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Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены»

20 июня
2025 год

Новости кино >>
20 июня 2025
Карен Оганесян снял в Узбекистане второй сезон «Крутой перемены» с Никитой Ефремовым. Об этом стало известно на фестивале «Пилот» в рамках презентации Института развития интернета, уточняет пресс-служба ИРИ.

Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Ефремов вернулся к роли Андрея Ларионова — учителя литературы с авантюрными наклонностями и неудачами в бизнесе, который возвращается в школу от безысходности, а в итоге осознает свое истинное профессиональное предназначение и возвращает уважение и любовь своего отца (Игорь Черневич). «Прежде всего в этом проекте меня привлекла команда. Мне интересно и комфортно работать с Кареном Оганесяном. А Никита Ефремов — прекрасный актер и партнер. Кроме этого, в "Крутой перемене" много о русском языке и литературе. И если хотя бы несколько молодых зрителей после просмотра сериала захотят что-то прочесть, — это уже прекрасно. В новом сезоне мой герой будет жить в очень непривычных для себя обстоятельствах. И продолжать помогать сыну», — рассказал Игорь Черневич.

Действие второго сезона переместится в Узбекистан. Андрей отправляется в далекую солнечную страну, где будет знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского и литературы у школьников. Если Андрей справится, то по возвращении в Россию его назначат директором престижной московской школы. Но Восток — дело тонкое! И у Андрея снова все идет не по плану. По словам Никиты Ефремова, его «персонаж приедет работать в открывающуюся русско-узбекскую школу, где столкнется с некоторыми особенностями Востока. Привычные герою методы там не работают, или работают в противоположную сторону, на этом и построен его конфликт. А в новых обстоятельствах перед ним встает дилемма — с одной стороны, ему надо доказать свою профессиональную состоятельность, с другой — понять, является ли мечта его матери о том, чтобы он стал директором школы, и его мечтой. Герою предстоит преодолеть разные противоречия между личными и карьерными амбициями и его собственными ценностями».

Читать рецензию «Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму
Карен Оганесян, как и в первом сезоне, выступает в качестве режиссера и шоураннера. В комедийный сюжет снова будут вплетены мотивы из творчества классиков великой русской, а теперь и узбекской литературы: Николая Гоголя, Михаила Шолохова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Сергея Есенина, Саиде Ахмаде и многих других. «В продолжении сериала нам было интересно показать, как Андрей преподает учителям, а не только ученикам, но главные сюжетные коллизии будут разворачиваться вокруг совсем другой темы — Андрей встретит свою любовь в лице местной учительницы с добрым сердцем и огненным характером. И это самая важная крутая перемена, которая ждет героя Никиты Ефремова. Из первого сезона во второй перейдет не только Андрей, но и его отец, которого играет Игорь Черневич, к актерскому ансамблю присоединился Иван Добронравов, который будет играть директора школы в Узбекистане. Мы хотим рассказать человеческую историю, насыщенную важными темами: понимания профессии и поиска любви», — говорит Карен Оганесян.

«Крутая перемена 2», создаваемая кинокомпанией «Карго» при поддержке ИРИ, выйдет на Кинопоиске осенью текущего года. По словам Ивана Добронравова, его «герой — директор местной школы, неоднозначный человек, который сам не понимает, чего хочет, сам запутался в себе и во всем. Он приспособленец, поставленный на лидерскую должность, но лидером он не является: он слишком мягкий и абсолютно безынициативный. Мне кажется, что и мне самому, и зрителям будет интересно разобраться в том, хороший ли он, плохой ли, ведь такие люди, как этот персонаж, в желании выбраться из проблем порой совершают очень неправильные поступки, но это абсолютно не означает, что они плохие, они просто не понимают, что им делать».
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обсуждение >>
№ 9
Максим С. Калинин   22.06.2025 - 17:24
Научная фантастика что ли? читать далее>>
№ 8
Никита Е. Никитин   22.06.2025 - 14:46
Только про большую! ... читать далее>>
№ 7
Никита Е. Никитин   22.06.2025 - 14:45
И тут сплошная политота, надо ж читать далее>>
№ 6
EnnYa (Санкт-Петербург)   22.06.2025 - 12:47
Первый сериал "Крутая перемена" смотрела. Был на Wink. Очень даже интересно. читать далее>>
№ 5
Макс Милиан   21.06.2025 - 18:32
... Действительно странно, зачем им русский. Ведь "ценные специалисты" в России и без него обходятся. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены» фотографии
Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены» фотографии
Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены» фотографии
Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены» фотографии
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