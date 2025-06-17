В Москве начался семинар-интенсив «Искусство питчинга»

В кластере «АРТ ПОЛИТЕХ» Московского политехнического университета стартовал образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга». Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое Телевидение», выступающего организатором мероприятия.
«Победить в конкурсе непросто, помимо достойных конкурентов, это и непростое эмоциональное испытание творцов на прочность. Но вы должны осознавать, что создавать, снимать свое кино, конечно, это большой труд. Но тем и ценен потом успех. Поэтому я желаю всем удачи», — поприветствовал гостей руководитель Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, после чего огласил даты питчинга Минкультуры. 27 июня состоится очная защита дебютных игровых полнометражных картин, а 2 и 4 июля — документального кино. Защита анимационного кино пройдет заочно.
В первый день семинара-интенсива было представлено отраслевое исследование «Индекс настроений дебютантов», в котором приняли участие более 100 начинающих режиссёров и сценаристов. По сравнению с прошлым годом увеличился средний балл доверия продюсерам: молодые кинематографисты все больше прислушиваются к мнению антрепренеров. Также выросли ожидаемые бюджеты, на которые рассчитывают молодые кинематографисты для создания своей первой работы. Их главным страхом остается перерасход финансов и нехватка средств на оплату работы актеров. При этом на нижние строчки опускаются страх отсутствия творческой свободы и страх недостаточности профильного образования — молодые режиссеры обладают уверенностью, что у них получится достойная первая работа, и они меньше опасаются конфликтов на съемочной площадке.
Лидирующие позиции среди жанров, в которых хотят снимать кино дебютанты, сохраняют драма и комедия. Наибольший рост показывают мелодрама и военное кино, наименьший интерес вызывают биографии. Впервые в опросе прозвучали жанры фэнтези и драмеди. Тема семьи по-прежнему возглавляет топ тем, затрагиваемых в работах дебютантов. Также в рейтинге фильмы об истории, космосе и науке. 69% опрошенных отметили, что у них есть ролевая модель в профессии, 85% отдают предпочтение российским деятелям искусства: Сергею Сельянову, Андрею Тарковскому и Никите Михалкову. «Посмотрите на себя: 42% из вас снимут свой второй фильм в ближайшие 10 лет, 18% снимут третий. Каждый десятый почти снимет четвертый и более. То есть питчинги Минкультуры — это мощнейшая и достойная воронка. Присмотритесь друг к другу, присмотритесь к тем, кто был на питчинге до вас, и будьте спокойны. Вы в профессии останетесь, как минимум половина из вас. Это очень круто», — подвел итоги исследования куратор интенсива, заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.
Эксперты и лидеры киноиндустрии на семинаре дали советы кинематографистам, которые только начинают свой творческий путь. По словам продюсера Сергея Сельянова, «очень трудно тем, кто хочет работать в жанровом кино. Государственная поддержка как бы обеспечивает поклонников авторского кино, тех, кто тянется к широкому зрителю. С другой стороны, логика понятна, — сразу предоставлять огромную государственную поддержку дебютанту неразумно. Такие люди тоже должны пытаться в рамках этих небольших бюджетов доказывать, что они зрителю интересны, что им есть что сказать». Александр Котт считает, что «обычная мастерская в идеальном случае — это когда пять человек остались в профессии, не разочаровались после первого фильма. Потому что самое важное здесь и должно быть на первом месте — опасение сделать плохое кино». Режиссер также посоветовал дебютантам к защите обязательно придумать яркую фразу, якорь, который обязательно запомнят эксперты.
«То, что вы делаете сейчас, вы делаете для того, чтобы через семь лет быть крутыми. Не сейчас, потому что сейчас ваше кино, скорее всего, будет средним, но без него у вас не будет фильма завтра и послезавтра. То, что так много людей снимают второй, третий и последующие фильмы, — это потрясающий показатель. Это говорит о том, что вы уже упертые приходите и раз за разом проходите вот эту сложную киношную мясорубку — снять и удачный, и неудачный фильм. Необходимо сделать очень-очень много», — заметил автор телеграм-канала «Масло в огонь» Антон Маслов. Дмитрий Давиденко отметил, что «Министерство культуры — это та самая институция, стартовая площадка, куда любой продюсер с опытом или нет, дебютант с кинематографическим образованием или без, может прийти участвовать в конкурсе и претендовать на субсидию. Здесь важно отметить, что не во всех странах есть такая поддержка. И когда общаешься с зарубежными коллегами, они просто удивляются тому, как государство готово осуществлять поддержку в 70% от производственного бюджета, а то и все 100%. И более того, все права остаются у продюсера, у компании».
Информационную поддержку семинару-интенсиву оказывают индустриальные издания «Бюллетень Кинопрокатчика» и «Фильм Про», информационный портал «Мувистарт», портал «Кино-Театр.Ру» и программа «Индустрия кино».
