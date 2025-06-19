«Ну, погоди!» получит полнометражный игровой фильм

Телеканал НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП подписали соглашение о создании полнометражного художественного фильма «Ну, погоди!» в рамках Петербургского международного экономического форума.
фото: пресс-служба НТВ
«"Ну погоди!" – не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь. У нас уже был похожий опыт с романтической сказкой "Летучий корабль", которая показала невероятный успех как в прокате, так и на НТВ. Наш опыт говорит о том, что зрители ждут возвращения героев своего детства – в новом качестве, но с уважением к первоисточнику. Поэтому мы уверены, что наше партнерство с "Союзмультфильмом" и Кинокомпанией ТЕМП станет плодотворным, а фильм – успешным во всех средах», — отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Производством художественной ленты займется Кинокомпания ТЕМП при участии киностудии «Союзмультфильм». Телеканал НТВ выступит генеральным информационным партнёром фильма. Выход картины в прокат запланирован на 2028 год.
«Без сомнения, "Ну, погоди!" – один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей у нас в стране, об этом свидетельствуют данные множества опросов, это тот фильм, который можно пересматривать много раз и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня Волка за Зайцем, как и их дружба, и противостояние – та самая история, которая может длиться бесконечно. Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей», — добавила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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