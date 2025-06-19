«Путешествие на солнце и обратно» с Олегом Чугуновым, Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном начнется 16 июля

Премьера многосерийного фильма режиссера Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре START. В подписке появятся сразу три первые главы одного из самых необычных авторских проектов года, сообщает пресс-служба платформы.
«Называют нас сектой — ну и пусть, никаких проблем. Да, у нас есть вера, у нас есть любовь. Любви и вере мы и учимся друг у друга. И мы сделали сложнейший фильм, не цинично выстроенный, а прожитый — это был прекрасный угар, общий трип. Посмотрите этот фильм. Убежден, что многих он заинтересует и даже раскроет нечто новое о жизни вообще», — говорит Роман Михайлов.
фото: фотограф Сузанна Классеп
Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и все, что делает режиссер, он же танцор, он же писатель, он же драматург и актер. «Путешествие на солнце и обратно» — то ли сон, то ли сказка о 90-х, воплощение того, что осталось нерассказанным и утекло между кадров множества сериалов и художественных лент. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.
«Рома — очень неординарная личность, — объясняет феномен Михайлова актриса Дарья Екамасова, сыгравшая роль матери главного героя. — В жизни каждого из нас он появился каким-то абсолютно магическим образом. Он большой профессионал, несмотря на то, что режиссерского образования у него нет. Он распыляет вокруг себя какую-то особенную атмосферу, которая притягивает актеров и зрителей тем, что в концепции его личного энергетического поля очень много силы и любви. Я считаю это основой всего кинопроизводства. Без искренних чувств снимать кино нельзя».
фото: фотограф Сузанна Классеп
«Он не снимает фильмы, он дает им случаться, — добавляет Марк Эйдельштейн, сыгравший лучшего друга главного героя, Ласло. — Сниматься у Ромы — это как жесткий технодвиж в старинной библиотеке. Полная свобода, отрыв, очищение, в то же время очень сдержанное и наполняющее бесконечным количеством смыслов. Его фильм — это история, которая забирает тебя в свои лабиринты, ведет через тьму, свет, боль, счастье, свободу, угар, а потом отпускает, но уже другим человеком, оставляя ощущение настоящего путешествия!»
Фильм создан при поддержке Д.М. — друга режиссера, который предпочитает оставаться анонимным.
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