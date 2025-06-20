«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Сериал, созданный кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета, пополнит линейку Wink Originals. «Над этим проектом мы с Андреем Николаевичем начали работать еще на этапе написания сценария. Первая "притирка" у нас произошла именно в тот период. На съемках между нами серьезных споров не возникало — наши вкусы совпадают. Признаюсь, что опыт, который я получила во время нашей совместной работы, является для меня бесценным. Честно говоря, мы вообще всей командой ходили за Андреем Николаевичем с блокнотами и записывали, что он говорит», — признается режиссер Ольга Долматовская.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Действие сюжета разворачивается в начале нулевых. Ксюша (Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Талызина) и взбалмошная Маша (Маш Милаш), мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье. Для Марии Камовой «это первая важная, серьезная работа в кино. Я ходила на пробы год, сильно переживала — у меня не было уверенности, что все получится. Очень благодарна режиссеру Ольге Долматовской, которая в меня поверила сразу. Наш "мэтч" случился еще на первых пробах — мы не были знакомы, но пришли в одинаковых толстовках и с похожими прическами. В работе тоже все совпало: она очень четко ставит задачи, объясняет, показывает. А Жора Крыжовников — легенда. Тонко чувствует личность, находит твои сильные черты и раскрывает их. Я полностью доверилась таким профессионалам, и каждый съемочный день вызывал у меня радость и азарт».
Андрей Максимов в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» вновь встретился на одной съемочной площадке с Иваном Янковским. Этот творческий тандем складывается уже в четвертый раз. «С Ваней мы уже работали в проектах "Фишер", "Фишер. Затмение" и "Слово пацана". У нас сложились прекрасные дружеские взаимоотношения, я могу назвать его одним из своих самых близких друзей, и он, безусловно, большой артист. Для меня вообще особая радость встречаться на площадке с друзьями, и я счастлив, что "Москва слезам не верит" вновь подарила мне такую возможность», — отмечает Максимов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Большая часть съемок сериала велась в столице. Одну из самых ярких сцен сняли на Пушкинской площади — в ней задействовали 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Среди других узнаваемых локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной и телецентр «Останкино». Кроме того, музыкальные номера снимали в кинопарке «Москино» — на натурных площадках «Ковбойский городок» и «Провинциальные города Европы».
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