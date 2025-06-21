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Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула»

21 июня
2025 год

Новости кино >>
21 июня 2025
Опубликован первый тизер-трейлер 17-серийной комедии «Олдскул». В главной героине — «олдскульной» математичке Марии Трифоновой в исполнении Марии Ароновой — каждый зритель узнает учительницу старой советской закалки.

«Олдскул»

Это история о столкновении поколений, которая задает понятные и общечеловеческие вопросы. По сюжету Трифонова — последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, и главная героиня оказывается на новом месте работы – в элитной школе, куда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе Мария знакомится с новым и незнакомым для себя миром – здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Компанию Марии Ароновой в сериале онлайн-кинотеатров PREMIER, START и телеканала ТНТ составили Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Дэниэл Барнс и другие актеры. Креативными продюсерами выступают Станислав Гунько и Сергей Лебедев, а режиссерами — Александр Жигалкин и Евгений Шелякин.
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обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   21.06.2025 - 19:13
Кажись Аронова прям влилась в роль математички для школьников-богачей - смотрится как вылитая моя Антонина Петровна, которая била по пальцам указкой только стоило кому-то заговорить в классе без её разрешения. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула» фотографии
Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула» фотографии
Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула» фотографии
Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула» фотографии
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