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«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

20 июня
2025 год

Новости кино >>
20 июня 2025
Опубликован тизер-трейлер сериала Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается». Восьмисерийная мелодрама, снятая по мотивам легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, выйдет уже этой осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а телевизионная премьера состоится на СТС.

«Москва слезам не верит. Все только начинается». Тизер-трейлер

Роли главных героинь исполнили Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, а повзрослевших девушек сыграли ранее не анонсированные Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова. К уже заявленным в актерском составе Ивану Янковскому, Рузилю Минекаеву и Андрею Максимову присоединились Милош Бикович, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Анастасия Красовская, Антон Васильев, Слава Копейкин, Дэниэл Барнс, Полина Гухман, Алена Долголенко, Александра Ревенко, Владислав Тирон, Анна Невская, Валентин Анциферов и Александр Метелкин. В камео появятся Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Апполонов. «Меня на съемках вдохновляли мои коллеги. Вся команда состояла из настоящих талантов! Мне кажется, это большая заслуга Андрея Николаевича — он очень точно чувствует и умеет выбирать нужных людей. Все выкладывались на 100 процентов. Даже когда смена длилась по 17 часов, это была смена моей мечты», — делится Тина Стойилкович.

Сериал, созданный кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета, пополнит линейку Wink Originals. «Над этим проектом мы с Андреем Николаевичем начали работать еще на этапе написания сценария. Первая "притирка" у нас произошла именно в тот период. На съемках между нами серьезных споров не возникало — наши вкусы совпадают. Признаюсь, что опыт, который я получила во время нашей совместной работы, является для меня бесценным. Честно говоря, мы вообще всей командой ходили за Андреем Николаевичем с блокнотами и записывали, что он говорит», — признается режиссер Ольга Долматовская.

«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Действие сюжета разворачивается в начале нулевых. Ксюша (Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Талызина) и взбалмошная Маша (Маш Милаш), мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье. Для Марии Камовой «это первая важная, серьезная работа в кино. Я ходила на пробы год, сильно переживала — у меня не было уверенности, что все получится. Очень благодарна режиссеру Ольге Долматовской, которая в меня поверила сразу. Наш "мэтч" случился еще на первых пробах — мы не были знакомы, но пришли в одинаковых толстовках и с похожими прическами. В работе тоже все совпало: она очень четко ставит задачи, объясняет, показывает. А Жора Крыжовников — легенда. Тонко чувствует личность, находит твои сильные черты и раскрывает их. Я полностью доверилась таким профессионалам, и каждый съемочный день вызывал у меня радость и азарт».

Андрей Максимов в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» вновь встретился на одной съемочной площадке с Иваном Янковским. Этот творческий тандем складывается уже в четвертый раз. «С Ваней мы уже работали в проектах "Фишер", "Фишер. Затмение" и "Слово пацана". У нас сложились прекрасные дружеские взаимоотношения, я могу назвать его одним из своих самых близких друзей, и он, безусловно, большой артист. Для меня вообще особая радость встречаться на площадке с друзьями, и я счастлив, что "Москва слезам не верит" вновь подарила мне такую возможность», — отмечает Максимов.

«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Большая часть съемок сериала велась в столице. Одну из самых ярких сцен сняли на Пушкинской площади — в ней задействовали 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Среди других узнаваемых локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной и телецентр «Останкино». Кроме того, музыкальные номера снимали в кинопарке «Москино» — на натурных площадках «Ковбойский городок» и «Провинциальные города Европы».
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обсуждение >>
№ 5
hunkydory   21.06.2025 - 23:59
Заранее понятно, какой низкосортный трэш выйдет. Наподобии жуткого ремейка "Кавказской пленницы", в очередной раз пробьют дно... читать далее>>
№ 4
lurana   21.06.2025 - 15:40
Спекуляция за счет советских киносимволов, заодно махровая антисоветчина - зачем еще снимать то? Будут учить петикантропов "советской истории" Только отвращение. Ну и заодно закрепят ассоциацию... читать далее>>
№ 3
кинолюб11 (Казань)   21.06.2025 - 15:11
Вот зачем переснимать советскую классику? Всё равно получится убожество. Это такой тренд что ли сегодня, идей для нового совсем нет? читать далее>>
№ 2
Lydia Lydia   20.06.2025 - 23:38
Чет вообще не захотелось смотреть. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 20:02
Зверев, Апполонов...Ужас то какой..Я представляю что получилось из сериала. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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