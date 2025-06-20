Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков отправились с миссией в немецкую столицу

По задумке авторов, детективный цикл должен показать зрителям все нюансы сложной и специфической работы российских дипломатов и представителей спецслужб, обеспечивающих безопасность страны в условиях тяжелейшего политического кризиса, а также продемонстрировать различные точки зрения на актуальные мировые события.
«В сериале представлен новый для меня мир, о котором я еще никогда не снимал. Он о людях, которые вершат политику, очень много размышляют ― думают в кадре. До этого мне приходилось работать в разных направлениях: я снимал остросюжетные проекты, в которых мужчины дерутся, стреляют и принимают решения, драматические истории о женских судьбах и многих других жанрах. Но именно политический детектив дает возможность показать процесс принятия судьбоносных решений, показать мир людей, которые несут огромную ответственность за каждое свое действие. Это очень интересная задача с точки зрения языка кинематографа и актерской игры: как выстроить персонажей, как передать зрителю через экран важность происходящего и показать мыслительный процесс тех, в чьих руках судьбы миллионов», — рассказал режиссер Всеволод Аравин.
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События сериала перенесут зрителей в столицу Германии. На смену высланных российских дипломатов в Берлин прилетает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер), двумя годами ранее успешно выполнивший миссию в Варшаве. Его главная задача не только обеспечить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающий глобальный конфликт в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит работать в паре с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым (Дмитрий Куличков). На Васильеве – дипломатическая часть задачи, Ненашев будет действовать в привычном амплуа нелегала. Их былые конфликты позади ― они хорошо сработались, к тому же Васильев благодарен партнёру за спасение дочери. По сведениям российской стороны, министр обороны Германии Беккер тайком от собственного правительства готовит тайный арсенал и наемников для участия в войне против России. Рискуя жизнями и репутацией, дуэт попытается раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить открытие альтернативного тотального фронта против России.
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