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«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»

2 июня
2025 год

Новости кино >>
2 июня 2025
В сети появился первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» с Кириллом Дыцевичем, который заменил Никиту Волкова в роли Сергея Градского, «русского Серкана Болата». Проект продолжает снимать компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатрами Okko и PREMIER.

«Постучись в мою дверь в Москве». 2 сезон. Тизер-трейлер


Режиссерами выступают Павел Смирнов и Владимир Боровой. Новый сезон выйдет в Okko, PREMIER и в эфире телеканала ТНТ. Съемки проекта сейчас в разгаре. По сюжету новых эпизодов его герой готов серьезно измениться, чтобы вернуть любовь Саши Гордеевой – ее вновь сыграет Лиана Гриба.

В съемках продолжения романтической комедии примут участие Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова, Илья Антоненко, Каролина Койцан, Константин Белошапка, Джулия Аммади и другие.

Спустя месяц после событий финала первого сезона Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать все заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на все ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Всего планируется 60 новых эпизодов. По словам создателей, зрителей ждет немало сюжетных поворотов, отличающихся от турецкой версии сериала и адаптированных специально для российской аудитории. Оригинальный сериал «Постучись в мою дверь» был показан в 85 странах и стал хитом в России, где у локальной версии уже сформировалась своя преданная фан-база.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   4.06.2025 - 15:44
Я тоже умею давать советы, кому что смотреть. Но это - личное дело каждого. Я и так не скрываю, что люблю смотреть турецкие сериалы и корейские дорамы, но и наши сериалы смотрю, если они не упоротые, как... читать далее>>
№ 3
Татьяна Ш-В.   4.06.2025 - 13:42
... Ну так и смотрите тогда турецкие фильмы, зачем вам русские? Тем более, если по-вашему все там начиная от самих создателей и режиссёров и кончая актёрами так уж бездарны! читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   3.06.2025 - 08:42
На турецкий ромком много не всегда объективной критики и хейта, а мне он нравится, в отличии от нашей ТНТ-шной подделки с бездарщинами Л. Грибой и Н. Волковым. По-мне Кирилл как раз лучше вписывается в... читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.06.2025 - 19:43
В турецком оригинале хоть актёры остались все на своих местах, а тут замена главного героя - ну скажем так, не очень. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Постучись в мою дверьПостучись в мою дверь в Москве

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«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
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