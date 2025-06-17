Борис Дергачев и Анастасия Калашникова останутся друзьями 30 июня

Для Баранова «этот проект не только про любовь или развод, он про взрослую дружбу. Про то, как люди после 30 продолжают быть рядом, собираться вместе, поддерживать друг друга. Это история не про хай-концепт, а про близкое, про узнаваемое. Мне важно было показать модель поведения, в которой отношения, привязанность и доброта не заканчиваются с юностью».
Зрителей ожидает комедия о шести друзьях, у каждого из которых свои заботы, страхи и планы, но есть одно, что их по-настоящему объединяет — умение дружить. Это история не столько о расставании, сколько о попытках сохранить связь, несмотря на перемены. В сериале — узнаваемые жизненные ситуации, ироничный взгляд на взрослые отношения и та самая легкость, с которой проще пережить сложные моменты. По словам режиссера Урала Сафина, «съемки с шестью главными героями одновременно имеют свои особенности. Иногда все превращалось в настоящий детский сад: шутки, разговоры, смех. Приходилось напоминать, что мы все-таки на съемочной площадке. Но, может быть, именно благодаря этому дружелюбному хаосу у нас получилась настоящая, живая история».
«Остаться друзьями». ТВ-ролик
По сюжету Рома (Дергачев) и Аня (Калашникова) прожили вместе почти пять лет, а потом неожиданно объявили друзьям о разводе. Их решение рушит привычный порядок: совместные праздники, ужины, тусовки — всему этому может прийти конец. Ведь Рома и Аня были ядром их компании, без них всё развалится. Катя (Алексеева) и Леша (Кремер) вышли на новый уровень — теперь они молодые родители. Им казалось, что друзья вот-вот последуют их примеру и впереди всех ждет общий, семейный этап… Но все пошло не по плану. Эля (Зайка) теряет веру в крепкие, счастливые отношения. Олег (Никитин), поначалу довольный новым холостяцким союзником, со временем замечает: друг без Ани не находит себе места. Сам Рома уже тысячу раз пожалел о своей поспешной фразе «Не нравится — давай разведемся», а вот Аня впервые за долгое время чувствует свободу и начинает искать себя — в работе, в новых отношениях, в жизни. «Моя героиня Аня вступает в кризис в отношениях, а значит, и с самой собой. Она пробует себя на новой работе, вступает в новые отношения, отпускает всю привычную жизнь. Но здорово, что она не опускает руки и пытается во всем найти себя. Поэтому я не могу сказать, что это история про конфликт, это про ее рост», — говорит Анастасия Калашникова.
«Мой персонаж Рома очень искренний и открытый человек. Самыми сложными сценами для меня оказались те, в которых были быстрые переходы из комедийного состояния в драматическую составляющую персонажа. Все ситуации в "Остаться друзьями" реалистичны и узнаваемы. Я думаю, зрители точно смогут отыскать и узнать среди наших героев самих себя или своего друга, или знакомую парочку», — рассказал Борис Дергачев.
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