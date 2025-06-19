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«Путешествие на солнце и обратно» с Олегом Чугуновым, Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном начнется 16 июля

19 июня
2025 год

Новости кино >>
19 июня 2025
Премьера многосерийного фильма режиссера Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре START. В подписке появятся сразу три первые главы одного из самых необычных авторских проектов года, сообщает пресс-служба платформы.

«Путешествие на солнце и обратно». Трейлер №2

Роман Михайлов заслужил не только славу одного из самых загадочных независимых режиссеров современной России, но и человека, у которого готовы сниматься звезды первой величины — практически на любых условиях. В «Путешествии на солнце и обратно» снялись популярные артисты разных поколений: от Олега Чугунова, Марии Мацель, Александры Киселевой, Льва Зулькарнаева и Марка Эйдельштейна до Любови Аксеновой, Дарьи Екамасовой, Федора Лаврова, Олега Рязанцева и многих других. Некоторые даже называют последователей и поклонников режиссера своеобразной «сектой».

«Называют нас сектой — ну и пусть, никаких проблем. Да, у нас есть вера, у нас есть любовь. Любви и вере мы и учимся друг у друга. И мы сделали сложнейший фильм, не цинично выстроенный, а прожитый — это был прекрасный угар, общий трип. Посмотрите этот фильм. Убежден, что многих он заинтересует и даже раскроет нечто новое о жизни вообще», — говорит Роман Михайлов.

«Путешествие на солнце и обратно» с Олегом Чугуновым, Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном начнется 16 июля
фото: фотограф Сузанна Классеп

Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и все, что делает режиссер, он же танцор, он же писатель, он же драматург и актер. «Путешествие на солнце и обратно» — то ли сон, то ли сказка о 90-х, воплощение того, что осталось нерассказанным и утекло между кадров множества сериалов и художественных лент. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.

«Рома — очень неординарная личность, — объясняет феномен Михайлова актриса Дарья Екамасова, сыгравшая роль матери главного героя. — В жизни каждого из нас он появился каким-то абсолютно магическим образом. Он большой профессионал, несмотря на то, что режиссерского образования у него нет. Он распыляет вокруг себя какую-то особенную атмосферу, которая притягивает актеров и зрителей тем, что в концепции его личного энергетического поля очень много силы и любви. Я считаю это основой всего кинопроизводства. Без искренних чувств снимать кино нельзя».

«Путешествие на солнце и обратно» с Олегом Чугуновым, Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном начнется 16 июля
фото: фотограф Сузанна Классеп

«Он не снимает фильмы, он дает им случаться, — добавляет Марк Эйдельштейн, сыгравший лучшего друга главного героя, Ласло. — Сниматься у Ромы — это как жесткий технодвиж в старинной библиотеке. Полная свобода, отрыв, очищение, в то же время очень сдержанное и наполняющее бесконечным количеством смыслов. Его фильм — это история, которая забирает тебя в свои лабиринты, ведет через тьму, свет, боль, счастье, свободу, угар, а потом отпускает, но уже другим человеком, оставляя ощущение настоящего путешествия!»

Фильм создан при поддержке Д.М. — друга режиссера, который предпочитает оставаться анонимным.
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обсуждение >>
№ 3
Мария_2191   21.06.2025 - 19:31
Ахаха, мне нравится это сравнение "фильм попытка"...дальше читать уже не стала. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 19:46
Даже смотреть не хочется, несмотря на тот факт что в сериале снимаются "известные актёры и таланты". читать далее>>
№ 1
Киноман1985   19.06.2025 - 19:43
От одного названия воротит. Редкостная чушня. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Путешествие на солнце и обратно

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