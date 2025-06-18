Кино-Театр.Ру
Начались съемки семейного фильма «Умка»

18 июня
2025 год

18 июня 2025
Стартовали съемки семейного фильма «Умка», современной сказки о том, как настоящая дружба способна растопить любой лед. По заказу телеканала ТНТ производством картины занимается кинокомпания 1-2-3 Production совместно с киностудией «Союзмультфильм». Режиссером выступает Максим Пешков, сообщает пресс-служба ТНТ.

Начались съемки семейного фильма «Умка»
фото: пресс-служба ТНТ

«"Умка" — наш первый большой семейный фильм, и мы верим, что он откликнется всем поколениям. Эта история проста и одновременно глубока — о том, как важно быть рядом, слышать друг друга и не бояться быть добрым. Для нас это не просто красивая сказка, а важное высказывание в непростое время, когда добро действительно должно звучать громко», — говорит генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков.

В новогоднюю ночь Тайкэ и Умка одновременно загадывают сокровенное желание – найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает заезжий браконьер Седой со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки, чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ, к которому на помощь придет его семья, сделают все, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

«Всегда волнительно получать предложения такого масштаба... Это же Умка! У меня с командой появилась уникальная возможность не просто прикоснуться к прекрасному мультипликационному наследию нашей страны, мы бережно создаем на этом фундаменте новую историю. Это будет доброе и трогательное кино о настоящей дружбе, смелости и волшебстве, которое случается, когда сердце открыто для чудес…», — отмечает Максим Пешков.

Начались съемки семейного фильма «Умка»
фото: пресс-служба ТНТ

Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда, Екатерина Мавроматис при участии Максима Пешкова. Визуальную магию истории воплощают операторы Максим Хоменко и Степан Бешкуров, а художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова.

«Фильм "Умка" — невероятно интересный и технически сложный проект. Над декорациями, миром, атмосферой и персонажами фильма работает большая команда художников, а также аниматоры и CG супервайзеры студии CGF. Перед актерами тоже стоит непростая задача – все лето они проведут в зимней одежде на съемочной площадке, а взаимодействовать в кадре будут не только друг с другом, но и с макетами, имитирующими будущих CG персонажей. Мы всей нашей съемочной группой искренне надеемся снять хорошее кино, чтобы подарить нашим самым маленьким зрителям яркие незабываемые эмоции», — добавляет генеральный продюсер 1-2-3 Production Елена Торчинская.
№ 7
Мария_2191   21.06.2025 - 20:12
... Вот за "наживу на памяти" вы это правильно подметили, ничего святого нет. Будут переснимать всё подряд, пока не успокоятся. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   21.06.2025 - 15:14
Конечно же Канделакки решила хайпануть. Великий киношный продюсер и специалист. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   20.06.2025 - 19:47
... Подождите вторую часть ушастого)) За ним может появится третья и так далее.)) читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   19.06.2025 - 09:15
У дельцов с ТНТ ничего святого нет. Уже до "Умки", бездари и пошляки, добрались. Огорчение большое. Да, белый медведь - самый опасный из хищников, если верить той школьной программе, по-которой... читать далее>>
№ 3
GaryVan (Санкт-Петербург)   18.06.2025 - 21:30
Только не это! Хватило Чебурашки! читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
