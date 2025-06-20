Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены»

Ефремов вернулся к роли Андрея Ларионова — учителя литературы с авантюрными наклонностями и неудачами в бизнесе, который возвращается в школу от безысходности, а в итоге осознает свое истинное профессиональное предназначение и возвращает уважение и любовь своего отца (Игорь Черневич). «Прежде всего в этом проекте меня привлекла команда. Мне интересно и комфортно работать с Кареном Оганесяном. А Никита Ефремов — прекрасный актер и партнер. Кроме этого, в "Крутой перемене" много о русском языке и литературе. И если хотя бы несколько молодых зрителей после просмотра сериала захотят что-то прочесть, — это уже прекрасно. В новом сезоне мой герой будет жить в очень непривычных для себя обстоятельствах. И продолжать помогать сыну», — рассказал Игорь Черневич.
Действие второго сезона переместится в Узбекистан. Андрей отправляется в далекую солнечную страну, где будет знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского и литературы у школьников. Если Андрей справится, то по возвращении в Россию его назначат директором престижной московской школы. Но Восток — дело тонкое! И у Андрея снова все идет не по плану. По словам Никиты Ефремова, его «персонаж приедет работать в открывающуюся русско-узбекскую школу, где столкнется с некоторыми особенностями Востока. Привычные герою методы там не работают, или работают в противоположную сторону, на этом и построен его конфликт. А в новых обстоятельствах перед ним встает дилемма — с одной стороны, ему надо доказать свою профессиональную состоятельность, с другой — понять, является ли мечта его матери о том, чтобы он стал директором школы, и его мечтой. Герою предстоит преодолеть разные противоречия между личными и карьерными амбициями и его собственными ценностями».
Читать рецензию«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму
Карен Оганесян, как и в первом сезоне, выступает в качестве режиссера и шоураннера. В комедийный сюжет снова будут вплетены мотивы из творчества классиков великой русской, а теперь и узбекской литературы: Николая Гоголя, Михаила Шолохова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Сергея Есенина, Саиде Ахмаде и многих других. «В продолжении сериала нам было интересно показать, как Андрей преподает учителям, а не только ученикам, но главные сюжетные коллизии будут разворачиваться вокруг совсем другой темы — Андрей встретит свою любовь в лице местной учительницы с добрым сердцем и огненным характером. И это самая важная крутая перемена, которая ждет героя Никиты Ефремова. Из первого сезона во второй перейдет не только Андрей, но и его отец, которого играет Игорь Черневич, к актерскому ансамблю присоединился Иван Добронравов, который будет играть директора школы в Узбекистане. Мы хотим рассказать человеческую историю, насыщенную важными темами: понимания профессии и поиска любви», — говорит Карен Оганесян.
«Крутая перемена 2», создаваемая кинокомпанией «Карго» при поддержке ИРИ, выйдет на Кинопоиске осенью текущего года. По словам Ивана Добронравова, его «герой — директор местной школы, неоднозначный человек, который сам не понимает, чего хочет, сам запутался в себе и во всем. Он приспособленец, поставленный на лидерскую должность, но лидером он не является: он слишком мягкий и абсолютно безынициативный. Мне кажется, что и мне самому, и зрителям будет интересно разобраться в том, хороший ли он, плохой ли, ведь такие люди, как этот персонаж, в желании выбраться из проблем порой совершают очень неправильные поступки, но это абсолютно не означает, что они плохие, они просто не понимают, что им делать».
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