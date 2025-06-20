«Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк стартует 23 июня

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Стартовали съемки сериала Веры Сторожевой про Лилю Брик

«Я богиня»: В Питере – жить

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

Линда Лапиньш и Денис Никифоров отправятся на поиски «Золота скифов»

Павел Трубинер и Екатерина Вилкова вычислят немецких диверсантов в драме «Балтийское море»

Народной артистке было 80 лет

Не стало актрисы Натальи Теняковой

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«Смотри, как твоего парня облепили»: Лариса Гузеева и Павел Деревянко в тизерном трейлере «Трех сестер»

Премьера комедии с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова состоится в онлайн-кинотеатре KION