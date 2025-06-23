Лучшим сериалом фестиваля «Пилот» признана драма «Дыши» с Мариной Александровой

Объявлены
имена победителей Седьмого фестиваля сериалов «Пилот
». Жюри признало лучшим пилотом драму Анны Кузнецовой
«Дыши
» (Okko), отченный также призом за сценарий Елены Кондратьевой
, Светланы Штеба
и Ильи Маланина
.
фото: кадр из сериала «Олдскул»
Зрители выбрали комедию Александра Жигалкина
и Евгения Шелякина
«Олдскул
» (Start, Premier, ТНТ). Мария Аронова
, сыгравшая титульную роль в сериале, объявлена лучшей актрисой.
Среди режиссеров пилотных эпизодов победу одержал постановщик «Нормального
» Владислав Иконников
. Лучшим актерским ансамблем назвали команду «Планетян
» Урала Сафина
(ТНТ). Сергей Марин
удостоен приза как лучший актер пилота за роль в «Дорогом Вилли
». В секции документальных сериалов победил «Арт — это я
» Кати Жемеровой
и Родиона Макарова
(Kion). Самым ожидаемым сериалом признали «Хирурга
» Ильи Ермолова
(Иви, НТВ).
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