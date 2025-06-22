Кино-Театр.Ру
Гран-при фестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков»

22 июня
2025 год

22 июня 2025
В Гатчине подвел свои итоги XХXI международный кинофестиваль «Литература и кино».

Гран-при фестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков»
фото: vk.com

На протяжении пяти дней гатчинцам и гостям были представлены 54 фильма конкурсной программы, внеконкурсные картины, в том числе киностудии-юбиляра киностудии им. М. Горького. Желающие могли принять участие в многочисленных творческих встречах, мастер-классах и мероприятиях деловой программы, проходящих параллельно на нескольких городских площадках: в большом и малом залах киноцентра «Победа» и в Гатчинском Доме культуры, в библиотеках города. Впервые в рамках деловой программы был проведен питчинг сценариев для детского и семейного кино. Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри в составе Ольги Акатьевой, Андрея Кравчука, Ильи Демина, Нины Ромодановской, Елены Фисенко и Льва Наумова.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей прошла вечером 21 июня. Главный приз — гран-при «Гранатовый браслет» — президент фестиваля Владимир Грамматиков вручил «Легендам наших предков» Ивана Соснина. Лучшим полнометражным неигровым фильмом признана лента Ирины Уральской «Альбидум. История утраченной киноленты». В секции короткого метра победили игровой «Гипноз» Глеба Прохорова и документальная картина Сергея и Екатерины Тютиных «Юрий Арабов и Ольга Катаева. Больше чем любовь». В анимационном конкурсе наградили короткометражку Дмитрия Лазарева «Пердимонокль Станиславского» и анимационную экранизацию Вадима Сотскова «Преступление и наказание». Среди детско-юношеских экранизаций победу одержал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина, среди полнометражных игровых киноадаптаций — «Семейное счастье» Стаси Толстой, а среди сериалов-экранизаций — «Злые люди» Кима Дружинина.

Гран-при фестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков»
фото: «Злые люди»

Статуэтку за выдающуюся женскую роль получила Карина Каграманян, снявшаяся в картине Армана Марутяна «Манюня. День рождения Ба», а за мужскую — Евгений Шварц, сыгравший в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», удостоенном также приза имени Андрея Москвина за операторскую работу Михаила Хасая. За адаптацию для кино отметили Ларису Малеванную, написавшую сценарий для «Кукольного дома» Ольги Беляевой. Специальными дипломами жюри наградило Михаила Андреева «За современное операторское решение классического произведения» в «Паранойе» Владимира Соломонова, художника-постановщика Илью Евдокимова «За создание собственного киномира в стиле ретро» в «Тайне черной руки» Всеволода Аравина, группу The Hatters «За лучшую оригинальную песню, объединившую поколения» в «Пророке» и фильм Натальи Александровой «Лора» – «За запечатление истинной любви».

Партнеры смотра отметили участников своими призами. Медиагруппа «Красный Квадрат» отметила фильмы «Слезы дракона» (за сохранение национального эпоса и использование его в художественном кино), «Луначарский. Дон Кихот революции» (за сохранение исторической памяти), «Мальчик из талого щелья» (за сохранение национальных традиций и использование их в анимации) и «Юрий Арбатов и Ольга Катаева. Больше чем любовь» (за точность режисснрского решения и художественный вклад в летопись российского кино). Главный редактор портала «Работники ТВ» и программный директор смотра Сергей Симаков наградил спецпризами «Маленькие ночные серенады» за внедрение новых технологий и использование искусственного интеллекта в анимации, медиагруппу «Красный квадрат» за создание просветительской вселенной для детей и подростков в «Капитанах будущего» и за создание яркого патриотического образа на экране в фильме «Главный рубеж. Ни шагу назад», продюсера Анатолия Сивушова за вклад в российское кино, «Ополченский романс» Олега Лукичева за создание галереи ярких патриотических образов на экране, Freemotion Group за создание ряда документальных фильмов об известных российских поэтах, писателях и других деятелях искусства и сценариста фильма «Чемодан. Вокзал. Россия» Марину Малько за создание яркого образа поэтессы, дочери и матери воина на экране.

Гран-при фестиваля «Литература и кино» удостоен фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков»
фото: «Ополченский романс»

Победителем питчинга стал «Черный котенок» Сергея Некрасова. Приза попечительского совета «За верность фестивалю» был удостоен житель Гатчины, хранитель кинофестиваля Сергей Павлов. В рамках торжественного открытия кинофестиваля также состоялось вручение специальных наград. Приз «За вклад в искусство» вручили Валентине Паниной. «Лучший кинокритик» — приз издания «За рубежом» — получил киновед, кинокритик и историк кино Валерий Фомин. Сергей Симаков и Татьяна Визбор передали приз от портала «Работники ТВ» продюсеру фильма «Улыбка Визбора» Владимиру Голикову за картину и проведение цикла мероприятий к 90-летию Юрия Иосифовича.

Торжественный вечер провели телеведущая и актриса Дарина Шарова и член академии российского телевидения, лауреат премии «ТЭФИ» Роман Герасимов. В зале среди зрителей можно было заметить почетных гостей кинофестиваля, включая Ларису Лужину, Зою Буряк, Валентина Смирнитского и Юрия Назарова. В завершении церемонии Владимир Грамматиков и директор фестиваля Михаил Славский объявили киносмотр закрытым. А глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим объявила дату следующего XХXII международного кинофестиваля «Литература и кино» — 23 июня 2026 года.
№ 4
Ангелина_Сокол   27.06.2025 - 14:45
Оценивают, чем-то награждают, толкают громкие речи о "великом", а на экранах я как-то не заметила, что стало больше появляться достойных работ. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 22:37
Вот как раз именно трейдер этого фильма и смотрела недавно - пробивает до мурашек. Так что награда 100% заслуженная. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   24.06.2025 - 19:34
5 дней - 54 фильма почти что по 11 за день. Не плохо!. читать далее>>
№ 1
Angelika77   23.06.2025 - 18:56
Мне немного не понятно за что наградили Карину Каграманян. В Манюне актриса не прям ахти сыграла, эмоций мало. читать далее>>
Всего сообщений: 4
