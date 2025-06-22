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Александру Метелкину поможет ожившая кукла

22 июня
2025 год

Новости кино >>
22 июня 2025
В Москве подходит к концу основной этап съемок кулинарной комедии «Петрушка» с Александром Метелкиным и Никитой Кологривым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Наше кино», выступающей производителем и дистрибьютором фильма.

Александру Метелкину поможет ожившая кукла
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

По сюжету талантливый, застенчивый повар Петя (Метелкин) работает в маленьком московском кафе вместе с другом Ромой (Кологривый). Он с детства учился готовить у своей строгой бабушки (Людмила Артемьева), которая верила, что он станет лучшим поваром Москвы. Однажды кафе посещает известный шеф-повар (Виктор Логинов). Ему очень понравилось блюдо, приготовленное Петей. Но даже похвала кулинарного мастера не смогла заставить парня выйти к гостю и принять заслуженное вознаграждение. Вместо него Роме достаются все лавры и предложение работы мечты в новом ресторане шеф-повара. Тот принимает предложение и устраивает Петю заготовщиком на кухню. Чтобы впечатлить нового босса, Рома просит друга принести книгу рецептов бабушки, по которым и было приготовлено блюдо, впечатлившее шефа. Во время поиска Петя находит еще и свою детскую игрушку — куклу Петрушку, с которой любил когда-то готовить. На глазах парня она оживает и не самым лестным образом высказывается о его мягком нраве и слабом характере. Сначала Петя думает, что сошел с ума и все это ему привиделось, но затем он меняет свое отношение к ожившей кукле. Петрушка предупреждает его о предательстве Ромы, а также дает наставления о том, что пора бы уже взять жизнь в собственные руки.

Компанию вышеназванным актерам составят Стася Милославская, Мария Маковецкая, Елена Балабанова, известная как блогер Helen Yes, и популярный телеведущий и шеф-повар Александр Пушков. Режиссерское кресло картины занял Павел Воронин. В продюсерский состав вошли Максим Рогальский и Василий Ровенский. На больших экранах «Петрушка» появится в первой половине 2026 года.
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№ 3
Никита Е. Никитин   22.06.2025 - 20:10
Без Гривокалого теперь никуда? читать далее>>
№ 2
Igor D.88   22.06.2025 - 20:03
Кологривый - та самая ожившая кукла. Оказалось мало Кухни, долгоиграющей мыльницы. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   22.06.2025 - 19:49
Актёров подобрали очень таки удачно под сюжет фильма. Метёлкин будет играть слабохарактерного мягкого повара, а Кологривый выпендрёжника, который любит получать награды за счёт других. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Александру Метелкину поможет ожившая кукла фотографии
Александру Метелкину поможет ожившая кукла фотографии
Александру Метелкину поможет ожившая кукла фотографии
Александру Метелкину поможет ожившая кукла фотографии
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