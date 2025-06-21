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Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии»

21 июня
2025 год

Новости кино >>
21 июня 2025
Первая награда «ЧаО», реклама Android от Wit Studio и тизер финала «Моей геройской академии»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом сериале «Дождь и ты» или свежем трейлере полнометражного «Дандадана»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии»

Одной строкой


🔘 Городское фэнтези «ЧаО» отметили Призом жюри на Международном фестивале анимации в Анси.

🔘 «Увидимся завтра в ресторанном дворике» уже 7 июля, о чем сообщается в новом проморолике, где звучит эндинг Tonari Awase от сэйю и певицы Ёсино Аоямы (Хитори Гото из «Рок-тихони»).

🔘 Отвязные «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз 2» вернутся 10 июля, а пока радуют новым трейлером.

🔘 На ту же дату забронирован старт «Соло-кемпинга на двоих»: поглазеть на новые кадры уютного похода в доме на колесах можно в свежем проморолике.

🔘 «Огненная крыса», сиквел полнометражного «Мононокэ», начнет хозяйничать на складах Netflix 14 августа.


🔘 Студия WitСага о Винланде», «Семья шпиона») выпустила серию роликов «Как я переродился в пользователя Android». Оценить интеграцию можно на YouTube-канале японского Google Play.

🔘 На Anime Expo 25 (ждите обзор — мы никогда не пропускаем) страждущим дадут поиграть в экшн-RPG Kaiju No. 8 The Game по аниме-хиту. Мероприятие пройдет с 3 по 6 июля, а релиз игры придется подождать до 31 августа.

🔘 Black Clover M: Rise of the Wizard King, наоборот, зачах: иммерсивная ролевка по «Черному клеверу» отключает сервера 21 августа, не проработав и двух лет.

Читать Гормоны против монстров: «Дандадан» и другая мистика о пубертате

Новый трейлер второго сезона «Кайдзю №8»


«Кайдзю №8» возвращается! Как и обещали, премьера второго сезона состоится 19 июля. В динамичном трейлере с подзаголовком «Новая угроза» впервые звучит опенинг You Can’t Run From Yourself в исполнении AURORA, известной по песне Into the Unknown из «Холодного сердца». Это первая работа норвежской певицы для аниме. По её словам, она вложила в трек всё, чтобы передать эмоциональное напряжение и внутренний конфликт главного героя. За производство по-прежнему отвечает студия Production I.GПсихопаспорт», «Небесные скитальцы»).


Кафка Хибино мечтал служить в рядах Сил обороны, чтобы защищать Японию от атак гигантских чудовищ — кайдзю. Только экзамены ему сдать не удалось, поэтому 32-летний детина трудится уборщиком исполинских туш. Всё меняется после несчастного случая: заразившись таинственным паразитом, Кафка обретает способность превращаться в невероятно сильного монстра. Поначалу военные преследуют могучее создание и награждают кодовым номером восемь, но, оценив силу и решимость Хибино, дают ему шанс. Во втором сезоне бывший уборщик вливается в элитный Первый дивизион под началом Гэна Нарумэ. Теперь их команда сильнее, чем когда-либо, но и враг эволюционирует: на пути защитников встает обновленная форма Кайдзю №9 — и масштаб угрозы выходит далеко за пределы привычного.

К основным сэйю присоединились новые актеры озвучания: роль Эйдзи Хасэгавы — заместителя командира Первого дивизиона и надежного помощника Нарумэ — исполняет Хироки Ясумото (Юкити из «Кота-мастера на все лапки»), а Рин Синономэ, мастерски владеющая тяжелым вооружением, заговорит голосом Каны Ханадзавы (Китагава из «Мононкэ: Зонтик»).

Читать Обзор аниме «Кайдзю №8»

Тизер финала «Моей геройской академии»


Сериал «Моя геройская академия» по культовой манге Кохэя Хорикоси, завершится уже этой осенью: премьера восьмого сезона назначена на 5 октября. Уже 5 июля на Anime Expo в Лос-Анджелесе пройдет специальная презентация от TOHO animation. В программе — встреча с сэйю протагониста Дайки Ямаситой (Сахэй в «Онимуси»). Тизер, собранный из первых анимированных сцен, предвещает финальную схватку между героями и злодеями — кульминацию десятилетней истории.


В мире, где причуды (уникальные суперсилы) стали обыденностью, геройство давно превратилось в профессию. Ученики элитного класса 1-A академии Юэй — юные кандидаты на звание спасителей человечества. С окончательным пробуждением суперзлодея Сигараки и возвращением его могущественного покровителя Все За Одного, конфликт достигает апогея. Теперь Деку предстоит сделать выбор, от которого зависит его судьба и будущее всего мира. Постановкой вновь занимаются Кэндзи НагасакиМонстр») и Наоми НакаямаНаруто: Ураганные хроники»), а производство доверено студии Bones FilmСкейт: Бесконечность», грядущий «Гачиакута»).

Читать Культовое аниме «Моб Психо 100» от студии Bones

28-летний клипмейкер дебютирует с полным метром


Французская Miyu ProductionsКот-призрак Андзу», «Птица на полуострове») объединилась с молодой токийской студией Nothing New для производства аниме-фильма «Мы пришельцы» (We Are Aliens). Работа над проектом уже идет, а релиз запланирован на март 2026 года. Это (полнометражный) режиссерский дебют 28-летнего аниматора Кохэя Кадоваки, известного прежде всего как автор музыкальных клипов для популярных исполнителей, включая дуэт YoasobiВыдающиеся звери»).

Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии»

Двое мальчишек, сдержанный Цубаса и озорной вундеркинд Гётаро, когда-то были неразлучны. Однако детская ревность и недопонимание разрушили дружбу. Прошли годы: каждый пошел своей дорогой, но воспоминания о прошлом вернулись, заставляя обоих переосмыслить всё, что произошло между ними. Кадоваки подчеркивает, что его работа обращается к той стороне взросления, которую аниме почти не затрагивает. Через детские ссоры и первые влюбленности он намерен поднять универсальные вопросы: что значит взрослеть — и где искать счастье.

Читать «Кот-призрак Андзу» — франко-японское аниме для всей семьи

Трейлер продолжения «Пришельца Муму»


«Пришелец Муму» врывается с новыми эпизодами: второй кур стартует уже 2 июля. Студия OLMУ Коми проблемы с общением», «Летнее время») хвастает свежим трейлером, разбитым на две части: сначала — лайв-экшн с ушастыми дебоширами, потом — анимешное безумие под зажигательный опенинг MOVE MOVE от Ako.


Тоскливые студенческие будни Сакурако Умэясики заканчиваются, когда в её квартире селится котоподобный пришелец по имени Муму. Пока девушка привыкает к новому соседу, тот выполняет важную миссию: штудирует земную бытовую технику — от пылесоса до кофеварки. На его родной планете случилась катастрофа, из-за которой погибли все ученые и инженеры, а вместе с ними исчезли и ключевые знания. Теперь немногие уцелевшие пытаются восстановить утраченное, исследуя повседневные устройства земной цивилизации. В новых сериях пушистому инопланетянину предстоит столкновение с опасными представителями Радикальной Фракции — бойцом-сервалом Драем и грозным тигром-адмиралом Карнивалом.

Читать «Летнее время» — непредсказуемое аниме той же студии

«Дочь короля демонов слишком добрая!» — и выйдет в 2026 году



Премьера сериала «Дочь короля демонов слишком добрая!» запланирована на следующий год. Над экранизацией комедийного фэнтези Юя Сакамото работают режиссер Масахико ОтаСестры Минами», «Лилии на ветру»), сценарист Такаси АосимаСто девушек, которые очень сильно тебя любят») и дизайнер персонажей Юки НаканоПерестану быть героем»). За анимацию отвечает студия EMT SquaredКуда едет поезд судного дня?», «Пушистый рай»). В первом ролике — папа-деспот и крошка-дочка, вызывающая умиление даже у чудищ.


Кроткая и отзывчивая До, несмотря на происхождение, не в силах обидеть ни монстров, ни людей. Отец девочки — великий владыка тьмы Ариман — с верной соратницей Джахи отчаянно пытаются вырастить из нее достойную преемницу злодейского трона, но тщетно: доброта До исцеляет всё вокруг. Главную героиню озвучивает Мисаки Куно (Куруми из «Ликорис Рекойл»), Джахи — Аяка Охаси (Энджи из «Синдуальности»), а демонического папашу — Акио Оцука (Соун Тэндо из «Ранма 1/2»). Закадровый текст в трейлере читает Сигэру Тиба (Дзёго из «Магической битвы»).

Читать «Куда едет поезд судного дня?» — эмоциональное путешествие с той же студией
Бонус: Студия ufotable совместно с TOHO CINEMAS, одной из крупнейших сетей кинотеатров Японии, подготовила специальную короткометражку о правилах поведения в зале. Ролик приурочен к скорой премьере фильма «Истребитель демонов: Бесконечный замок» — первой части финальной трилогии. Этикет-видео начнут показывать уже 21 июня, а в японский прокат фильм выйдет 18 июля (в других странах премьера запланирована на август–сентябрь). В 15-секундном тизере появляются сияющий Тэнгэн Удзуи и три его жены: Хинацуру, Сума и Макио.


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обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   21.06.2025 - 19:22
"Пришелец Муму" неплохой мультик. Я бы даже не назвала этого милого котика пришельцем. читать далее>>
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Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии» фотографии
Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии» фотографии
Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии» фотографии
Главные новости аниме за неделю: этикет истребителей демонов и выпускной «Моей геройской академии» фотографии
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