Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Освобождение»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало Валентины Талызиной

21 июня
2025 год

Новости кино >>
21 июня 2025
В возрасте 90 лет не стало заслуженной и народной артистки РСФСР, мастера дубляжа и озвучивания, автора литературно-поэтической программы «Поэтессы серебряного века», популярной советской и российской актрисы театра и кино Валентины Талызиной. Об этом сообщается на сайте Театра Моссовета.


«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей, Валентина Талызина всю жизнь посвятила служению искусству. За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Кроме того, широкая эрудиция и глубокое знание литературы подтолкнули актрису на создание целого ряда поэтических программ, с которыми она выступала на концертных и театральных площадках в городах России и за рубежом. Валентина Талызина всегда много и увлеченно работала на радио, читая стихи, прозу и участвуя в радиоспектаклях», — говорится в сообщении.

Валентина Илларионовна родилась 22 января 1935 года в Омске. С 1952-го по 1954-й училась в Омском сельскохозяйственном институте. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства, была принята в труппу Академического театра имени Моссовета и подарила свой голос персонажу Елены Кузьминой в телефильме «Тревожная ночь».

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы с Валентиной Талызиной
Кинодебют актрисы состоялся в детективе «Человек, который сомневается», вышедшем в 1963-м. Среди ее незабываемых кинообразов — Алевтина Васильевна («Зигзаг удачи»), Елена Николаевна Попова («Вас вызывает Таймыр»), секретарша Федяева («Старики-разбойники»), Нина Петровна («Большая перемена»), дежурная в гостинице («Невероятные приключения итальянцев в России»), Людмила Ивановна Вострякова («Афоня»), Валя («Ирония судьбы, или С легким паром!»), Фекла Ивановна («Женитьба»), Евгения Сергеевна («И это все о нем»), тетя Надя («Уроки французского»), Анна Петровна («Завтрак на траве»), Анна Петровна Спешнева («О бедном гусаре замолвите слово»), Мария Павловна («Гостья из будущего»), Варвара («После дождичка в четверг»), Анна Кондратьевна Тушина («Следствие ведут Знатоки»), Любовь Смирнова («Гений») и княгиня Чечевинская («Петербургские тайны»). Ее голосом говорит мама в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Лауреатка нескольких престижных наград, включая «Золотой орел» и ордена Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. О жизни и творчестве актрисы снят документальный фильм «Валентина Талызина. Моей душе покоя нет...». От брака с художником Леонидом Непомнящим у нее осталась дочь — актриса Ксения Хаирова. Внучка Валентины Илларионовны — Анастасия Талызина.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 8
ЛЮБКА НЕО   23.06.2025 - 00:35
... Точно она неповторимая, любимая наша! Вечная память русской актрисе! читать далее>>
№ 7
Iren Adlerrr   22.06.2025 - 19:19
Печально... Уходят, уходят легенды один за другим... И, что бы ни говорили, замены им нет, к сожалению. Вечная память Валентине Илларионовне. читать далее>>
№ 6
Иксперт   22.06.2025 - 07:42
*Да ты на себя в зеркало-то посмотри! Сорок лет! Да тебе больше двадцати шести в жизни не дашь!* Спи спокойно,Валентина Илларионовна!Для меня всегда останетесь "не больше двадцати... читать далее>>
№ 5
Викк   21.06.2025 - 20:54
Огромная потеря! Великолепная актриса! читать далее>>
№ 4
Villanelle   21.06.2025 - 20:39
Долгая дорога в дюнах Голос Марты, героини Лилиты Озолиня…. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Елена КузьминаАнастасия ТалызинаВалентина ТалызинаКсения Хаирова
фильмы
АфоняБольшая переменаВас вызывает ТаймырГенийГостья из будущегоЖенитьбаЗавтрак на травеЗигзаг удачиИ это всё о нёмИрония судьбы, или С лёгким паром!Невероятные приключения итальянцев в РоссииО бедном гусаре замолвите словоПетербургские тайныПосле дождичка в четвергСледствие ведут ЗнатокиСтарики-разбойникиТревожная ночьТрое из ПростоквашиноУроки французскогоЧеловек, который сомневается
театры
Театр им. Моссовета

фотографии >>
Не стало Валентины Талызиной фотографии
Не стало Валентины Талызиной фотографии
Не стало Валентины Талызиной фотографии
Не стало Валентины Талызиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Освобождение»

Скорбим

Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.
Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.
Евгений Стратан
С опозданием стало известно, что в мае ушёл из жизни актёр Евгений Стратан.

День рождения >>

Никита Богатов
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Валерий Меладзе
Анна Миклош
Анна Рыцарева
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Эмманюэль Вожье
Фрэнсис МакДорманд
Деннис Прайс
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Новости кино
«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Мелодрама, снятая по мотивам фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, выйдет уже этой осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink
8 комментариев