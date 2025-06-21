Не стало Валентины Талызиной

В возрасте 90 лет не стало заслуженной и народной артистки РСФСР, мастера дубляжа и озвучивания, автора литературно-поэтической программы «Поэтессы серебряного века», популярной советской и российской актрисы театра и кино Валентины Талызиной
. Об этом сообщается на сайте
Театра Моссовета.
«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей, Валентина Талызина всю жизнь посвятила служению искусству. За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Кроме того, широкая эрудиция и глубокое знание литературы подтолкнули актрису на создание целого ряда поэтических программ, с которыми она выступала на концертных и театральных площадках в городах России и за рубежом. Валентина Талызина всегда много и увлеченно работала на радио, читая стихи, прозу и участвуя в радиоспектаклях», —
говорится в сообщении.
Валентина Илларионовна
родилась 22 января 1935 года в Омске. С 1952-го по 1954-й училась в Омском сельскохозяйственном институте. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства, была принята в труппу Академического театра имени Моссовета и подарила свой голос персонажу Елены Кузьминой
в телефильме «Тревожная ночь
».
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Фильмы и сериалы с Валентиной Талызиной
Кинодебют актрисы состоялся в детективе «Человек, который сомневается
», вышедшем в 1963-м. Среди ее незабываемых кинообразов — Алевтина Васильевна («Зигзаг удачи
»), Елена Николаевна Попова («Вас вызывает Таймыр
»), секретарша Федяева («Старики-разбойники
»), Нина Петровна («Большая перемена
»), дежурная в гостинице («Невероятные приключения итальянцев в России
»), Людмила Ивановна Вострякова («Афоня
»), Валя («Ирония судьбы, или С легким паром!
»), Фекла Ивановна («Женитьба
»), Евгения Сергеевна («И это все о нем
»), тетя Надя («Уроки французского
»), Анна Петровна («Завтрак на траве
»), Анна Петровна Спешнева («О бедном гусаре замолвите слово
»), Мария Павловна («Гостья из будущего
»), Варвара («После дождичка в четверг
»), Анна Кондратьевна Тушина («Следствие ведут Знатоки
»), Любовь Смирнова («Гений
») и княгиня Чечевинская («Петербургские тайны
»). Ее голосом говорит мама в мультфильме «Трое из Простоквашино
».
Лауреатка нескольких престижных наград, включая «Золотой орел» и ордена Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. О жизни и творчестве актрисы снят документальный фильм «Валентина Талызина. Моей душе покоя нет...
». От брака с художником Леонидом Непомнящим
у нее осталась дочь — актриса Ксения Хаирова
. Внучка Валентины Илларионовны — Анастасия Талызина
.
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