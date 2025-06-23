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Евгений Григорьев снимет северную сказку в духе «Снегурочки»

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
Создатель «Подельников» Евгений Григорьев снимет северную светлую сказку для взрослых «Мохсоголлох» в духе «Снегурочки». Об этом режиссер рассказал на питчинге игровых недебютных полнометражных фильмов, проходящем в Министерстве культуры Российской Федерации.

Евгений Григорьев снимет северную сказку в духе «Снегурочки»
фото: culture.gov

Основой для нового фильма «Свердловской киностудии» послужит многослойный сценарий Юрия Арабова об одинокой женщине из маленького якутского города, которая обретает желаемого ребенка, но тот — не простое дитя, поскольку обладает сверхъестественными способностями.

По словам продюсера картины Жана Просянова, в дистрибуции фильма заинтересована компания «Каро Премьер».
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№ 3
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:56
Ребёнок с "особенностями" - это типа "снегурочка", будет что-то связано с волшебством, ребёнок умеющий "замораживать". читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   24.06.2025 - 17:22
Светлый фильм для взрослых. Уже хорошо, ждем с трейлера. Будем смотреть и оценивать в будущем. Премьера к зиме 2026-2027? читать далее>>
№ 1
Angelika77   23.06.2025 - 18:49
Надеюсь будут снимать не в летнюю жару, а то будет точно "снегурочка по-новому". читать далее>>
Всего сообщений: 3
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