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Лучшим сериалом фестиваля «Пилот» признана драма «Дыши» с Мариной Александровой

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
Объявлены имена победителей Седьмого фестиваля сериалов «Пилот». Жюри признало лучшим пилотом драму Анны Кузнецовой «Дыши» (Okko), отченный также призом за сценарий Елены Кондратьевой, Светланы Штеба и Ильи Маланина.

Лучшим сериалом фестиваля «Пилот» признана драма «Дыши» с Мариной Александровой
фото: кадр из сериала «Олдскул»

Зрители выбрали комедию Александра Жигалкина и Евгения Шелякина «Олдскул» (Start, Premier, ТНТ). Мария Аронова, сыгравшая титульную роль в сериале, объявлена лучшей актрисой.

Среди режиссеров пилотных эпизодов победу одержал постановщик «Нормального» Владислав Иконников. Лучшим актерским ансамблем назвали команду «Планетян» Урала Сафина (ТНТ). Сергей Марин удостоен приза как лучший актер пилота за роль в «Дорогом Вилли». В секции документальных сериалов победил «Арт — это я» Кати Жемеровой и Родиона Макарова (Kion). Самым ожидаемым сериалом признали «Хирурга» Ильи Ермолова (Иви, НТВ).
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обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 22:32
... Согласна, она может вполне и с электронным журналом уметь разбираться. Здесь важную роль, как я думаю, сыграла именно советская закалка и подход у обучению детей. читать далее>>
№ 6
Lara Teatr   25.06.2025 - 06:36
... Лет ей вполне может быть 55+, если она в начале 90х закончила институт и начала работать. Насчет стиля - далеко не все модные, уж поверьте - и к электронным журналам это не имеет никакого отношения читать далее>>
№ 5
Villanelle   24.06.2025 - 09:04
Дыши и рожай! А что же еще сегодня могут признать лучшим?! читать далее>>
№ 4
TanaS   23.06.2025 - 15:21
Ну посмотрю, что за "Олдскул", но сейчас возрастные учителя все модные и стильные, и даже электронные журналы умеют заполнять. Это ж сколько лет героине, если она еще советская. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.06.2025 - 14:41
... Так и название у него: «Олдскул», что подразумевает все то, что как раз и было лет так *цать назад. ;-) XD :-) Так что у нее на 100% полное соответствие роли и названию данного проекта. ... + читать далее>>
Всего сообщений: 7
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