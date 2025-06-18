Линда Лапиньш и Денис Никифоров отправятся на поиски «Золота скифов»

Стартовали съемки приключенческого сериала «Золото скифов», в котором археологи, бизнесмен и черный копатель отправятся на Алтай за древним поясом скифов. Главные роли исполнят Линда Лапиньш, Денис Никифоров, Артем Крылов и Виталий Кищенко. Премьера состоится в новом сезоне сначала на телеканале СТС, а после — на Wink.ru и РЕН ТВ, уточняет пресс-служба СТС. За производство отвечают Art Pictures Vision и IKA FILM.
фото: пресс-служба СТС
«Всегда интересовался историей, особенно скифов, поэтому здесь кроется не только актерский интерес, но и личный. Как и герои, я тоже готов к приключениям. Люблю гулять в необычных местах и узнавать что-то новое, часто совершаю открытия, которые шокируют знакомых. Ведь в нашем мире много тайн и загадок, которые нам только предстоит раскрыть», — признается Денис Никифоров.
По сюжету археолог Катя Егорова (Линда Лапиньш) отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров (Виталий Кищенко), предок которого отыскал одну из трех частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает черный копатель Саша (Артем Крылов), но без опыта Кати собрать пояс воедино не удается. Тихомиров угрожает девушке, поэтому она дает согласие, не зная, что за мощным предметом также охотится ее бывший муж Вадим (Денис Никифоров). В пути героев ждут превратности дикой природы, древние загадки и ловушки, оставленные скифами в святилище, а также пороки и слабости, который пояс пробуждает в каждом, кто пытается его заполучить.
«Это приключенческая история в духе "Индианы Джонса", "Лары Крофт" и "Сокровищ нации". Здесь герои тонут в реке, падают со скал, ходят по катакомбам и пещерам, преодолевают себя, спасаются от медведей и, конечно же, ищут золото. И все это на фоне живописных гор, лесов и бурных рек», — говорит режиссер Евгений Бедарев.
фото: пресс-служба СТС
Во время работы над сценарием команда подключала историков, также на съемках присутствуют спелеологи, отвечающие за безопасность и достоверность. Натурные сцены проходят в Абхазии, куда съемочная группа отправилась за пейзажами Алтая.
«Технически оказалось удобнее организовать съемки на юге, где немало роскошных кинематографических видов. Горы, озера, реки, долины и пещеры — мы нашли локации невероятной красоты, которые передают атмосферу Алтая, а на этапе постпродакшена уже помогут CG-специалисты», — рассуждает креативный продюсер Светлана Карасева.
В кадре впервые окажутся пещеры «Голова Отапа» и Абрскила, которые не так давно открыли для туристов. Часть «ловушек», с которыми сталкиваются герои внутри ущелья, воссоздадут в московском павильоне. Процесс раскопок и другие эффектные сцены на фоне природы снимают в Абхазии, а сам археологический лагерь, включая палатки, кухни с котлами, волейбольные площадки, шатры с продовольствием, стоянки с техникой и душевые, соберут в подмосковном лесу.
Для приключенческой истории создали 70 уникальных предметов: древний пояс, монеты, украшения, наконечники стрел и другой реквизит. В процессе работы художников вдохновляла культура скифов и эллинов. Для создания каждого предмета применяли отдельную технологию: чеканку по металлу, литьё или 3D-печать.
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