«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»

«Постучись в мою дверь в Москве». 2 сезон. Тизер-трейлер
Режиссерами выступают Павел Смирнов и Владимир Боровой. Новый сезон выйдет в Okko, PREMIER и в эфире телеканала ТНТ. Съемки проекта сейчас в разгаре. По сюжету новых эпизодов его герой готов серьезно измениться, чтобы вернуть любовь Саши Гордеевой – ее вновь сыграет Лиана Гриба.
Спустя месяц после событий финала первого сезона Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать все заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на все ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Всего планируется 60 новых эпизодов. По словам создателей, зрителей ждет немало сюжетных поворотов, отличающихся от турецкой версии сериала и адаптированных специально для российской аудитории. Оригинальный сериал «Постучись в мою дверь» был показан в 85 странах и стал хитом в России, где у локальной версии уже сформировалась своя преданная фан-база.
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