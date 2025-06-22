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Дракула, Древняя Русь и Черкизовский рынок: главные трейлеры за неделю

22 июня
2025 год

Новости кино >>
22 июня 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Театральная зона»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер культурно-воспитательной комедии, в которой бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира «по понятиям». У сериала звёздный актёрский состав: Борис Дергачёв, Никита Кологривый, Семён Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие. Режиссёром проекта выступил Ашот КещянАфродеревня»).

«Театральная зона»

Смотреть онлайн «Афродеревня» Ашота Кещяна

«Три сестры»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера комедии с отсылками к пьесе Чехова. Три сестры — Ира (Юля Александрова), Оля (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман) — мечтают переехать в Москву, рассчитывая на помощь матери-бизнесвумен Татьяны (Лариса Гузеева). Однако их планы рушатся, когда Татьяна привозит из отпуска массажиста (Павел Деревянко), в намерениях которого дочери начинают сомневаться.

«Три сестры». Тизер-трейлер

Читать Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года

«Путешествие на солнце и обратно»
16 июля в подписке START появятся сразу три первые главы многосерийного фильма Романа МихайловаСнег, сестра и росомаха») с Олегом Чугуновым, Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном в главных ролях. По сюжету 9-летний сын карточного шулера и афериста влюбляется в невесту сына криминального авторитета и обещает её найти, как бы ни сложилась жизнь.

«Путешествие на солнце и обратно». Трейлер №2

Читать «Самозванцы», «Зомби-вампиры из космоса», «Нечто из унитаза»: Самое интересное кино ММКФ-2025

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер-трейлер нового сериала от создателей «Слово пацана. Кровь на асфальте» по мотивам легендарного советского фильма Владимира Меньшова. В центре сюжета — история трёх подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья и вновь встречаются спустя 20 лет. Роли повзрослевших главных героинь исполнили Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

«Москва слезам не верит. Все только начинается». Тизер-трейлер

Читать Тизер продолжения «Фишера», второй сезон «Детей перемен» и много музыки: Wink подвел итоги года и представил новинки

«Олдскул»
Онлайн-кинотеатры PREMIER, START и телеканал ТНТ опубликовали тизер-трейлер комедийного сериала с Марией Ароновой в роли настоящей олдскульной математички из советской школы. На её уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, когда учительница приходит в элитную школу ради шанса наладить отношения с внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью.

«Олдскул». Тизер-трейлер

Читать Советский педагог Мария Аронова устраивается математичкой в элитную школу в тизер-трейлере «Олдскула»

«Черкизон. Ад и рай новой России»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером документального сериала. Черкизон — московский рынок, существовавший почти 20 лет как государство в государстве с собственными законами и валютой. На его доходах держалась одна из крупнейших бизнес-империй России, а также роскошные вечеринки и культурная жизнь столицы. Герои проекта — певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

«Черкизон. Ад и рай новой России»

Смотреть онлайн Другая документалка Okko — «На крючке: когда звонит мошенник»

«Дыши»
Оригинальный 8-серийный сериал Okko расскажет историю Леры (Марина Александрова), звёздного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Её карьера оказывается под угрозой после сложных родов у клиентки Маши (Дарья Верещагина), любовницы влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов). Расследование, инициированное Шаховым, ставит под сомнение не только репутацию клиники, но и свободу самой Леры.

«Дыши». Тизер

Читать Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

«Князь Андрей»
На фестивале сериалов «Пилот» состоялась премьера тизер-трейлера многосерийного исторического проекта режиссёра Давида ТкебучаваДушегубы»). В XII веке молодой князь Андрей Боголюбский, вернувшись из Византии, стремится превратить Суздаль в центр Руси, но его амбиции порождают паутину заговоров, предательства и интриг. Главные роли исполнили Александр Голубев, Александр Устюгов, Сергей Безруков и другие.

«Князь Андрей». Тизер-трейлер

Читать «Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

«Открытый брак. Акт второй»
С 10 июля зрителям Okko станет доступно для просмотра продолжение драмеди, которое расскажет абсолютно новую, независимую историю с обновлённым актёрским составом, во главе с Павелом Деревянко, Юлей Александровой, Равшаной Курковой, Артёмом Ткаченко и Екатериной Вилковой. Поклонники первого сезона получат исчерпывающий ответ на вопрос ― как могли бы развиваться отношения главных героев, если бы они отказались от свободных отношений.

«Открытый брак. Акт второй»

Читать «Открытый брак»: Игра в свободную любовь

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Омерзительная четвёрка»
Китайский фестивальный хит, снятый по рассказу тибетского писателя Цзяна Янцайрана, обзавёлся русскоязычным трейлером. В хижину лесника в заснеженном лесу приходит подозрительный, враждебно настроенный человек, утверждая, что он полицейский и преследует опасного браконьера. Постепенно в хижину приходят и другие не менее подозрительные люди. В прокат лента выйдет 7 августа.

«Омерзительная четвёрка»

Смотреть онлайн Китайский триллер «Декодер. Игра гения»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Инстинкт выживания»
17 июня в цифровой прокат вышел американский экшн-триллер Кристиана Сесмы. Кэссиди, страдающая от страха перед океаном после гибели отца, отправляется в дайвинг-экспедицию, которая превращается в кошмар, когда лодку захватывают пираты, заставляя туристов искать затонувшую контрабанду в водах, кишащих акулами. Одну из ролей сыграл звезда классического хоррора «Челюсти» Ричард Дрейфус.

«Инстинкт выживания». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Инстинкт выживания» Кристиана Сесмы

«Пушистый форсаж: Гран-при»
24 июля кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на большие экраны новый анимационный фильм, главные герои которого — мыши Эд и Эдда. Официальные талисманы легендарного «Европа-парка», отмечающего своё 50-летие в этом году, впервые появятся на больших экранах. Скорость, юмор и адреналин — вместе с яркой анимацией и под саундтрек композитора, лауреата премии «Оскар» Фолькера Бертельмана.

«Пушистый форсаж: Гран-при»

Смотреть онлайн «Лев» с музыкой Фолькера Бертельманна

«Дракула»
Новая картина Люка БессонаПятый элемент») обзавелась локализованным трейлером. Принц Влад II, граф Дракула, живёт ради любви к жене Елизавете, но после её трагической смерти отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие в надежде вновь встретить её. Спустя 400 лет он находит возлюбленную в образе юной Мины. Ведущие роли исполнили Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю, Матильда де Анджелис и другие.

«Дракула». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Пятый элемент» Люка Бессона

«Расследования Мёрдока»
23 июня в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартует канадский сериал, основанный на романах Морин Дженнингс. Уильям Мёрдок — талантливый детектив из Торонто конца XIX века. Он одним из первых применяет отпечатки пальцев, анализ крови и даже детектор лжи. Вместе с судебным врачом Джулией Огден Мёрдок раскрывает самые запутанные дела — на стыке эпох и технологий.

«Расследования Мёрдока». Трейлер №2

Смотреть онлайн Детектив «Шерлок и дочь» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Страна Рождества»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялась премьера мистического хоррор-сериала, в основу которого легла одноимённая книга Джо Хилла, сына «короля ужасов» Стивена Кинга. У юной художницы Виктории Маккуин (Эшли Каммингс) обнаруживается дар открывать портал в мир потерянных людей и вещей, и вскоре она сталкивается с похитителем детей Чарли Мэнксом (Закари Куинто). Решив остановить зло, она не подозревает, какую цену придётся заплатить за свою смелость.

«Страна Рождества». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Страна Рождества»
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   23.06.2025 - 19:00
... Так она (Гузеева) будет играть престарелую красотку, за которой будет приударять альфонс (Деревянко). Как раз роль по ней. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.06.2025 - 13:31
... + О, да, вообще топ из премьер тогда будет. Ждем! читать далее>>
№ 2
Никита Е. Никитин   22.06.2025 - 20:41
Звёздный актёрский состав... Ряд фамилий вообще ни о чём не говорит. Разве что Хаев да Кологривый (но последний по большей части скандалами и выпендрёжем). И да, зачем вытащили Гузееву-то? Пусть себе... читать далее>>
№ 1
Igor D.88   22.06.2025 - 19:52
Дракула не подкачает. Люк Бессон снял нормально. Еще добавить Франкенштейна от Дель Торро. Супер премьеры. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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ДракулаДышиИнстинкт выживанияКнязь АндрейМосква слезам не верит. Все только начинаетсяОлдскулОмерзительная четвёркаОткрытый брак. Идеальная семьяПутешествие на солнце и обратноПушистый форсаж: Гран-приРасследования МёрдокаСтрана РождестваТеатральная зонаТри сестрыЧеркизон. Ад и рай новой России

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