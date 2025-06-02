Эксцентричная комедия «Привычка нюхать пальцы» получила главный приз фестиваля «Новое движение»

что почитать?

«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»

Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара»

Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня

Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым

Два Майкла Б. Джордана и необычный взгляд на кровососов режиссера «Черной пантеры»

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«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания