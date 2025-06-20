Александр Голубев становится правителем Суздальской земли в тизер-трейлере «Князя Андрея»

События разворачиваются в Древней Руси XII века – периода жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. И хотя властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Съемки «Князя Андрея» проходили в московском кинокластере, где в специально построенных масштабных декорациях воссоздали древний город-крепость, а также в Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. В работе над сериалом помогал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, специалисты которого выступили экспертами в части исторической фактуры и достоверности происходивших событий, связанных со становлением Владимиро-Суздальского княжества. Часть съемок проходила на объектах музея-заповедника.
Сериал создан кинокомпанией «Москино» при поддержке ИРИ и Правительства Москвы. Премьера состоится в скором времени в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».
обсуждение >>