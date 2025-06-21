Телепремьера военной драмы «На сопках Маньчжурии» с Жарковым и Балуевым состоится в День памяти и скорби

«Наш главный герой пережил трагедию, и ему есть, за что отомстить врагам. Он живет этой местью, но у него есть очень важное боевое задание, которое поможет спасти жизни многих людей. Эти два мотива конфликтуют в нем, это, наверное, главная интрига – что он в итоге выберет. Кроме того, в фильме мы изображаем очень интересный исторический период в совершенно уникальном месте. Харбин – удивительный город, который был построен русскими людьми в конце XIX века, чтобы проложить железную дорогу. Этот город долгое время оставался русским, пока не был освоен китайцами, а мы показываем период, когда там происходит японская оккупация. То есть это город, который пережил огромное количество разнообразнейших перипетий, войн, революций, и в нем живут русские люди еще со времен царя. Это удивительное сообщество русской эмиграции, сохранившей родную культуру с интересными искажениями и особенностями», — рассказал режиссер Денис Нейманд.
События разворачиваются в августе 1945 года. Маршал Василевский (Андрей Москвичев) проводит совещание в штабе Красной Армии – обсуждают операцию по освобождению Маньчжурии. Наступление планируется через несколько дней. Василевский спрашивает про химический завод в пригороде Харбина. По сведениям разведки, на этом заводе японцы разрабатывают опасное химическое оружие, при его взрыве погибнут сотни тысяч людей. Василевский требует ликвидировать завод, не допустив взрыва складов химического оружия.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
На дальневосточную станцию эшелон привез солдат, только что победивших в Европе, в том числе и небольшой разведвзвод. Именно ему предстоит найти японский химический завод. Среди бойцов – сержант Сан Ли по прозвищу Саня (Вадим Бадмацыренов) – балагур, душа компании, наполовину русский, наполовину китаец, а также его сослуживец Кузьмин (Иван Архангельский) – бывший студент института восточных языков. Чтобы получить достоверную информацию о месте нахождения завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в разведгруппу включают старого агента Ивана Журавлева (Жарков). Пробираясь по Маньчжурским сопкам, Журавлев еще не знает, что столкнется с генералом Исимурой (Сунь Шуо), убившим десять лет назад его семью. Теперь Исимура командует заводом и жутким концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлев и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенный под территорией завода
По словам Ивана Архангельского, «в "На сопках Маньчжурии" у всех своя судьба, свои трудности и переживания, которые пересекаются с ужасами той войны. Кузьмин, которого я играю, – интеллигентный человек, интеллектуал и мастер на все руки. За время съемок наша команда сильно сдружилась – в чужой стране приходилось держаться вместе. С нами снимались ребята из Китая, с которыми было трудно общаться – мы не понимали их, они не понимали нас. Из-за незнания языков осложнялись съемки эпизодов, в которых актерам приходилось разговаривать на китайском или даже японском. Но несмотря на языковой барьер все актеры оказались очень яркими и колоритными».
Специально для сериала в Москве была выстроена дальневосточная военная часть – база советской разведки. Основные же съемки прошли в самом большом китайском киногороде – Хэндяне. В нем сняли сцены со старинными городами и бедными деревнями Китая, а также запечатлели живописную природу страны. «У меня часто возникало ощущение, что это место настроено на съемку, но было непонятно, как люди здесь живут. Я даже провел небольшое расследование, но так и не выяснил, в какой части города они обитают. Все выглядело обычно, при этом дома пустые, все окна заколочены, кроме гостиниц. Но больше меня впечатлила культура страны и ее духовность. От поездки осталось много восторженных воспоминаний. Мы были в окружении совершенно других, отличных от нас людей. Я надолго запомню человека из Китая, который отвечал за дым на площадке и всегда смешил всю команду. Для нас он был воплощением харизмы и обаяния. Благодаря путешествию в Китай я узнал много нового: какие на вкус кузнечик, мозг свиньи, живая улитка и даже личинка», – поделился Архангельский.
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