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Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые»

2 июня
2025 год

Новости кино >>
2 июня 2025
Завершились съемки второго сезона сериала ТНТ «Универ. Молодые», производством которого занималась компания Norm Production при поддержке Comedy Club Production. Главные роли исполнили Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, Евгений Романцов и Марина Федункив. Также к своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский, знакомые зрителям по предыдущим частям франшизы, сообщает пресс-служба телеканала.

Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые»
фото: пресс-служба ТНТ

«Во втором сезоне "Универ. Молодые" мой герой Федя столкнется с настоящими вызовами — и внешними, и внутренними. Он по-прежнему мечтает о сцене, но теперь он начинает осознавать, что взрослая жизнь — это не только про амбиции, но и про ответственность. Мне нравится, что "Универ. Молодые" остается настоящим — мы не играем выдуманных персонажей, мы рассказываем истории, в которых легко узнать себя. И мне особенно приятно быть частью этого — уже не просто попасть в этот мир, а расти вместе с ним», — отмечает Влад Прохоров.

Режиссером нового сезона, который состоит из 20 серий по 24 минуты, выступает Богдан Шевченко. На этот раз героям предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510 блоке не четверо, а шестеро студентов. Тамара Михайловна устроит для Киселева настоящий карьерный аттракцион, а Кузя откроет зрителям закулисье своего пельменного бизнеса, в котором важен не KPI, а «кодекс пельменя».

Существенные перемены ждут и сам МВГУ: Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены Вероники (Анна Невская), ставшей новым ректором. Их непростое прошлое выйдет наружу и поставит Зуева перед выбором: чувства или семья. Центральной темой сезона вновь станут человеческие отношения. Аня попытается вернуть доверие Паши, Федя узнает неожиданную правду о прошлом Полины, а вся команда постарается загладить вину перед Славой — правда, именно он всех удивит больше всех.

Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые»
фото: пресс-служба ТНТ

«Второй сезон "Универ. Молодые" для наших героев — это работа над ошибками. Федя попытается вернуть Полину, Аня — извиниться перед Пашей, а вместе они будут заглаживать вину перед Славой. Зуев станет подчиненным бывшей жены, и столкнется с ошибками прошлого. Последствия ошибки с Кириллом доведут Вику до судебного разбирательства. И только Кузя по-прежнему уверен, что никогда не совершает ошибок», — говорит креативный продюсер Илья Полежайкин.

Также зрителей ждут новые яркие персонажи: дерзкий адвокат Юра, турецкий «краш» Юсуф, виртуальный наставник Иваныч и целая очередь претенденток на сердце Славика.
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№ 2
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:47
И сюда уже приплели ИИ - куда уж без него? во все дыры затычка. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.06.2025 - 19:45
Я и первый то сезон не смотрела принципиально, куда уж там до второго. Мне хватило нн-го количества сезонов "оригинального универа". читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые» фотографии
Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые» фотографии
Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые» фотографии
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