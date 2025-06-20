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Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу

20 июня
2025 год

Новости кино >>
20 июня 2025
Начались съемки восьмисерийного политического детектива Всеволода Аравина «Берлин'23» ― сиквела «Варшавы'21». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По задумке авторов, детективный цикл должен показать зрителям все нюансы сложной и специфической работы российских дипломатов и представителей спецслужб, обеспечивающих безопасность страны в условиях тяжелейшего политического кризиса, а также продемонстрировать различные точки зрения на актуальные мировые события.

«В сериале представлен новый для меня мир, о котором я еще никогда не снимал. Он о людях, которые вершат политику, очень много размышляют ― думают в кадре. До этого мне приходилось работать в разных направлениях: я снимал остросюжетные проекты, в которых мужчины дерутся, стреляют и принимают решения, драматические истории о женских судьбах и многих других жанрах. Но именно политический детектив дает возможность показать процесс принятия судьбоносных решений, показать мир людей, которые несут огромную ответственность за каждое свое действие. Это очень интересная задача с точки зрения языка кинематографа и актерской игры: как выстроить персонажей, как передать зрителю через экран важность происходящего и показать мыслительный процесс тех, в чьих руках судьбы миллионов», — рассказал режиссер Всеволод Аравин.

Читать рецензию «Варшава’21»: Русские сделали это?
События сериала перенесут зрителей в столицу Германии. На смену высланных российских дипломатов в Берлин прилетает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер), двумя годами ранее успешно выполнивший миссию в Варшаве. Его главная задача не только обеспечить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит работать в паре с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым (Дмитрий Куличков). На Васильеве – дипломатическая часть задачи, Ненашев будет действовать в привычном амплуа нелегала. Их былые конфликты позади ― они хорошо сработались, к тому же Васильев благодарен партнёру за спасение дочери. По сведениям российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайком от собственного правительства готовит тайный арсенал и наемников для участия в войне против России. Рискуя жизнями и репутацией, дуэт попытается раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить открытие альтернативного тотального фронта против России.

Компанию исполнителям главных ролей составят Сергей Гузеев, Юрий Беляев, Ольга Ломоносова, Игорь Хрипунов, Александр Доронин, Дмитрий Ульянов, Виктория Малекторович, Георгий Тополага, Сергей Варчук, Мария Рассказова, Вера Шпак, Эдуард Флеров, Михаил Евланов и другие актеры. Оператором-постановщиком выступит Антон Костромин, работавший над «Варшавой'21».
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обсуждение >>
№ 7
Мария_2191   21.06.2025 - 19:24
Будем перебираться по всем европейским столицам со своей дипломатией, Миллер работой обеспечен до старости. читать далее>>
№ 6
nord   21.06.2025 - 11:34
Сиквелы,приквелы,франшизы...-одна американщина. читать далее>>
№ 5
ЛЮБКА НЕО   21.06.2025 - 08:52
Ну все теперь Миллера будут во всех ролях дипломатов снимать, ну скучно же это. Он уже это играл, зачем повторяться, ах да 16 серий, может в этом дело. читать далее>>
№ 4
Алена Борзова (Екатеринбург)   20.06.2025 - 20:01
Только не это! читать далее>>
№ 3
Тульский парень   20.06.2025 - 19:31
Туфтень. На очереди Вашингтон 19 читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Всеволод АравинЮрий БеляевСергей ВарчукСергей ГузеевАлександр ДоронинМихаил ЕвлановАнтон КостроминДмитрий КуличковОльга ЛомоносоваВиктория МалекторовичДмитрий МиллерМария РассказоваГеоргий ТополагаДмитрий УльяновЭдуард ФлёровИгорь ХрипуновВера Шпак
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Берлин’23Варшава’21

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Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу фотографии
Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу фотографии
Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу фотографии
Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу фотографии
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