Влад Прохоров и Илья Сигалов сразятся с искусственным интеллектом в продолжении сериала «Универ. Молодые»

«Во втором сезоне "Универ. Молодые" мой герой Федя столкнется с настоящими вызовами — и внешними, и внутренними. Он по-прежнему мечтает о сцене, но теперь он начинает осознавать, что взрослая жизнь — это не только про амбиции, но и про ответственность. Мне нравится, что "Универ. Молодые" остается настоящим — мы не играем выдуманных персонажей, мы рассказываем истории, в которых легко узнать себя. И мне особенно приятно быть частью этого — уже не просто попасть в этот мир, а расти вместе с ним», — отмечает Влад Прохоров.
Режиссером нового сезона, который состоит из 20 серий по 24 минуты, выступает Богдан Шевченко. На этот раз героям предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510 блоке не четверо, а шестеро студентов. Тамара Михайловна устроит для Киселева настоящий карьерный аттракцион, а Кузя откроет зрителям закулисье своего пельменного бизнеса, в котором важен не KPI, а «кодекс пельменя».
Существенные перемены ждут и сам МВГУ: Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены Вероники (Анна Невская), ставшей новым ректором. Их непростое прошлое выйдет наружу и поставит Зуева перед выбором: чувства или семья. Центральной темой сезона вновь станут человеческие отношения. Аня попытается вернуть доверие Паши, Федя узнает неожиданную правду о прошлом Полины, а вся команда постарается загладить вину перед Славой — правда, именно он всех удивит больше всех.
фото: пресс-служба ТНТ
«Второй сезон "Универ. Молодые" для наших героев — это работа над ошибками. Федя попытается вернуть Полину, Аня — извиниться перед Пашей, а вместе они будут заглаживать вину перед Славой. Зуев станет подчиненным бывшей жены, и столкнется с ошибками прошлого. Последствия ошибки с Кириллом доведут Вику до судебного разбирательства. И только Кузя по-прежнему уверен, что никогда не совершает ошибок», — говорит креативный продюсер Илья Полежайкин.
Также зрителей ждут новые яркие персонажи: дерзкий адвокат Юра, турецкий «краш» Юсуф, виртуальный наставник Иваныч и целая очередь претенденток на сердце Славика.
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