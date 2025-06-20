В международный конкурс фестиваля «Зеркало» вошли фильмы Хон Сан Су и Дмитрия Давыдова

Объявлена программа XIX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», который пройдет в Иваново и Ивановской области с 26 июня по 1 июля.
фото: пресс-служба фестиваля
В основном — международном — конкурсе примут участие девять картин, в производстве которых участвовали 15 стран: Россия, Сербия, Италия, Хорватия, Румыния, Турция, Болгария, Великобритания, Ирландия, Индия, Франция, Германия, Польша, Канада и Южная Корея. Фильмы-участники уже отмечены призами на крупных международных смотрах, российская премьера лент состоится на фестивале. Это психологическая драма Алирезы Хатами «То, что ты убиваешь», трагикомедия Богдана Мурешану «Новый год, который так и не наступил» о народной революции в Румынии, «Между богами» Вука Ршумовича о потере и долге, драма Пелин Эсмер «Остальное — потом» о судьбоносной встрече известного режиссера и горничной в отеле, снятая дебютанткой Сандхией Сури криминальная драма «Сантош», медитативная драма Хон Сан Су «Что эта природа говорит тебе» и мелодрама Полли Стил «Письма о любви», основанная на мировом бестселлере Нила Уильямса. В международном конкурсе также состоятся мировые премьеры двух российских картин — психологической драмы Эдуарда Жолнина «Палата №6» и хоррора Дмитрия Давыдова «Граница».
Победителей в международной программе определит профессиональное жюри, в которое вошли классик южнокорейского кинематографа Бэ Чан-Хо, итальянский режиссер, продюсер и дистрибьютор Андреа Гатопулос, индийский кинокритик, профессор, почетный главный редактор первого в мире журнала об азиатском кино Cinemaya Рашми Дорайсвами, актер, монтажер и продюсер, лауреат «Серебряного медведя» за роль в фильме «Развод Надера и Симин» Бабак Карими, хореограф, режиссер, педагог Алла Сигалова и кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.
Программным директором смотра является киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев, отборщиком программы короткого метра – Вадим Рутковский. Помимо конкурсных программ, на смотре пройдет обширная внеконкурсная программа. Основной фестивальной площадкой будет кинотеатр «Лодзь» в городе Иваново, показы также пройдут в малых городах Ивановской области: Шуе, Кохме, Кинешме и других. «Зеркало» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. Церемония открытия традиционно состоится в городе детства Андрея Тарковского — Юрьевце, который в этом году отмечает свое 800-летие. Откроет фестиваль большой концерт Юлии Пересильд и группы МАNДРАГОРА. В церемонии открытия также примет участие Андрей Мерзликин. Торжественное открытие и концерт пройдут 27 июня в 18:00 на центральной площади города, вход свободный. После концерта зрители смогут на большом экране посмотреть «Иваново детство» — показ приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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