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«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели»

2 июня
2025 год

Новости кино >>
2 июня 2025
В сети появились трейлер и постер комедии Павла Тимофеева о настоящей мужской дружбе и безграничной женской любви «Качели» с Сашей Бортич, Риналем Мухаметовым, Марусей Фоминой, Сашей Алябьевым, Ириной Апексимовой и Петром Федоровым. Фильм от создателей сериалов «Псих», «Happy End» и «Балет» появится на больших экранах 26 июня 2025 года.

«Качели»


Это комедия о том, как три девушки, в исполнении Саши Бортич, Маруси Фоминой и Надежды Игошиной ищут своих непутевых парней, в исполнении Риналя Мухаметова, Ивана Фоминова и Саши Алябьева, которые пропали после бурной пьяной ночи.

Прошлой ночью парни встретили старого друга Веню (Гоша Токаев), которого никто не видел 8 лет. Веселье выходит из-под контроля, и парни отправляются в настоящий отрыв. Разгромленный бар, поездка на пати-заке и банька с ворами в законе обещают стать последним приключением в их жизни, потому что вернулся старый друг не с пустыми руками – за ним тянется шлейф непростых обязательств, в которые он намерен втянуть всю свою тусовку. У Вени есть всего сутки, чтобы разрулить ситуацию, заложниками которой могут стать все его друзья.

«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели»
фото: пресс-служба проекта

Отношения трех непохожих друг на друга пар изменятся в результате одной длинной ночи под саундтреки групп «Демо» и «Вирус», Михаила Круга и «Сектора Газа».

За производство фильма отвечают «Студия Видеопрокат» и Art Pictures Distribution. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат».
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   4.06.2025 - 20:31
Походу обезбашенная комедия, кто кого переплюнет - мальчишки девчонок или наоборот? читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:43
... Да, только тут ещё представительниц женской половины добавили, хотя мне кажется что всё испортят этим. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 18:01
... очень похоже на правду. немножечко изменили сюжетик, чтобы нельзя было назвать копиркой)) мы то все понимаем. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.06.2025 - 19:41
Получилась комедия типа с похожей историей как в мальчишнике в Вегасе. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
Happy EndБалетКачелиПсих

фотографии >>
«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели» фотографии
«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели» фотографии
«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели» фотографии
«Это отвал башки!»: Риналь Мухаметов и Саша Алябьев уходят в отрыв в трейлере комедии «Качели» фотографии
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