала Екатерина Богомолова, а креативными продюсерами стали писатель Александр Цыпкин, который также сыграет одну из ролей, и Аглая Смирнова. За производство отвечают компания MEDIASLOVO, KION и «Газпром-Медиа Холдинг».

По словам директора ТНТ Тины Канделаки, «проблемы, которые поднимаются в сериале "Три сестры", были и будут актуальны во все времена. Героини сериала мечтают перебраться в большой город, но есть ряд обстоятельств, которые мешают им это сделать. Мы хотим переосмыслить и рассказать зрителям эту историю с особым юмором, который привнесут в проект хорошо знакомые и любимые российскому зрителю артисты: Павел Деревянко и Лариса Гузеева».

«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Сюжет сериала разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими. Сестры Ира, Оля и Маша давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у той другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду.
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обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 20:26
Уже Тимати пристроил свою дочурку в кино, если это "подобие" на ТНТ можно вообще таковым назвать. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 20:47
Так Гузеева вроде бы недавно давала интервью, что не хочет себя видеть на экранах, так как выглядит не как молодая девчонка (возраст даёт своё). читать далее>>
№ 2
Antea13 (Оренбург)   18.06.2025 - 09:20
В Моссовете Деревянко не видела в Трёх сестрах, но какая же это была скука! Особенно младшая гиперактивная дурында просто жесть. А тут ещё и создатели низкопробных сериальчиков КиноПоиск, и премьера... читать далее>>
№ 1
Angelika77   17.06.2025 - 20:30
Вот это парочку подобрали - упасть и не встать от смеха. Деревянко молодой альфонс, ой, ржу не могу)) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер» фотографии
«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер» фотографии
«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер» фотографии
«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер» фотографии
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