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В международный конкурс фестиваля «Зеркало» вошли фильмы Хон Сан Су и Дмитрия Давыдова

20 июня
2025 год

Новости кино >>
20 июня 2025
Объявлена программа XIX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», который пройдет в Иваново и Ивановской области с 26 июня по 1 июля.

В международный конкурс фестиваля «Зеркало» вошли фильмы Хон Сан Су и Дмитрия Давыдова
фото: пресс-служба фестиваля

В основном — международном — конкурсе примут участие девять картин, в производстве которых участвовали 15 стран: Россия, Сербия, Италия, Хорватия, Румыния, Турция, Болгария, Великобритания, Ирландия, Индия, Франция, Германия, Польша, Канада и Южная Корея. Фильмы-участники уже отмечены призами на крупных международных смотрах, российская премьера лент состоится на фестивале. Это психологическая драма Алирезы Хатами «То, что ты убиваешь», трагикомедия Богдана Мурешану «Новый год, который так и не наступил» о народной революции в Румынии, «Между богами» Вука Ршумовича о потере и долге, драма Пелин Эсмер «Остальное — потом» о судьбоносной встрече известного режиссера и горничной в отеле, снятая дебютанткой Сандхией Сури криминальная драма «Сантош», медитативная драма Хон Сан Су «Что эта природа говорит тебе» и мелодрама Полли Стил «Письма о любви», основанная на мировом бестселлере Нила Уильямса. В международном конкурсе также состоятся мировые премьеры двух российских картин — психологической драмы Эдуарда Жолнина «Палата №6» и хоррора Дмитрия Давыдова «Граница».

Победителей в международной программе определит профессиональное жюри, в которое вошли классик южнокорейского кинематографа Бэ Чан-Хо, итальянский режиссер, продюсер и дистрибьютор Андреа Гатопулос, индийский кинокритик, профессор, почетный главный редактор первого в мире журнала об азиатском кино Cinemaya Рашми Дорайсвами, актер, монтажер и продюсер, лауреат «Серебряного медведя» за роль в фильме «Развод Надера и Симин» Бабак Карими, хореограф, режиссер, педагог Алла Сигалова и кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.

Читать Племя изгоев. Фильмы фестиваля «Зеркало» — о тех, кому уже нечего терять
В российскую программу «Свои» вошли 14 картин, которые уже были представлены и отмечены призами российских и международных смотров. Секция знакомит зрителей с самыми яркими авторскими фильмами последних лет. Большинство картин представят авторы, а после показов пройдет Q&A со зрителями. Среди них «Агния» Павлы Стратулат, «Белый пароход» Инги Шепелевой, «Вечная зима» Николая Ларионова, «Гирокастра» Юрия Арабова, «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, «Мужу привет» Антона Маслова, «Отель "Онегин"» Ирины Евтеевой, «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой, «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» Стаси Толстой, «Филателия» Натальи Назаровой, «Чистый лист» Полины Кондратьевой и «Чувства» Виктории Мокеровой. Вновь будет представлена и программа «Свои. Короткий метр», куда вошли 16 знаковых российских короткометражек последних лет. Лучших в программах «Свои» выберут зрители путем голосования на показах.

Программным директором смотра является киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев, отборщиком программы короткого метра – Вадим Рутковский. Помимо конкурсных программ, на смотре пройдет обширная внеконкурсная программа. Основной фестивальной площадкой будет кинотеатр «Лодзь» в городе Иваново, показы также пройдут в малых городах Ивановской области: Шуе, Кохме, Кинешме и других. «Зеркало» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. Церемония открытия традиционно состоится в городе детства Андрея Тарковского — Юрьевце, который в этом году отмечает свое 800-летие. Откроет фестиваль большой концерт Юлии Пересильд и группы МАNДРАГОРА. В церемонии открытия также примет участие Андрей Мерзликин. Торжественное открытие и концерт пройдут 27 июня в 18:00 на центральной площади города, вход свободный. После концерта зрители смогут на большом экране посмотреть «Иваново детство» — показ приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   21.06.2025 - 19:29
Ну стоило ожидать, что "Белый пароход", "Мужу привет", "Вечная зима", "Папа умер в субботу" отметятся и на этом фестивале. Если фильм был замечен хоть в одной конкурсной... читать далее>>
№ 3
Григорий Иваныч   21.06.2025 - 09:52
Интересный получится фестиваль) Надеюсь наши тоже возьмут какой нибудь приз хотя побороться будет сложно. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 20:04
... Не уверена. Жюри конкурса такое же "международное", как и участники фестиваля. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.06.2025 - 19:32
Конечно же главные призы получат отечественные фильмы. читать далее>>
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