Ника Здорик вернулась к «Ландышам»

Начались съемки сериала онлайн-кинотеатра Wink.ru «Ландыши. Вторая весна», который является продолжением музыкальной мелодрамы «Ландыши. Такая нежная любовь». С момента премьеры «Ландыши» на всех платформах набрали более 100 миллионов просмотров, вызвав широкий общественный отклик по всей стране. Зрители, вдохновленные образами главных героев, активно обсуждали сериал, делились личными историями, в соцсетях появились тысячи фото, а треки, созданные специально для проекта, попали в топы музыкальных чартов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Производством второго сезона вновь займется компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета, АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого сериал станет дебютом в кино. Премьера нового сезона состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru. «"Ландыши" вызвали у зрителей по-настоящему мощный отклик, потому что говорят о вечных и близких каждому ценностях — любви, верности, дружбе, семье, преодолении трудностей и взаимопомощи. Это история, в которой зрители узнали себя, поверили ей и приняли ее как свою. Нам важно было сохранить честность и самобытность — без надуманных конфликтов, без внешнего блеска ради эффекта. Второй сезон станет еще эмоциональнее и глубже, но останется таким же искренним и близким каждому», — говорит Автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов.
«Предложение снимать второй сезон "Ландышей" застало меня врасплох. С одной стороны, я не раздумывал ни секунды. Как зритель я очень прикипел к главным героям Кате и Леше и их трогательной истории. С другой стороны, я понимал всю ответственность: у сериала уже есть армия поклонников и целая киновселенная со своими законами. Ставки очень высоки, нужно не просто оправдать ожидания, а прыгнуть выше головы. Я постараюсь переложить свой опыт работы в музыкальных клипах и освежить историю, сделать ее еще интереснее. Так чего ждать от второго сезона? Готовьтесь! В продолжении будут музыкальные номера, которые по масштабу и яркости превзойдут все, что вы видели. Будет много новой музыки: и от старых знакомых, и от совершенно новых групп, которые добавят свежих красок. Героев ждут новые испытания, много экшена и путешествий по новым местам», — рассказал Илья Шпота.
В продолжении зрители увидят новую главу в истории героев. Солистку группы «Ландыши» Катю ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Жизнь супругов навсегда меняют не зависящие от них обстоятельства. По словам исполнительницы главной роли Ники Здорик, «в новых сериях зрителей ждет огромное количество любви, страсти, преодолений, конфликтов и супернеожиданных поворотов. Сценарий нового сезона потрясающий. Мне кажется, что он будет в чем-то даже интереснее, чем первый, и по событиям более насыщенный. Думаю, кино будет сильно отличаться от первого сезона, но одно останется неизменным — искренность и любовь, которая все победит».
