Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса»

Режиссером выступила Ольга Новикова, ранее работавшая над «Лисой» для ТВ-3. По словам генерального продюсера телеканала Константина Обухова, «"Дом на краю леса" — это камерная история с мистическим каркасом, но эмоционально она абсолютно универсальна. Каждый зритель узнает в героях себя, потому что это не просто триллер, а рассказ о человеческих слабостях, о вине и прощении. Мы давно хотели сделать именно такой мини-сериал — атмосферный, глубокий и при этом не отпускающий ни на минуту. Спасибо всей команде за этот смелый и честный проект».
По сюжету на второй день после свадьбы по дороге в пансионат молодожены в компании своих друзей попадают в сильную грозу. Навигатор и телефоны не работают, бензин на исходе. Как вдруг на их пути попадается шикарный дом, где есть все необходимое, чтобы переждать непогоду. Однако наутро счастливый случай оборачивается кошмаром. Пытаясь выбраться из незнакомого места, герои выясняют, что все дороги ведут к дому, в котором они остановились. Они словно застряли во временной петле, и теперь каждому предстоит столкнуться не с внешними угрозами, а с самим собой. Дом будто специально подбрасывает героям напоминания о прошлом, заставляя переосмыслить свои ошибки. «Готовился к съемкам упорно: приседал, отжимался — хотелось, чтобы в постельных сценах все выглядело красиво. Собирались на читки, старались оживить историю. Во многие сцены я принес собственные шутки и жизненные истории. В этом проекте много юмора и жизни, он напоминает о том, что за все приходится платить, лучше быть честными и не причинять зла. Вместе со своим персонажем я тоже стал взрослее и ответственнее», — говорит Семен Литвинов.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Подготовка к роли заключалась в том, чтобы максимально приблизиться к себе. Режиссер Ольга Новикова с большой теплотой буквально вела меня за руку весь съемочный период, и ее просьба была: "Не играй, не интонируй. Все, что нужно – уже есть в тебе". От этого было еще интереснее работать, потому что каждая сцена становилась открытием. С первой минуты сериал зацепит зрителя актерским ансамблем. На площадке мы кайфовали от процесса, и это обязательно проявится в кадре», — рассказала Полина Кудимова.
Премьера мистического триллера состоится скоро на ТВ-3.
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