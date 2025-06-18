«Белый пароход» вошел в конкурсную программу итальянского фестиваля Ischia Film Festival

Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» вошла в конкурсную секцию «Границы» Международного кинофестиваля Ischia Film Festival, который пройдет на итальянском острове Искья с 28 июня по 5 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
фото: кадр из фильма «Белый пароход»
Полнометражный дебют Инги Шепелевой выходит в российский прокат 19 июня. Дистрибьютором картины выступает компания К24. Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации. «Белый пароход» получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Фильм также участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора» и Специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале.
«Для меня участие "Белого парохода" в Ischia Film Festival — это возможность не только показать фильм за пределами России, но и напомнить о силе локальных историй, которые, как ни странно, находят отклик в самых разных культурах. Искья — остров с особой энергетикой, и я рада, что фильм будет показан именно здесь. Это очень личное кино, и для меня важно, чтобы оно звучало честно — вне зависимости от языка и страны», — говорит Инга Шепелева.
Ischia Film Festival — международный фестиваль фильмов о территориях, которые посредством киноязыка подчеркивают природу и культурную идентичность регионов, где снят фильм. Смотр проводится ежегодно на острове Искья в Италии с 2003 года. В конкурсной программе полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, фестивальные показы проходят в Арагонском замке. В разные годы в нем принимали участие Джон Туртурро, Оливер Стоун, Питер Гринуэй, Абель Феррара, Кристофер Нолан, Павел Лунгин и другие.
фото: кадр из фильма «Белый пароход»
«Мы очень рады, что "Белый пароход" был отобран в конкурсную программу Ischia Film Festival — одного из немногих фестивалей, которые обращают внимание на пространство, в котором существует кино. Для нас это особенно важно, потому что в фильме большое значение играет природа — её сила, масштаб, живое присутствие. Он пронизан локальным духом, но при этом говорит на универсальном языке. И тот факт, что это слышат и за пределами России, дает надежду и вдохновение двигаться дальше», — добавляет продюсер Жан Просянов.
Фильм «Белый пароход» основан на одноименной повести, написанной Ингой Шепелевой в возрасте 21 года. Спустя почти 15 лет автор адаптировала ее сначала в короткометражную версию, а затем — в полнометражную ленту. Это история о любви и культурном столкновении, развернувшаяся на фоне перестройки, где личное переплетается с коллективной памятью и мифами. Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».
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