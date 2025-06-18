Начались съемки семейного фильма «Умка»

Стартовали съемки семейного фильма «Умка», современной сказки о том, как настоящая дружба способна растопить любой лед. По заказу телеканала ТНТ производством картины занимается кинокомпания 1-2-3 Production совместно с киностудией «Союзмультфильм». Режиссером выступает Максим Пешков, сообщает пресс-служба ТНТ.
фото: пресс-служба ТНТ
«"Умка" — наш первый большой семейный фильм, и мы верим, что он откликнется всем поколениям. Эта история проста и одновременно глубока — о том, как важно быть рядом, слышать друг друга и не бояться быть добрым. Для нас это не просто красивая сказка, а важное высказывание в непростое время, когда добро действительно должно звучать громко», — говорит генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков.
В новогоднюю ночь Тайкэ и Умка одновременно загадывают сокровенное желание – найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает заезжий браконьер Седой со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки, чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ, к которому на помощь придет его семья, сделают все, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.
«Всегда волнительно получать предложения такого масштаба... Это же Умка! У меня с командой появилась уникальная возможность не просто прикоснуться к прекрасному мультипликационному наследию нашей страны, мы бережно создаем на этом фундаменте новую историю. Это будет доброе и трогательное кино о настоящей дружбе, смелости и волшебстве, которое случается, когда сердце открыто для чудес…», — отмечает Максим Пешков.
«Фильм "Умка" — невероятно интересный и технически сложный проект. Над декорациями, миром, атмосферой и персонажами фильма работает большая команда художников, а также аниматоры и CG супервайзеры студии CGF. Перед актерами тоже стоит непростая задача – все лето они проведут в зимней одежде на съемочной площадке, а взаимодействовать в кадре будут не только друг с другом, но и с макетами, имитирующими будущих CG персонажей. Мы всей нашей съемочной группой искренне надеемся снять хорошее кино, чтобы подарить нашим самым маленьким зрителям яркие незабываемые эмоции», — добавляет генеральный продюсер 1-2-3 Production Елена Торчинская.
обсуждение >>