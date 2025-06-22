Евгений Терских станет «Лешим»

В Ленинградской области начались съемки 30-серийного детектива НТВ «Леший». Согласно пресс-службе телеканала, главную роль в сериале исполнит Евгений Терских.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«В сериале "Леший" будут элементы детектива, юмора, иронии и даже щепотка мелодрамы. Конечно, волнительно начинать новый проект, но мы уверены, что все получится. Самое сложное в работе — это начинать с белого листа и с нуля прорабатывать героев. Всегда интереснее снимать не про людей, которые живут в мегаполисе, а про тех, кто из глубинки. Важно, чтобы персонажи были интересными, между актерами была химия и картина в итоге нашла отклик у зрителя. В этом заключается моя главная задача. Мы подобрали прекрасный актерский состав: Евгений Терских, Владимир Маслаков, Анна Королева, Олег Жилин, Полина Шубарева, Богдан Гудыменко, Татьяна Трунова, Сергей Интяков и Максим Кисин. Впереди нас ожидает долгий путь, но уже сейчас получается обаятельная приключенческая история», — говорит режиссер сериала Александр Колесник.
По сюжету десять лет назад жизнь опера Сергея Гранина (Терских) резко изменилась, когда он, спасая своего друга и напарника Юру Дымова (Маслаков), получил тяжелое ранение. За то время, пока он был в больнице, его жена Мария (Королева) ушла к Дымову и забрала с собой восьмилетнюю дочь Олесю (Шубарева). Разочаровавшись в близких и людях вообще, Гранин уезжает в глухую деревню, где становится инспектором по охране леса и на новом месте за свою нелюдимость получает прозвище Леший. На новом месте Гранин не сидит без дела, и помогает местному участковому Карпенку раскрывать преступления. Этим он привлекает внимание нового начальника полиции, которым оказывается Юра Дымов, переведенный сюда из Петербурга. Теперь бывшим напарникам предстоит часто пересекаться друг с другом при расследовании преступлений, следы которых часто ведут в лес, окружающий деревню Остров со всех сторон. А помогать им будет пес Джагер, всюду следующий за Лешим. От поиска преступников Гранина отвлекают приехавшие вместе с Дымовым бывшая жена и дочь. Герою тяжело найти с Олесей общий язык, а точка в отношениях с супругой так и не поставлена.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Сценарий мне сразу понравился, очень лихо закручен сюжет. Что касается моего героя, то у него достаточно сложная насыщенная жизнь. Еще десять лет назад у него были работа, семья, жена, дочка, но обстоятельства сложились так, что он потерял все. После такого серьезного испытания, он потихоньку начал учиться жить заново. Уехал в лес, где ему комфортно в своей скорлупе. Он непросто сходится с людьми в силу профессии и характера. И только он начал привыкать к новой жизни в небольшом городке, в котором активно участвует в поимке негодяев, как на пороге возникает друг, бывшая жена с дочерью, и все снова сильно меняется. Рад, что в кадре буду взаимодействовать с собакой. Мы уже познакомились и подружились — прекрасный пес, очень умный, много что умеет. Я обожаю собак, с удовольствием общаюсь на улице даже с бродячими. Всех животных вообще очень сильно люблю. В этом смысле мы с моим героем точно похожи», — рассказал Евгений Терских.
Съемки сериала пройдут в Ленинградской области и в Курортном районе Санкт-Петербурга. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Полагаев и художник-постановщик Светлана Колова.
