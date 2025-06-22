Дракула, Древняя Русь и Черкизовский рынок: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Театральная зона»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер культурно-воспитательной комедии, в которой бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира «по понятиям». У сериала звёздный актёрский состав: Борис Дергачёв
, Никита Кологривый
, Семён Молоканов
, Омар Алибутаев
, Олег Верещагин
, Виталий Хаев
и другие. Режиссёром проекта выступил Ашот Кещян
(«Афродеревня
»).
«Театральная зона»
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«Афродеревня» Ашота Кещяна
«Три сестры»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера комедии с отсылками к пьесе Чехова. Три сестры — Ира (Юля Александрова
), Оля (Маруся Климова
) и Маша (Полина Гухман
) — мечтают переехать в Москву, рассчитывая на помощь матери-бизнесвумен Татьяны (Лариса Гузеева
). Однако их планы рушатся, когда Татьяна привозит из отпуска массажиста (Павел Деревянко
), в намерениях которого дочери начинают сомневаться.
«Три сестры». Тизер-трейлер
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Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
«Путешествие на солнце и обратно»
16 июля в подписке START появятся сразу три первые главы многосерийного фильма Романа Михайлова
(«Снег, сестра и росомаха
») с Олегом Чугуновым
, Дарьей Екамасовой
и Марком Эйдельштейном
в главных ролях. По сюжету 9-летний сын карточного шулера и афериста влюбляется в невесту сына криминального авторитета и обещает её найти, как бы ни сложилась жизнь.
«Путешествие на солнце и обратно». Трейлер №2
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«Самозванцы», «Зомби-вампиры из космоса», «Нечто из унитаза»: Самое интересное кино ММКФ-2025
«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер-трейлер нового сериала от создателей «Слово пацана. Кровь на асфальте
» по мотивам легендарного советского фильма Владимира Меньшова
. В центре сюжета — история трёх подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья и вновь встречаются спустя 20 лет. Роли повзрослевших главных героинь исполнили Юлия Топольницкая
, Марина Александрова
и Валерия Астапова
.
«Москва слезам не верит. Все только начинается». Тизер-трейлер
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Тизер продолжения «Фишера», второй сезон «Детей перемен» и много музыки: Wink подвел итоги года и представил новинки
«Олдскул»
Онлайн-кинотеатры PREMIER, START и телеканал ТНТ опубликовали тизер-трейлер комедийного сериала с Марией Ароновой
в роли настоящей олдскульной математички из советской школы. На её уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, когда учительница приходит в элитную школу ради шанса наладить отношения с внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью.
«Олдскул». Тизер-трейлер
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Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула»
«Черкизон. Ад и рай новой России»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером документального сериала. Черкизон — московский рынок, существовавший почти 20 лет как государство в государстве с собственными законами и валютой. На его доходах держалась одна из крупнейших бизнес-империй России, а также роскошные вечеринки и культурная жизнь столицы. Герои проекта — певицы Лада Дэнс
, Маша Распутина
, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа
, продюсер Иосиф Пригожин
и другие.
«Черкизон. Ад и рай новой России»
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Другая документалка Okko — «На крючке: когда звонит мошенник»
«Дыши»
Оригинальный 8-серийный сериал Okko расскажет историю Леры (Марина Александрова
), звёздного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Её карьера оказывается под угрозой после сложных родов у клиентки Маши (Дарья Верещагина
), любовницы влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов
). Расследование, инициированное Шаховым, ставит под сомнение не только репутацию клиники, но и свободу самой Леры.
«Дыши». Тизер
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Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»
«Князь Андрей»
На фестивале сериалов «Пилот» состоялась премьера тизер-трейлера многосерийного исторического проекта режиссёра Давида Ткебучава
(«Душегубы
»). В XII веке молодой князь Андрей Боголюбский, вернувшись из Византии, стремится превратить Суздаль в центр Руси, но его амбиции порождают паутину заговоров, предательства и интриг. Главные роли исполнили Александр Голубев
, Александр Устюгов
, Сергей Безруков
и другие.
«Князь Андрей». Тизер-трейлер
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«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
«Открытый брак. Акт второй»
С 10 июля зрителям Okko станет доступно для просмотра продолжение драмеди
, которое расскажет абсолютно новую, независимую историю с обновлённым актёрским составом, во главе с Павелом Деревянко
, Юлей Александровой
, Равшаной Курковой
, Артёмом Ткаченко
и Екатериной Вилковой
. Поклонники первого сезона получат исчерпывающий ответ на вопрос ― как могли бы развиваться отношения главных героев, если бы они отказались от свободных отношений.
«Открытый брак. Акт второй»
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«Открытый брак»: Игра в свободную любовь
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Омерзительная четвёрка»
Китайский фестивальный хит, снятый по рассказу тибетского писателя Цзяна Янцайрана, обзавёлся русскоязычным трейлером. В хижину лесника в заснеженном лесу приходит подозрительный, враждебно настроенный человек, утверждая, что он полицейский и преследует опасного браконьера. Постепенно в хижину приходят и другие не менее подозрительные люди. В прокат лента выйдет 7 августа.
«Омерзительная четвёрка»
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Китайский триллер «Декодер. Игра гения»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Инстинкт выживания»
17 июня в цифровой прокат вышел американский экшн-триллер Кристиана Сесмы
. Кэссиди, страдающая от страха перед океаном после гибели отца, отправляется в дайвинг-экспедицию, которая превращается в кошмар, когда лодку захватывают пираты, заставляя туристов искать затонувшую контрабанду в водах, кишащих акулами. Одну из ролей сыграл звезда классического хоррора «Челюсти
» Ричард Дрейфус
.
«Инстинкт выживания». Трейлер №2
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«Инстинкт выживания» Кристиана Сесмы
«Пушистый форсаж: Гран-при»
24 июля кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на большие экраны новый анимационный фильм, главные герои которого — мыши Эд и Эдда. Официальные талисманы легендарного «Европа-парка», отмечающего своё 50-летие в этом году, впервые появятся на больших экранах. Скорость, юмор и адреналин — вместе с яркой анимацией и под саундтрек композитора, лауреата премии «Оскар» Фолькера Бертельмана
.
«Пушистый форсаж: Гран-при»
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«Лев» с музыкой Фолькера Бертельманна
«Дракула»
Новая картина Люка Бессона
(«Пятый элемент
») обзавелась локализованным трейлером. Принц Влад II, граф Дракула, живёт ради любви к жене Елизавете, но после её трагической смерти отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие в надежде вновь встретить её. Спустя 400 лет он находит возлюбленную в образе юной Мины. Ведущие роли исполнили Калеб Лэндри Джонс
, Кристоф Вальц
, Зои Блю
, Матильда де Анджелис
и другие.
«Дракула». Трейлер №2
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«Пятый элемент» Люка Бессона
«Расследования Мёрдока»
23 июня в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартует канадский сериал, основанный на романах Морин Дженнингс. Уильям Мёрдок — талантливый детектив из Торонто конца XIX века. Он одним из первых применяет отпечатки пальцев, анализ крови и даже детектор лжи. Вместе с судебным врачом Джулией Огден Мёрдок раскрывает самые запутанные дела — на стыке эпох и технологий.
«Расследования Мёрдока». Трейлер №2
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Детектив «Шерлок и дочь» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
«Страна Рождества»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялась премьера мистического хоррор-сериала, в основу которого легла одноимённая книга Джо Хилла
, сына «короля ужасов» Стивена Кинга
. У юной художницы Виктории Маккуин (Эшли Каммингс
) обнаруживается дар открывать портал в мир потерянных людей и вещей, и вскоре она сталкивается с похитителем детей Чарли Мэнксом (Закари Куинто
). Решив остановить зло, она не подозревает, какую цену придётся заплатить за свою смелость.
«Страна Рождества». Трейлер №2
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«Страна Рождества»
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