Евгений Григорьев снимет северную сказку в духе «Снегурочки»

Создатель «Подельников
» Евгений Григорьев
снимет северную светлую сказку для взрослых «Мохсоголлох» в духе «Снегурочки
». Об этом режиссер рассказал на питчинге
игровых недебютных полнометражных фильмов, проходящем в Министерстве культуры Российской Федерации.
Основой для нового фильма «Свердловской киностудии» послужит многослойный сценарий Юрия Арабова
об одинокой женщине из маленького якутского города, которая обретает желаемого ребенка, но тот — не простое дитя, поскольку обладает сверхъестественными способностями.
По словам продюсера картины Жана Просянова
, в дистрибуции фильма заинтересована компания «Каро Премьер».
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