Гран-при фестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков»

На протяжении пяти дней гатчинцам и гостям были представлены 54 фильма конкурсной программы, внеконкурсные картины, в том числе киностудии-юбиляра киностудии им. М. Горького. Желающие могли принять участие в многочисленных творческих встречах, мастер-классах и мероприятиях деловой программы, проходящих параллельно на нескольких городских площадках: в большом и малом залах киноцентра «Победа» и в Гатчинском Доме культуры, в библиотеках города. Впервые в рамках деловой программы был проведен питчинг сценариев для детского и семейного кино. Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри в составе Ольги Акатьевой, Андрея Кравчука, Ильи Демина, Нины Ромодановской, Елены Фисенко и Льва Наумова.
Партнеры смотра отметили участников своими призами. Медиагруппа «Красный Квадрат» отметила фильмы «Слезы дракона» (за сохранение национального эпоса и использование его в художественном кино), «Луначарский. Дон Кихот революции» (за сохранение исторической памяти), «Мальчик из талого щелья» (за сохранение национальных традиций и использование их в анимации) и «Юрий Арбатов и Ольга Катаева. Больше чем любовь» (за точность режисснрского решения и художественный вклад в летопись российского кино). Главный редактор портала «Работники ТВ» и программный директор смотра Сергей Симаков наградил спецпризами «Маленькие ночные серенады» за внедрение новых технологий и использование искусственного интеллекта в анимации, медиагруппу «Красный квадрат» за создание просветительской вселенной для детей и подростков в «Капитанах будущего» и за создание яркого патриотического образа на экране в фильме «Главный рубеж. Ни шагу назад», продюсера Анатолия Сивушова за вклад в российское кино, «Ополченский романс» Олега Лукичева за создание галереи ярких патриотических образов на экране, Freemotion Group за создание ряда документальных фильмов об известных российских поэтах, писателях и других деятелях искусства и сценариста фильма «Чемодан. Вокзал. Россия» Марину Малько за создание яркого образа поэтессы, дочери и матери воина на экране.
фото: «Ополченский романс»
Победителем питчинга стал «Черный котенок» Сергея Некрасова. Приза попечительского совета «За верность фестивалю» был удостоен житель Гатчины, хранитель кинофестиваля Сергей Павлов. В рамках торжественного открытия кинофестиваля также состоялось вручение специальных наград. Приз «За вклад в искусство» вручили Валентине Паниной. «Лучший кинокритик» — приз издания «За рубежом» — получил киновед, кинокритик и историк кино Валерий Фомин. Сергей Симаков и Татьяна Визбор передали приз от портала «Работники ТВ» продюсеру фильма «Улыбка Визбора» Владимиру Голикову за картину и проведение цикла мероприятий к 90-летию Юрия Иосифовича.
Торжественный вечер провели телеведущая и актриса Дарина Шарова и член академии российского телевидения, лауреат премии «ТЭФИ» Роман Герасимов. В зале среди зрителей можно было заметить почетных гостей кинофестиваля, включая Ларису Лужину, Зою Буряк, Валентина Смирнитского и Юрия Назарова. В завершении церемонии Владимир Грамматиков и директор фестиваля Михаил Славский объявили киносмотр закрытым. А глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим объявила дату следующего XХXII международного кинофестиваля «Литература и кино» — 23 июня 2026 года.
обсуждение >>