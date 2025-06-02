«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели»

Это комедия о том, как три девушки, в исполнении Саши Бортич, Маруси Фоминой и Надежды Игошиной ищут своих непутевых парней, в исполнении Риналя Мухаметова, Ивана Фоминова и Саши Алябьева, которые пропали после бурной пьяной ночи.
Прошлой ночью парни встретили старого друга Веню (Гоша Токаев), которого никто не видел 8 лет. Веселье выходит из-под контроля, и парни отправляются в настоящий отрыв. Разгромленный бар, поездка на пати-заке и банька с ворами в законе обещают стать последним приключением в их жизни, потому что вернулся старый друг не с пустыми руками – за ним тянется шлейф непростых обязательств, в которые он намерен втянуть всю свою тусовку. У Вени есть всего сутки, чтобы разрулить ситуацию, заложниками которой могут стать все его друзья.
фото: пресс-служба проекта
Отношения трех непохожих друг на друга пар изменятся в результате одной длинной ночи под саундтреки групп «Демо» и «Вирус», Михаила Круга и «Сектора Газа».
За производство фильма отвечают «Студия Видеопрокат» и Art Pictures Distribution. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат».
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