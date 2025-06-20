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Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея»

20 июня
2025 год

Новости кино >>
20 июня 2025
В сети появились тизер-постер и тизер-трейлер исторического сериала Давида Ткебучава «Князь Андрей» с Александром Голубевым, Александром Устюговым, Аглаей Шиловской, Александром Балуевым, Сергеем Безруковым, Полиной Чернышовой, Артемом Ткаченко, Борисом Каморзиным, Станиславом Любшиным и Сати Спиваковой в главных ролях.

«Князь Андрей». Тизер-трейлер

События разворачиваются в Древней Руси XII века – периода жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. И хотя властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Съемки «Князя Андрея» проходили в московском кинокластере, где в специально построенных масштабных декорациях воссоздали древний город-крепость, а также в Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. В работе над сериалом помогал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, специалисты которого выступили экспертами в части исторической фактуры и достоверности происходивших событий, связанных со становлением Владимиро-Суздальского княжества. Часть съемок проходила на объектах музея-заповедника.

Сериал создан кинокомпанией «Москино» при поддержке ИРИ и Правительства Москвы. Премьера состоится в скором времени в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».
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обсуждение >>
№ 6
Макс Милиан   21.06.2025 - 18:29
... Так были же. "Орда" и "Золотая Орда". читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   21.06.2025 - 14:57
замечаю что и в истории зациклены на некоторых особах. Екатерина, Петр и времена 11-12 века. Почему про татар не снимают, не любят правды)) читать далее>>
№ 4
Елена Ви   21.06.2025 - 14:04
Очегь Сашины работы нравятся, еще с "Ликвидации" ! Молодец, отличный актер ! читать далее>>
№ 3
Lemniskata   20.06.2025 - 23:39
Эх, а ведь про Андрея Боголюбского хотел Юрий Быков снимать! Обогнал его Ткебучава)) Шиловская теперь везде вместе с Устюговым парой будет сниматься? читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 19:59
Я Голубева вообще не узнала - что значит профессиональный грим) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея» фотографии
Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея» фотографии
Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея» фотографии
Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея» фотографии
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