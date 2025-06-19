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В России запускается формат микродрам

19 июня
2025 год

Новости кино >>
19 июня 2025
Холдинг МТС Медиа и компания Scroll studios заключили соглашение о развитии на отечественном рынке формата микродрам. Это новый популярный за рубежом формат вертикальных сериалов с длительностью серии до двух минут. Сделка включает 1500 эпизодов – как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу МТС Медиа, так и лицензированные хиты из Китая и Турции. Об этом заявила генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В России запускается формат микродрам
фото: МТС Медиа

Первый пакет микродрам в рамках совместного пилотного проекта включает 20 сериалов, в каждом от 60 до 100 эпизодов. Микродрамы – художественные вертикальные сериалы, ориентированные на молодую аудиторию, которые удобно просматривать на мобильных устройствах. Глобальный рынок микродрам в 2024 году оценивается в $8,4 млрд, доля Китая превышает 70%, также микродрамы набирают популярность в США, Индонезии, Бразилии, Индии и Мексике. Серии длятся 1–2 минуты, а сезон насчитывает от 50 до 80 эпизодов. В фокусе динамичные сюжетные повороты и сильная история вместо ставки на звездных актеров. Производственный цикл микродрам составляет несколько месяцев, поэтому формат позволяет оперативно тестировать новые идеи и реагировать на зрительские запросы.

«Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира – в Китае и США. Формат не требует звездного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах. Холдинг МТС Медиа открывает микродрамы для российского зрителя, что является для нас экспериментом. Главная задача на начальном этапе — протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране», — говорит генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

В ходе пилотного проекта МТС Медиа рассматривает микродрамы как отдельный продукт, который планирует производить и размещать на доступных цифровых платформах, включая онлайн-кинотеатр KION. МТС Медиа фокусируется на четырех тематиках: дорама (любовная мелодрама с восточной эстетикой), комедия (короткие ситкомы), Edutainment, а также романтика и лайфстайл. Для развития нового направления холдинг МТС Медиа привлек Scroll Studios – нового игрока на медиарынке, обладающего компетенциями в области девеломпента, производства, дистрибуции и маркетинга короткого вертикального видео. Scroll studios образована путем объединения веб-кинотеатра CHIILL, сценарного агентства Plus Seven, компании Red Сarpet Studio, продакшн-студии «Открытие» и медиа о кино Кино-Театр.Ру.
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