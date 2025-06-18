Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой

В таксопарке Аллы (Светлана Колпакова) ни дня без приключений: то пожар в трансформаторной будке, то грипп, то дороги перекопаны. Она вечно пропадает на работе, что очень не нравится Проскурину (Евгений Миллер), возлюбленному Аллы. А тут еще и Ворохов (Марат Башаров) возвращается в жизнь героини с любопытным бизнес-предложением. Сможет ли Алла сохранить любимую работу, не теряя при этом дорогих людей?
Съемки сериала прошли в Москве и Московской области. Первый сезон проекта «Алла-такси» на днях был удостоен национальной телевизионной премии «ТЭФИ» как лучший мелодраматический сериал в категории «Развлекательное вещание, сериалы».
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