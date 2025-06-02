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Иван Колесников вернется на «Тверскую»

2 июня
2025 год

Новости кино >>
2 июня 2025
Стартовали съемки третьего сезона остросюжетной драмы НТВ «Тверская» – «Тверская. Здесь и сейчас». К своим ролям вернутся Иван Колесников и Лукерья Ильяшенко, сообщает пресс-служба телеканала.

Иван Колесников вернется на «Тверскую»
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету, отомстив за убийство своей семьи Неретину и Липранди, Соболев (Иван Колесников) посчитал, что его миссия в Москве выполнена и вернулся в Новосибирск. Их пути с Луизой (Лукерья Ильяшенко) разошлись: Соболев никогда не хотел строить карьеру в столице, а Луиза отказалась ехать с ним в Сибирь.

Спустя два года после финала второго сезона ОВД «Тверская» живет обычной жизнью. В самом центре Москвы происходит очередное громкое убийство, раскрытием которого занимаются Бондарев (Александр Красовский), Лазарев (Кирилл Запорожский), Левушка (Виталий Андреев) и новый эксперт ОВД Герда Веригина (Александра Розанова). Иван Соболев, идя по следу опасной банды грабителей-гастролеров, возвращается в Москву. Сыщик готов помочь бывшим коллегам в раскрытии криминальной текучки, а взамен просит их оказать содействие в поиске группировки и противостоянии высокопоставленным полицейским коррупционерам. Соболеву становится известно, что группировка действует под прикрытием не только влиятельного генерала, но и рядовых сотрудников МВД.

«В третьем сезоне мой герой Иван Соболев столкнется с новыми трудностями, например, будет выяснять отношения с Луизой, но внутренне не поменяется. Сценарий сериала живёт, он трансформируется и нельзя предугадать, что нас ждет. Точно будут экшен-сцены, но я к ним уже привык, они кажутся мне веселыми, но не трудными. Из интересного: некоторые эпизоды мы снимали в красивой огромной съёмной квартире, исторически ценной. Как и предыдущие сезоны, новый захватит зрителей экшеном, юмором и интересным развитием событий. Надеюсь, что картина получится человеческой, с большим количеством шпионских историй, драк и погонь», — говорит Иван Колесников.

Иван Колесников вернется на «Тверскую»
фото: пресс-служба НТВ

Пытаясь выяснить имя таинственного «Мориарти в погонах», сыщик начинает подозревать отца своей бывшей возлюбленной Луизы. Соболеву предстоит сложный выбор: чувства или закон? Несмотря на то, что Иван и Луиза расстались, он все еще к ней неравнодушен, но ситуацию усложняет еще и внезапный приезд новоиспеченной невесты Соболева Анастасии (Ангелина Поплавская) из Новосибирска.

«Мою героиню Луизу ждут новые трудности в третьем сезоне, но на этот раз ей придётся решать все самой, не полагаясь на помощь отца. Особенно важной для неё будет проверка чувств к Соболеву. Приезд его сибирской невесты поможет понять: что Луиза и Иван хотят от отношений и что на самом деле чувствуют друг к другу. И эти разбирательства будут длиться на протяжении всего сезона. Сцены, когда женщины делят между собой мужчину, для меня самые сложные, ведь важно показать объективную драму, без гиперболизации. Во время съемок у меня случилась забавная ситуация. В один день мне нужно было прибежать с одних съемок на другие, с Патриарших прудов на Софийскую набережную. Тогда проходил марафон, и улицы города перекрыли, мне пришлось бежать в сапогах на смену», — добавляет Лукерья Ильяшенко.

Съемки сериала проходят в Москве и Московской области. Режиссером проекта выступает Сергей Краснов.
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обсуждение >>
№ 7
nord   4.06.2025 - 19:04
Готовятся 3,4,5,6 и так далее части... :) читать далее>>
№ 6
colybri   4.06.2025 - 14:09
Когда наконец у наших телевизиощиков пройдет мания растягивать сериалы на сезоны ? Только портят. И смотреть не хочется,потому что заранее знаешь,что в финале будет фига с замахом на очередное продолжение. читать далее>>
№ 5
No Namesss   4.06.2025 - 13:09
Колесников староват для Поплавской. Даже на фото они не выглядят гармонично. Какая она ему невеста? Максимум младшая сестра или рождённая по малолетству дочь. На роль невесты можно было Ксюшу Лукьянчикову... читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:46
снова будет вопрос жизни и смерти - закон или любовь? нтн превращается с детективного канала пропорционально в мелодрамный. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 18:02
тьфу.. нтв.. уже начал читать о чем кино. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Иван Колесников вернется на «Тверскую» фотографии
Иван Колесников вернется на «Тверскую» фотографии
Иван Колесников вернется на «Тверскую» фотографии
Иван Колесников вернется на «Тверскую» фотографии
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