Важней всего — тануки в доме: новый трейлер аниме «Дождь и ты»

Премьера аниме «Дождь и ты
» по одноименной манге Ко Никайдо
стартует на японском телевидении 5 июля. Для тех, кто считает дни до эфира, 29 июня в кинотеатре United Cinemas Minatomirai
пройдет специальный показ первой серии, за которым последует встреча с актерами озвучивания. Трейлер прилагается.
Тихая и немного замкнутая Фудзи любит дождь, сумерки и тишину. В один из промозглых дней она замечает у дороги коробку, внутри которой сидит промокший зверек. Пушистое существо подозрительно напоминает тануки
, но без колебаний выводит фломастером на табличке: «Я — собака. Удобен в уходе
». Так в доме писательницы появляется новый жилец, которого она называет просто Кими («Ты»).
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Роль загадочного питомца досталась Анне Мугихо
(Сандзю
из «Собачьего сигнала
»), а его хозяйки — Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
», Мисаки
из «Терминатор Зеро
»).
Компанию им составили:
Подруга-стилистка Мими — Юна Камакура
(Ханабата Нохкинс
из «Развращенной гильдии
»).
Добродушная Рэн — Сатоми Сато
(Судзухара Минами из «Приоритета чудо-яйца
»).
Любопытная Кии — дебютантка Юдзу Юмото
.
Отец Фудзи — Ёдзи Уэда
(Рэндзи Сомэй
из «Незнакомцев в другой жизни
»).
Мать — Миэ Сонодзаки
(Синтия Мур
из «Великого притворщика
»).
Брат-близнец Тэру — Кикуносукэ Тоя
(Дэндзи
из «Человека-бензопилы
»).
Его супруга Вако — Юмири Ханамори
(Надэсико Кагамихара
из «Лагеря на свежем воздухе
»).
Ветеринар — Тяфурин
(Нариёси Токугава
из «Адского рая
»).
Над проектом студии Lesprit
(«Девушки-золушки
») работают: режиссер Томохиро Цукимисато
(«Тануки и лис
»), сценаристка Токо Матида
(«Самурай Чамплу
», «Озорная Такаги
») и дизайнерка персонажей Аяно Овада
(«Неуклюжая Уэно
»). За опенинг Ame to
отвечает японская рэперша Мамико Судзуки
, а за эндинг filled
— Кэй Сугавара
.
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