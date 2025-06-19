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Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты»

19 июня
2025 год

Новости кино >>
19 июня 2025
Премьера аниме «Дождь и ты» по одноименной манге Ко Никайдо стартует на японском телевидении 5 июля. Для тех, кто считает дни до эфира, 29 июня в кинотеатре United Cinemas Minatomirai пройдет специальный показ первой серии, за которым последует встреча с актерами озвучивания. Трейлер прилагается.


Тихая и немного замкнутая Фудзи любит дождь, сумерки и тишину. В один из промозглых дней она замечает у дороги коробку, внутри которой сидит промокший зверек. Пушистое существо подозрительно напоминает тануки, но без колебаний выводит фломастером на табличке: «Я — собака. Удобен в уходе». Так в доме писательницы появляется новый жилец, которого она называет просто Кими («Ты»).

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Роль загадочного питомца досталась Анне Мугихо (Сандзю из «Собачьего сигнала»), а его хозяйки — Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона», Мисаки из «Терминатор Зеро»).

Компанию им составили:

Подруга-стилистка Мими — Юна Камакура (Ханабата Нохкинс из «Развращенной гильдии»).
Добродушная Рэн — Сатоми Сато (Судзухара Минами из «Приоритета чудо-яйца»).
Любопытная Кии — дебютантка Юдзу Юмото.
Отец Фудзи — Ёдзи Уэда (Рэндзи Сомэй из «Незнакомцев в другой жизни»).
Мать — Миэ Сонодзаки (Синтия Мур из «Великого притворщика»).
Брат-близнец Тэру — Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»).
Его супруга Вако — Юмири Ханамори (Надэсико Кагамихара из «Лагеря на свежем воздухе»).
Ветеринар — Тяфурин (Нариёси Токугава из «Адского рая»).

Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты»

Над проектом студии LespritДевушки-золушки») работают: режиссер Томохиро ЦукимисатоТануки и лис»), сценаристка Токо МатидаСамурай Чамплу», «Озорная Такаги») и дизайнерка персонажей Аяно ОвадаНеуклюжая Уэно»). За опенинг Ame to отвечает японская рэперша Мамико Судзуки, а за эндинг filledКэй Сугавара.

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Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты» фотографии
Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты» фотографии
Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты» фотографии
Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты» фотографии
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