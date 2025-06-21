Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса»

21 июня
2025 год

Новости кино >>
21 июня 2025
Завершились съемки четырехсерийного мистического триллера «Дом на краю леса». Согласно пресс-службе телеканала ТВ-3, в мини-сериале сыграли Полина Кудимова, Семен Литвинов, Кристина Шелобкова, Артем Чернов, Александр Сударев и Владимир Долматовский.

Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Режиссером выступила Ольга Новикова, ранее работавшая над «Лисой» для ТВ-3. По словам генерального продюсера телеканала Константина Обухова, «"Дом на краю леса" — это камерная история с мистическим каркасом, но эмоционально она абсолютно универсальна. Каждый зритель узнает в героях себя, потому что это не просто триллер, а рассказ о человеческих слабостях, о вине и прощении. Мы давно хотели сделать именно такой мини-сериал — атмосферный, глубокий и при этом не отпускающий ни на минуту. Спасибо всей команде за этот смелый и честный проект».

По сюжету на второй день после свадьбы по дороге в пансионат молодожены в компании своих друзей попадают в сильную грозу. Навигатор и телефоны не работают, бензин на исходе. Как вдруг на их пути попадается шикарный дом, где есть все необходимое, чтобы переждать непогоду. Однако наутро счастливый случай оборачивается кошмаром. Пытаясь выбраться из незнакомого места, герои выясняют, что все дороги ведут к дому, в котором они остановились. Они словно застряли во временной петле, и теперь каждому предстоит столкнуться не с внешними угрозами, а с самим собой. Дом будто специально подбрасывает героям напоминания о прошлом, заставляя переосмыслить свои ошибки. «Готовился к съемкам упорно: приседал, отжимался — хотелось, чтобы в постельных сценах все выглядело красиво. Собирались на читки, старались оживить историю. Во многие сцены я принес собственные шутки и жизненные истории. В этом проекте много юмора и жизни, он напоминает о том, что за все приходится платить, лучше быть честными и не причинять зла. Вместе со своим персонажем я тоже стал взрослее и ответственнее», — говорит Семен Литвинов.

Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Подготовка к роли заключалась в том, чтобы максимально приблизиться к себе. Режиссер Ольга Новикова с большой теплотой буквально вела меня за руку весь съемочный период, и ее просьба была: "Не играй, не интонируй. Все, что нужно – уже есть в тебе". От этого было еще интереснее работать, потому что каждая сцена становилась открытием. С первой минуты сериал зацепит зрителя актерским ансамблем. На площадке мы кайфовали от процесса, и это обязательно проявится в кадре», — рассказала Полина Кудимова.

Премьера мистического триллера состоится скоро на ТВ-3.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Петр Рыков вернулся к роли Саши Дымова во втором сезоне «Кордона»
Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня
Валентина Ельшанская и Кирилл Ковбас откроют для себя «Магию сердца»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Владимир ДолматовскийПолина КудимоваСемён ЛитвиновОльга Новикова (II)Константин ОбуховАлександр СударевАртём Чернов (II)Кристина Шелобкова
фильмы
Дом на краю лесаЛиса

фотографии >>
Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса» фотографии
Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса» фотографии
Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса» фотографии
Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.
Габриэль Адесокан
18 июня ушёл из жизни юный актёр Габриэль Адесокан.
Наталья Тенякова
18 июня ушла из жизни актриса Наталья Тенякова.
Камиль Валиев
18 июня ушёл из жизни актёр Камиль Валиев.

День рождения >>

Татьяна Бабенкова
Мария Возба
Кирилл Головко-Серский
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Максим Радугин
Дарья Румянцева
Кирилл Сафонов
Константин Чернокрылюк
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Дэвид Моррисси
Джейн Расселл
Ив Робер
Морин Стэплтон
Мэриетт Хартли
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Материалистка
комедия, мелодрама
США, Финляндия, 2025
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен