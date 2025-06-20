«Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк стартует 23 июня

Зрителям поведают об Антоне Агееве (Смоляков) – оперативнике с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе. Именно поэтому руководство, в частности заместитель начальника управления УгРо Андрей Рымкевич (Николай Фоменко), закрывает глаза на его резкий неуживчивый характер и необычную манеру ведения розыскных мероприятий. Только Кире Кирилловой (Урсуляк), появившейся в отделе пять лет назад, удалось узнать правду о замкнутом Агееве и найти к нему особый подход. Внезапно в городе происходит убийство, свидетелями которого становятся Агеев и Кира. Просматривая видео момента преступления, Антон понимает, что Кириллова имеет отношение к этому делу и что-то скрывает. Потеряв к ней доверие, оперативник открывается психологу Надежде Новицкой (Наталия Вдовина). Возможно, за дружбой Агеева и Киры стоит более сильное чувство, в котором он боится признаться самому себе. Но сначала герой должен разобраться, что на самом деле скрывает его напарница.
Александре Урсуляк «очень понравился сценарий, это интересная и закрученная история. Мой партнер Андрей Смоляков – потрясающий актер, которого я очень люблю. Выдающийся и просто замечательный! Мы с ним уже однажды снимались вместе и вот, наконец-то, снова встретились. Работать на съемочной площадке с ним очень тепло и приятно. Несмотря на то, что моя героиня Кира и герой Андрея Антон совершенно разные, и каждый из них по-своему странный, им вдвоем комфортно, и они вместе расследуют сложные преступления».
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