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Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой

18 июня
2025 год

Новости кино >>
18 июня 2025
В Москве подошли к концу съемки второго сезона многосерийной мелодрамы «Алла-такси» режиссера Рауфа Кубаева. К своим ролям вернулись Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Евгений Миллер, Марат Башаров, Ольга Прокофьева, Юлия Такшина, Андрей Чернышов и другие, уточняет пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится телевизионная премьера проекта. Цифровой релиз ожидается на медиаплатформе «Смотрим».

Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В таксопарке Аллы (Светлана Колпакова) ни дня без приключений: то пожар в трансформаторной будке, то грипп, то дороги перекопаны. Она вечно пропадает на работе, что очень не нравится Проскурину (Евгений Миллер), возлюбленному Аллы. А тут еще и Ворохов (Марат Башаров) возвращается в жизнь героини с любопытным бизнес-предложением. Сможет ли Алла сохранить любимую работу, не теряя при этом дорогих людей?

Съемки сериала прошли в Москве и Московской области. Первый сезон проекта «Алла-такси» на днях был удостоен национальной телевизионной премии «ТЭФИ» как лучший мелодраматический сериал в категории «Развлекательное вещание, сериалы».
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Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой фотографии
Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой фотографии
Завершились съемки второго сезона мелодрамы «Алла-такси» со Светланой Колпаковой фотографии
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