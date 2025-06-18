Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой

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На фестивале «Маяк» показали поэтичный дебют из Республики Саха

«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии

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Антон Богданов: «Я уверен, что не всё строится на деньгах»

Актер и режиссер – о сериале «Второй брак», приоритетах и хорошем кино для хороших людей