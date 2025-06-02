Эксцентричная комедия «Привычка нюхать пальцы» получила главный приз фестиваля «Новое движение»

2 июня в Великом Новгороде подвели итоги второго Фестиваля молодого кино «Новое движение». Награду за лучший фильм смотра получила лента «Привычка нюхать пальцы»
— экспериментальная комедия о продавце унитазов, который решает в корне поменять свою жизнь.
Эксцентричную картину в панковском стиле снял выпускник Московской школы нового кино Вячеслав Иванов
, это его первая полнометражная работа. Ранее короткие метры Вячеслава дважды показывали в программе фестиваля «Короче». В центре сюжета «Привычки нюхать пальцы» оказывается Рамаз — житель провинциального городка, работающий в магазине сантехники. Он регулярно сталкивается с издевательствами: коллеги заставляют его есть лапшу быстрого приготовления с майонезом, пранкеры звонят и жалуются на тараканов, которые мешают им жить. Рамаз искренне желает изменить свою жизнь, но это очень сложно из-за его натуры конформиста. Радикальность монтажа и сюжета явно впечатлила жюри, выбравшего картину главным событием кинофестиваля.
Другим триумфатором второго фестиваля молодого кино стала драма Сергея Овечко
«Северная станция
», ранее отмеченный двумя наградами на XXIII фестивале кинодебютов «Дух огня». В Великом Новгороде фильм получил награды за режиссуру, лучшую женскую (Дарья Алыпова
) и мужскую роль (Сергей Волков
). В номинации «Лучшее визуальное решение» победил оператор фильма «Неподвижные звезды»
Никита Лычёв. Лучшим молодым продюсером стал Никита Владимиров («Операция "Холодно"
»).
Специальным призом от партнера фестиваля компании «Атмосфера кино» отмечена молодежная лента «Мой парень, манекен»
(реж. Дмитрий Николенко). Медитативный фильм-поход Никиты Прасолова «Иногда мы путешествуем»
получил диплом «за звуковую экранизацию монументальной тишины», а документальный фильм о буднях жилищной конторы «Идеальная тишина»
(реж. Слава Фёдоров) награжден «за проведённую плановую работу за устранение шума».
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