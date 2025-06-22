Александру Метелкину поможет ожившая кукла

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Главная тема «Матрица» повсюду: почему фильм Вачовски всё еще актуален Трилогия, обретшая поистине культовый статус

Новости кино Не стало Валентины Талызиной Популярной советской и российской актрисе театра и кино было 90 лет

Спутник телезрителя «Мёрзлая земля»: Подавать холодным В ночь с 24 на 25 июня, 00:30, ТНТ

Спутник телезрителя «Подольские курсанты»: Чтобы помнили 21 июня, 20:00, РЕН ТВ

История кино Несовпадения Светланы Крючковой: К 75-летию со дня рождения История дебюта на сцене прославленного БДТ

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Константин Крюков, Блейк Лайвли и Любовь Толкалина Обзор светской хроники