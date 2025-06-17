«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер»

По словам директора ТНТ Тины Канделаки, «проблемы, которые поднимаются в сериале "Три сестры", были и будут актуальны во все времена. Героини сериала мечтают перебраться в большой город, но есть ряд обстоятельств, которые мешают им это сделать. Мы хотим переосмыслить и рассказать зрителям эту историю с особым юмором, который привнесут в проект хорошо знакомые и любимые российскому зрителю артисты: Павел Деревянко и Лариса Гузеева».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Сюжет сериала разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими. Сестры Ира, Оля и Маша давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у той другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду.
обсуждение >>