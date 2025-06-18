Начались съемки семейного фильма «Умка»

что почитать?

В ночь с 23 на 24 сентября, 00:25, СТС

«Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским заработает 1 октября

Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

«Скоро будем вместе выбирать мне парик»: Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой