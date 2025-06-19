Проекты про Черкизон, артистов цирка и Андрея Рублева вошли в конкурс документальных сериалов «Пилота»

В этом году на фестивале «Пилот», который пройдет с 19 по 22 июня в городе Иваново, впервые представлена полноценная программа пилотов документальных сериалов. В нее вошли семь проектов, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
По словам куратора программы Наталии Григорьевой, сегодня каждая платформа, наряду с независимыми производителями, занимается производством документальных проектов разной тематики: «В программе мы попытались собрать в программу документальные сериалы разных жанров - от исторических расследований и культурных исследований до драмеди, ромкома, тру-крайма и даже доброго семейного кино. Это реальные истории, героями которых, как оказалось, может стать каждый, будь то прославленный режиссер, великий художник, одиозный бизнесмен, артисты цирка, соло-путешественница, родители двух дочерей и оставшиеся без отца и матери сестры — любой из нас».
В документальной секции исследование онлайн-кинотеатра START «В поисках Андрея Рублева» – о творчестве одного из самых известных и в то же время загадочных русских иконописцев, «Арт – это я. Цирк» (KION), в котором наследники известных цирковых династий и основатели новых, клоуны, гимнасты, дрессировщики рассказывают от первого лица от том, как пришли в профессию и чего им это стоило. Увлекательная история символа России нулевых «Черкизон. Ад и рай новой России» от Okko расскажет о том, как функционировал, сколько денег и в чей карман приносил и как перестал существовать некогда самый крупный рынок страны, а также «Антарктида» (PREMIER) — уникальная история Лизы Мальцевой, русской Бриджит Джонс, которая отправляется буквально на край света в поисках любви. ВК Видео представит подробное, в том числе и от первого лица, погружение в творческий мир и метод режиссера и педагога Владимира Хотиненко в документальном сериале «Система Хотиненко».
Также в программе независимые доки «Твои мои глаза» — восьмисерийный проект, каждый эпизод которого – история одной семьи из одного российского города. Пример того, что героям документального сериала не всегда нужны конфликты и драмы – любая жизнь уже является уникальным сценарием. И интригующий независимый тру-крайм «Старый дом» — про сестер, которые возвращаются в дом своего детства, чтобы разгадать тайну смерти отца и матери.
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