Евгений Терских станет «Лешим»

22 июня
2025 год

22 июня 2025
В Ленинградской области начались съемки 30-серийного детектива НТВ «Леший». Согласно пресс-службе телеканала, главную роль в сериале исполнит Евгений Терских.

Евгений Терских станет «Лешим»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«В сериале "Леший" будут элементы детектива, юмора, иронии и даже щепотка мелодрамы. Конечно, волнительно начинать новый проект, но мы уверены, что все получится. Самое сложное в работе — это начинать с белого листа и с нуля прорабатывать героев. Всегда интереснее снимать не про людей, которые живут в мегаполисе, а про тех, кто из глубинки. Важно, чтобы персонажи были интересными, между актерами была химия и картина в итоге нашла отклик у зрителя. В этом заключается моя главная задача. Мы подобрали прекрасный актерский состав: Евгений Терских, Владимир Маслаков, Анна Королева, Олег Жилин, Полина Шубарева, Богдан Гудыменко, Татьяна Трунова, Сергей Интяков и Максим Кисин. Впереди нас ожидает долгий путь, но уже сейчас получается обаятельная приключенческая история», — говорит режиссер сериала Александр Колесник.

По сюжету десять лет назад жизнь опера Сергея Гранина (Терских) резко изменилась, когда он, спасая своего друга и напарника Юру Дымова (Маслаков), получил тяжелое ранение. За то время, пока он был в больнице, его жена Мария (Королева) ушла к Дымову и забрала с собой восьмилетнюю дочь Олесю (Шубарева). Разочаровавшись в близких и людях вообще, Гранин уезжает в глухую деревню, где становится инспектором по охране леса и на новом месте за свою нелюдимость получает прозвище Леший. На новом месте Гранин не сидит без дела, и помогает местному участковому Карпенку раскрывать преступления. Этим он привлекает внимание нового начальника полиции, которым оказывается Юра Дымов, переведенный сюда из Петербурга. Теперь бывшим напарникам предстоит часто пересекаться друг с другом при расследовании преступлений, следы которых часто ведут в лес, окружающий деревню Остров со всех сторон. А помогать им будет пес Джагер, всюду следующий за Лешим. От поиска преступников Гранина отвлекают приехавшие вместе с Дымовым бывшая жена и дочь. Герою тяжело найти с Олесей общий язык, а точка в отношениях с супругой так и не поставлена.

Евгений Терских станет «Лешим»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Сценарий мне сразу понравился, очень лихо закручен сюжет. Что касается моего героя, то у него достаточно сложная насыщенная жизнь. Еще десять лет назад у него были работа, семья, жена, дочка, но обстоятельства сложились так, что он потерял все. После такого серьезного испытания, он потихоньку начал учиться жить заново. Уехал в лес, где ему комфортно в своей скорлупе. Он непросто сходится с людьми в силу профессии и характера. И только он начал привыкать к новой жизни в небольшом городке, в котором активно участвует в поимке негодяев, как на пороге возникает друг, бывшая жена с дочерью, и все снова сильно меняется. Рад, что в кадре буду взаимодействовать с собакой. Мы уже познакомились и подружились — прекрасный пес, очень умный, много что умеет. Я обожаю собак, с удовольствием общаюсь на улице даже с бродячими. Всех животных вообще очень сильно люблю. В этом смысле мы с моим героем точно похожи», — рассказал Евгений Терских.

Съемки сериала пройдут в Ленинградской области и в Курортном районе Санкт-Петербурга. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Полагаев и художник-постановщик Светлана Колова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Анастасия Ал. Благинина   16.07.2025 - 13:48
Клепают очередной "Лесник", даже название схожее. Да ну её, оригинальность, но на кой очередной изнасилованный штамп?! Риторика. читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 19:10
Креативом от НТВ никогда не пахло. Леший, так леший.! читать далее>>
№ 7
Тульский парень   27.06.2025 - 19:40
... появляются как грибы после дождя. все хотели разнообразия, получайте. нет Петрова, Прилучного, теперь Терских. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 22:38
... Я о нём тоже ничего не слышала и не видела, а здесь прям главная роль. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 20:02
"Серьёзный закрученный сюжет" - это мы слышим буквально о каждом сериале-детективе, так что не особо удивили. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Богдан ГудыменкоОлег ЖилинСергей ИнтяковМаксим КисинАлександр КолесникСветлана КоловаАнна Королева (II)Владимир МаслаковАлександр ПолагаевЕвгений ТерскихТатьяна ТруноваПолина Шубарева
фильмы
Леший

Евгений Терских станет «Лешим» фотографии
Евгений Терских станет «Лешим» фотографии
Евгений Терских станет «Лешим» фотографии
Евгений Терских станет «Лешим» фотографии
